Pastrňák odpálkoval spekulace: V Bostonu chci zůstat

Když se v létě objevily spekulace, že hrozí Pastrňákův odchod z Bostonu, spustilo to pořádnou vlnu emocí. Dle zámořských novinářů se totiž neměl mít dvakrát v lásce s generálním manažerem. Pak sice jeho agent situaci osvětlil, ale dokud to nejde od hráče přímo, není to ono.

Teď to ale přišlo. Pastrňák vstupuje do posledního roku smlouvy, a tak se naplno rozbíhají jednání o té nové. Je jasné, že pokud v Bostonu existuje jeden hráč, o kterého by neradi Bruins přišli, je to právě Pastrňák.

Stále teprve šestadvacetiletý borec má před sebou pravděpodobně největší smlouvu kariéry. Kde ji dostane? On sám doufá, že v Bostonu.

„No jasně! Tohle město mi dalo příležitost stát se hráčem a člověkem, jakým teď jsem. Organizace je velkou součástí mého života. Přišel jsem jako kluk a je ze mě muž. Jak už jsem mockrát řekl, miluju to tu. Nosit tento dres je velká pocta.“

Z Pastrňáka se kromě vynikajícího ofenzivního borce stal i vzorný lídr. Kupříkladu letos si moc dobře uvědomuje, jaká je situace. Nový trenér a velká marodka, to před sezonou nevěstí nic dobrého.

„Bude nám chybět několik klíčových hráčů. Vím, že musím být ve vrcholné formě už od začátku,“ uvědomuje si. „Pár věcí se změnilo, máme i nového trenéra. Asi to zabere nějaký čas, než si vše sedne, ale já sám se soustředím na to, abych byl schopen pomoci týmu vítězit už od prvního zápasu.“

K ideální formě by hned od začátku mohl pomoct příchod Davida Krejčího. Dvěma velkým kamarádům by to mělo klapat, navíc nebudou potřebovat téměř žádný čas na souhru. Přesně jako ukázali na letošním světovém šampionátu.

„Bylo to asi to nejlepší, co jsem v sezoně zažil,“ přiznal. „Když jsem na ten šampionát jel, tak jsem tak nějak doufal, že mi do hokeje přinese závan radosti. A přesně to se stalo. Jsme blízcí kamarádi a jsem moc rád, že se vrátil.“

Bez nadsázky se dá říct, že Pastrňák bude na začátku sezony pro Bruins hráčem číslo jedna. Jediné, v co všichni doufají, je to, že se nezraní. Možná banální věc, přitom tak klíčová.

„Vím, jak dokážu hrát, když jsem zdravotně stoprocentní. Na to se soustředím nejvíce,“ dodal. „Zranění jsou součástí hry, ale mám za sebou skvělé léto, jsem zdravý, tak doufám, že to vydrží celou sezonu.“

