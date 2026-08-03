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NHL

Pastrňák druhé nejlepší křídlo NHL! Nečas až ve druhé desítce

4. srpna 10:30

Jiří Lacina

V mezisezónním období je čas na všechno a v době nouze o témata se sluší leccos odcitovat. I když tenhle přehled nám udělal radost! Oficiální mediální účet NHL přinesl 3. srpna přehled nejlepších křídel v současné NHL a na druhém místě je David Pastrňák.

Na čele trůní Nikita Kučerov, druhý je chlapík, kterého v létě můžete opět vidět v kotli fotbalového Baníku. Pastrňák leští svou značku už několik let. Aktuálně má za sebou čtyři stobodové sezóny v řadě. Ve třiceti je na vrcholu s vidinou ještě minimálně několika silných sezón.

Ostatně, inspirací může být právě o tři roky starší Kučerov. Ten mezi třicátým a třiatřicátým rokem nasbíral neskutečných 395 bodů (144 + 121 + 130) a prožívá své nejlepší kariérní období.

Fanoušky Toronta asi nepotěší, že na čtvrté místo byl zařazen Mitch Marner. V Kanadě kritizovaný forvard v poušti Las Vegas ukázal, že může být platný i v play off, kde byl na jaře s 29 body s náskokem nejproduktivnějším hráčem. Marner je dokonce jediným křídlem Golden Knights, které se dostalo do dvacetičlenného žebříčku.

Za komentář určitě stojí ještě patnácté místo Martina Nečase. Možná bychom ho rádi viděli výš, což se může stát. Nečas musí jen svou výkonnost potvrdit. Je o tři roky mladší než Pastrňák a letos poprvé pokořil kulatou stovku bodů. V Coloradu má pro opakované bodové žně ideální podmínky, a jelikož je na zenitu své výkonnosti, tak i všechny osobní předpoklady.

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