Pastrňák počtvrté v řadě dosáhl na sto bodů! Stovku slaví i Nečas

15. dubna 4:50

Jan Šlapáček

David Pastrňák to v posledním zápase základní části dokázal a díky jedné asistenci dokráčel na hranici sta získaných bodů. Stejnou metu pokořil i Martin Nečas. Česko má poprvé v historii dva stobodové hráče v jedné sezóně!

David Pastrňák (Boston Bruins)

David Pastrňák v posledním zápase základní části zaznamenal proti New Jersey jednu asistenci a počtvrté v řadě překonal magickou stobodovu hranici v počtu získaných bodů, což se v historii žádnému jinému českému hokejistovi nepovedlo.

Jedná se i o výrazný zápis v historii Bostonu, v níž na čtyři a více stobodových sezón dosáhli pouze Bobby Orr a Phil Esposito.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas poprvé ve své kariéře dosáhl na hranici sta získaných bodů, když v samotném závěru asistoval u gólu Nathana MacKinnona do prázdné branky a stal se třetím českým hráčem, kterému se tuhle metu povedlo překonat.

V historii Colorada dosáhlo na sto bodů pouze osm jiných hokejistů.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - New Jersey Devils 4:0

David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:08
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 04:58
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:39

New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:2

David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 56:29
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:48

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 4:2

David Jiříček (PHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:37
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:29
Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 56:12

Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 1:2

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:17

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 3:2

Lukáš Dostál (ANA) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 56:56

Utah Mammoth - Winnipeg Jets 5:3

Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:29

Calgary Flames - Colorado Avalanche 1:3

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41
Martin Nečas (COL) – 0+1, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:36

St. Louis Blues - Pittsburgh Penguins 7:5

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:48

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings


 

