Pastrňák má nového kouče! Cassidyho vystřídal Montgomery

Boston odtajnil jméno nového kouče. Povede jej Jim Montgomery, jenž od léta 2018 trénoval necelé dvě sezony Dallas. V předešlých dvou ročnících dělal asistenta v St. Louis.

Je tomu skoro přesně měsíc, kdy vyšlo najevo, že šestiletá anabáze Bruce Cassidyho na lavičce Bostonu končí. O týden později se sedmapadesátiletý stratég upsal Rytířům z Vegas, se kterými bude mít ty nejvyšší ambice.

Manažer Bruins Don Sweeney dostal od majitelů další mandát, a proto měl za úkol vybrat vhodného Cassidyho nástupce. Prstem ukázal právě na Montgomeryho. „Je mi potěšením představit nového trenéra Bostonu Bruins Jima Montgomeryho. Celá organizace vítá jeho manželku i děti v našem městě,“ řekl Sweeney na úvod.

„Jim má za sebou bohatou historii. Je to člověk, který si na svou stranu dokáže získat různé typy hráčů. Jsme rádi, že se nám povedlo jej získat,“ doplnil.

K odchodu svého bývalého parťáka se vyjádřil i hlavní trenér Blues Craig Berube. „Byl skvělým členem našeho týmu. Oceňuji jeho úsilí, s našimi hráči pracoval perfektně. Zaslouženě dostal nabídku dělat hlavního trenéra. Přeji si, aby se mu v Bostonu dařilo.“

Montgomery trénoval dlouhá léta v NCAA a USHL. V roce 2018 dostal první šanci v NHL. V Dallasu skončil v prosinci 2019 poměrně nešťastným způsobem. Vedení Stars tehdy odvolání kouče zdůvodnilo neprofesionálním chováním.

Měsíc po vyhazovu z Texasu Montgomery přiznal, že má problémy s alkoholem, kvůli kterým podstoupil i léčbu. „Byl to pro mě budíček, že takhle to dál nejde,“ prohlásil s odstupem času. „Zklamal jsem vedení klubu, hráče, tým. A co je mnohem důležitější, zklamal jsem svou ženu a rodinu. Musel jsem se podívat do zrcadla a vyhledat odbornou pomoc.“

Bývalý centr St. Louis, Montrealu, Philadelphie, San Jose či Dallasu je v pořadí osmým trenérem, který od konce základní části získal angažmá v NHL. Jméno nového hlavního kouče zatím stále neodtajnil Winnipeg.

