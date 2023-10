Pastrňák druhým nejbohatším hokejistou NHL, aspoň pro příští sezónu

Stropová zátěž je jedna věc, struktura platu do jednotlivých sezón věc druhá. David Pastrňák podepsal s Bostonem na jaře osmiletou smlouvu na 90 miliónů dolarů. Tj. průměr 11,25 mil. dolarů ročně, což bude také částka odečítaná z platového stropu.

Penízky ale nebudou chodit v takto pravidelně stejných částkách. Plat je rozložen sestupně, Pastrňák začne na 13 miliónech (z toho 4,5 dostane na úvod sezóny bonusem, zbytek v obvyklých čtrnáctidenních výplatních termínech), po dvou letech to bude 12,5 mil., poslední tři roky smlouvy 10,5, 9,5 a 9 mil. Pokud by se tedy Pastrňák třeba později stěhoval, částka z platového stropu zůstane jasná, ale nový klub fakticky zaplatí českému útočníkovi o něco méně.

Suma stanovená pro příští ročník dělá z Pasty druhého nejlépe zaplaceného hráče NHL. Víc peněz zinkasuje jen Nathan MacKinnon od Colorada. Jde o hrubý příjem, od daní tentokrát odhlédneme. MacKinnonova stropová zátěž je 12,6 mil., plat je ale výrazněji stupňován - od 16,5 do 9,9 mil. Drtivou většinu peněz dostane MacKinnon v bonusech na počátku sezóny, což je nový sebevražedný standard generálních manažerů. Hodně ho zpopularizoval Kyle Dubas v Torontu.

Nejvyšší platy pro sezónu 2023-24:

1. Nathan MacKinnon, Colorado, 27 let - 16,5 mil.

2. David Pastrňák, Boston, 27 let - 13 mil.

3. Dougie Hamilton, New Jersey, 30 let - 12,6 mil.

4. Alex Ovečkin, Washington, 37 let - 12,5 mil.

5. Kirill Kaprizov, Minnesota, 26 let - 12,5 mil.

6. Seth Jones, Chicago, 28 let - 12,5 mil.

7. Alex Pietrangelo, Vegas, 33 let - 12,3 mil.

8. Alexandr Barkov, Florida, 27 let - 12 mil.

9. Timo Meier, New Jersey, 26 let - 12 mil.

10. Adam Fox, NY Rangers, 25 let - 12 mil.

11. Zach Werenski, Columbus, 25 let - 12 mil.

...

17. Connor McDavid, Edmonton, 26 let - 11 mil.

Vysoko vyplouvají pochopitelně hlavně hráči, kteří podepisovali smlouvy relativně nedávno. Také proto je Connor McDavid tak nízko. Stomiliónový kontrakt mu běží od roku 2018, vyprší v létě 2026. Pak si kanadský fenomén určitě platově polepší.





Share on Google+