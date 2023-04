Pastrňák sestřelil Pittsburgh třemi góly! Panteři i Žraloci skórovali sedmkrát

NHL tentokrát nabídla várku třinácti zápasů. Už jistý vítěz základní části z Bostonu uspěl na ledě Pittsburghu především díky Davidu Pastrňákovi, který nasázel hattrick. Hned čtyři góly v utkání mezi Columbusem a Floridou vstřelil hostující Carter Verhaeghe, jenž se podílel na vysokém vítězství 7:0. Aby skvělých individuálních výkonů nebylo málo, Noah Gregor třemi brankami nasměroval San Jose k výhře 7:2 a edmontonský Leon Draisaitl se stejným počinem prezentoval proti Anaheimu. Pozadu nezůstal ani Alex Tuch z Buffala.

NASHVILLE PREDATORS - ST. LOUIS BLUES

6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Predátoři se udrželi ve hře

Nashville dokázal zapomenout na porážku 0:2 v Pittsburghu a tentokrát v domácím prostředí utkání se St. Louis jasně ovládl. Predátoři v každé třetině vstřelili dvě branky a nakonec uspěli vysokým rozdílem 6:1. Stále tak mohou pomýšlet na postup do play-off, přestože týmy Winnipegu a Calgary pořád drží nepatrný náskok.

Branky a nahrávky

5. Novak (Evangelista), 8. Glass (Novak, Evangelista), 28. Sissons, 34. Evangelista (Sherwood, Novak), 52. Trenin, 59. Tomasino (Barrie, Novak) – 49. Rosén (Toropčenko).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 22 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00

Thomas Greiss (STL) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 59:27



Československá stopa v utkání

Jakub Vrána (STL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:18

Tři hvězdy utkání

1. Luke Evangelista (NSH) 1+2

2. Thomas Novak (NSH) 1+3

3. Cody Glass (NSH) 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - BOSTON BRUINS

3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Pastrňákova show

David Pastrňák byl znovu hrdinou. Český útočník tentokrát rozhodl o výhře Bostonu na ledě Pittsburghu 4:3, když vstřelil tři branky. Celkově jich už v průběhu letošní základní části nasázel 56. Kromě Pastrňáka měl obrovský podíl na úspěchu Bruins Pavel Zacha, jenž třikrát asistoval. České komando se navíc podílelo na rozhodující trefě.

Branky a nahrávky

8. Rust (Crosby, Friedman), 45. Rust, 53. Guentzel (Dumoulin, Rust) – 7. McAvoy (Zacha, Bertuzzi), 22. Pastrňák (Orlov), 48. Pastrňák (Zacha, Grzelcyk), 58. Pastrňák (Krejčí, Zacha).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 35 | Přesilová hra: 0/6 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 58:35

Jeremy Swayman (BOS) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:56



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (BOS) – 0+3, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:04

David Krejčí (BOS) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 18:08

David Pastrňák (BOS) – 3+0, 0 účast, 8 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:32

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:53

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 7:00

Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) 3+0

2. Bryan Rust (PIT) 2+1

3. Pavel Zacha (BOS) 0+3

PHILADELPHIA FLYERS - BUFFALO SABRES

3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Druhá třetina rozhodla

Buffalo potvrdilo roli mírného favorita, když Philadelphii porazilo 6:3. Bodovalo popáté za sebou. O své výhře rozhodlo především ve druhé třetině, po které mělo tříbrankové vedení. Hrdinou klání byl Alex Tuch, jenž vstřelil hattrick.

Branky a nahrávky

17. Frost (Lemieux, Allison), 37. Frost (Farabee, Sanheim), 46. Konecny (N. Cates) – 20. Okposo (Krebs, Samuelsson), 22. Tuch (Mittelstadt), 23. Greenway (Jost, Dahlin), 24. J. Skinner (Mittelstadt, Power), 37. Tuch (Mittelstadt, J. Skinner), 57. Tuch (Quinn).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Felix Sandström (PHI) – 23 zákroků, 6 OG, úspěšnost 79,3 %, odchytal 60:00

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Alex Tuch (BUF) 3+0

2. Jeff Skinner (BUF) 1+1

3. Morgan Frost (PHI) 2+0

MONTREAL CANADIENS - CAROLINA HURRICANES

0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Dominance Canes

Carolina na ledě Montrealu vyhrála bez větších potíží. Od začátku klání byla jasně lepším celkem, o čemž svědčí i konečný poměr střeleckých pokusů. Domácí nenašli protihru a nakonec ani neskórovali. Hosty poslal do vedení Skjei, na jehož trefu ve druhé třetině navázali Stastny a Aho. Hurikáni tedy po třech prohrách za sebou zabrali.

