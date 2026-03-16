Pastrňák se Zachou? Pro Boston nepostradatelní, ale takřka osamoceni. Posily tápou

19. března 18:00Tomáš Zatloukal
Pokud se Medvědi dočkají postupu do play-off, dost možná objednají odlití nových soch před TD Garden. Vždyť David Pastrňák s Pavlem Zachou dělají vše možné i nemožné (viz. Pastova nádhera proti New Jersey Devils), aby dostali tradiční klub do vyřazovacích bojů. Prsty měli ve 14 z posledních 15 tref Bruins. V Beantownu velebí i brankářskou oporu Jeremyho Swaymana a Charlieho McAvoye, klíčového a vysoce produktivního zadáka. Za nimi je, snad až na jedno švédské "zmrtvýchvstání", pusto a prázdno. A to může tuhle skvadru v extrémně vyrovnané Východní konferenci stát postup.
Posledních šest mačů v podání Black&Gold jsou až krutě upřímnou odpovědí na to, jak závislý je kádr na výkonech zmíněné čtveřice.
A jak se daří či nedaří borcům, o kterých se mluvilo jako o velkých, zásadních akvizicích.
Zacha má za onen sextet zápasů bilanci 6+1, ohromil i svým druhým hattrickem v sezoně. Pastrňák? Havířovský klenot je ještě o bod lepší a poslouchá komplimenty nejen za svou hru, ale také významnou roli v kabině.
Z ledu téměř nesleze, hrává téměř 24 minut za večer!
A válí také McAvoy, jehož německý kouč Marco Sturm šetří ještě méně. Přispěl sedmi body (3+4), stojí na něm podpora ofenzívy i celý defenzivní val. Americký olympijský šampion odbruslil od.8. března za večer v průměru 24 minut a 27 sekund.
THAT IS SO FILTHY, DAVID PASTRNAK ????
Swayman? Ten byl v kleci čtyřikrát, kryl 90,3 procent střel a přispěl k zisku pěti ze sedmi nelehko ukořistěných bodů do našlapané tabulky.
To je současný bostonský Mount Rushmore.
Bruins se vyplácí také Viktor Arvidsson, to byla,ač ojediněle, skvělá volba od managementu přivést ho. Dávno zapomněl na bídu u edmontonských Olejářů, už teď má o tucet bodů víc než za celý minulý ročník.
Za sledované období si drží průměr punktu na večer!
A dál?
Dál je, minimálně v produktivitě propast. Obří. Čtyřbodová. Casey Mittelstadt, Jonathan Aspirot a Marat Chusnutdinov jsou jedinými dalšími plejery, co se zapsali do statistik více než jednou.
Ano, není šokující, že vůbec neboduje Nikita Zadorov. Statný Rus je na ledě od tvrdosti. Cokoliv navíc je nadstavba, byť velmi potěšující... Momentálně ta nadstavba chybí.
Ale víte, že na nule je třeba i Elias Lindholm? Ten, který měl pomoci zalepit díru po Patrice Bergeronovi či Davidu Krejčím? Ten, kdo měl být Pastrňákovým dvorním nahrávačem, centrem číslo 1.
Nulový je i Tanner Jeannot, který má hru založenou na kombinaci důrazu a fortelu. Toho druhého se teď nedostává... Také přicházel jako poměrně zvučné jméno.
A žel bída uhodila i na muže, na které byl dlouho spoleh a patřili k milým překvapením. Příklad? Zamrzl Morgan Geekie, ještě před pár měsíci opanující čelo tabulky kanonýrů NHL. Za posledních šest klání? Nula gólů. Jediné áčko.
Ukazuje se, že kádru bytostně chybí kvalita. Hloubka, alternativy. A tak je postup v ohrožení.
Že jde o zúžený pohled pouze na produktivitu? Jistě. Ale bez gólů se nevyhrává. Že Boston sráží i nezvládnuté dobře rozehrané partie z poslední doby? I to je ukázka toho, že na pár lidí se vyhrávat nedá.
Že GM Don Sweeney netrefil nové tváře. Ani předloni, ani loni. A před pár týdny při přestupové uzávěrce? Nechtěl přeplácet. A tak žádná zásadní výpomoc, se vší úctou k Lukasi Reichelovi, nepřišla.
Ukázal, že urychlovat přestavbu nehodlá. A výsledek tohoto ročníku se tak stal rukojmím jeho vize.