Branky a nahrávky

6. Skjei (Stastny, Pesce), 31. Stastny (Burns, Jarvis), 37. S. Aho (Noesen, Drury).

Statistiky

Střely na bránu: 14 – 50 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 47 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,0 %, odchytal 60:00

Antti Raanta (CAR) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:32

Tři hvězdy utkání

1. Brent Burns (CAR) 0+1

2. Paul Stastny (CAR) 1+1

3. Samuel Montembeault (MTL) 47 zákroků

COLUMBUS BLUE JACKETS - FLORIDA PANTHERS

0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Florida rozstřílela Columbus

Panteři udělali další důležitý krok směrem za postupem do play-off, navíc dokázali vyhrát třetí utkání v řadě. Na ledě Columbusu potvrdili roli favorita a uspěli s velkým přehledem. Hned čtyři góly vstřelil Carter Verhaeghe, který byl tedy naprosto po zásluze zvolen hlavní hvězdou večera. Tři kanadské body si připsali Barkov, Duclair a Reinhart.

Branky a nahrávky

13. Reinhart (M. Tkachuk, Barkov), 18. Verhaeghe (Forsling, Barkov), 21. Verhaeghe (Ekblad, Duclair), 27. Verhaeghe (Montour, Duclair), 49. Cousins (E. Staal, Reinhart), 52. Verhaeghe (Duclair, Barkov), 55. E. Staal (Reinhart, Lomberg).

Statistiky

Střely na bránu: 21 – 49 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Michael Hutchinson (CBJ) – 42 zákroků, 7 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Alex Lyon (FLA) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:24

Tři hvězdy utkání

1. Carter Verhaeghe (FLA) 4+0

2. Alex Lyon (FLA) 21 zákroků

3. Aleksander Barkov (FLA) 0+3

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS

5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Vasilevskij zářil

Tampě se utkání proti celku, který ani zdaleka nemá jistou účast v play-off, povedlo. Blesky sice neměly střeleckou převahu, ale Islanders nakonec porazily jasně 5:0. Vynikající výkon podal brankář Andrej Vasilevskij, který zastavil hned osmatřicet pokusů Ostrovanů. Tampa má stále šanci, že vyřazovací část začne doma.

Branky a nahrávky

18. Sergačjov (Colton, D. Raddysh), 24. Jeannot (Bellemare, Cole), 30. Kučerov (Point, Sergačjov), 32. Stamkos (D. Raddysh, Point), 54. Point (Kučerov, Killorn).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 38 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 18 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 38 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 31:45

Semjon Varlamov (NYI) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 28:15



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:28

Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) 38 zákroků

2. Brayden Point (TBL) 1+2

3. Darren Raddysh (TBL) 0+2

OTTAWA SENATORS - TORONTO MAPLE LEAFS

0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Vydařená Zohornova premiéra

Javorové listy zvítězily na ledě Ottawy především díky povedené druhé třetině. Favorizovaní hosté se dostali do vedení ve 22. minutě, kdy skóroval Bunting. Poté se prosadili také Nylander a Radim Zohorna, jenž tedy okořenil svůj premiérový start za Maple Leafs gólem.

Branky a nahrávky

22. Bunting, 33. W. Nylander (Kerfoot), 39. Zohorna (McCabe, Brodie).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Mads Sögaard (OTT) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 40:00

Cam Talbot (OTT) – 4 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 15:02

Ilja Samsonov (TOR) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:14

Radim Zohorna (TOR) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 6:15

Tři hvězdy utkání

1. Ilja Samsonov (TOR) 31 zákroků

2. Mark Giordano (TOR) 0+0

3. Radim Zohorna (TOR) 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - NEW JERSEY DEVILS

3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

Devils zvládli roli favorita

New Jersey se chce na vyřazovací boje naladit co nejlépe. Další výhru si Ďáblové připsali na ledě Chicaga, kde kralovali 6:3. Ačkoliv pět minut před koncem druhé části Jestřábi vedli, utkání do zdárného konce nedotáhli. Rozhodla především velice povedená třetí perioda hostujícího celku.

Branky a nahrávky

28. T. Johnson (T. Raddysh, Dickinson), 34. L. Reichel (Athanasiou, T. Raddysh), 50. Athanasiou (J. Toews, Zajcev) – 27. Hamilton (Palát, J. Hughes), 36. Haula (Meier, Hamilton), 39. J. Boqvist (J. Hughes, Bratt), 46. Graves (Haula, J. Boqvist), 57. Meier (Severson), 58. Mercer (Hischier, Tatar).

Statistiky

Střely na bránu: 17 – 40 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Stalock (CHI) – 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 59:44

Mackenzie Blackwood (NJD) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 59:31



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:08

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:17

Tři hvězdy utkání

1. Jesper Boqvist (NJD) 1+1

2. Dougie Hamilton (NJD) 1+1

3. Andreas Athanasiou (CHI) 1+1

COLORADO AVALANCHE - DALLAS STARS

5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Laviny znovu vítězné

Colorado sice v minulém klání prohrálo na kluzišti Minnesoty, tentokrát se ale už znovu radovalo. Obhájce trofeje porazil Dallas 5:2. Zápas to byl celkem vyrovnaný, ale daleko produktivnější byli domácí, za které hned dvakrát skóroval Nathan MacKinnon. Ještě více se ale dařilo Mikku Rantanenovi, jenž zapsal na své konto čtyři kanadské body.

Branky a nahrávky

9. MacKinnon (Rantanen), 27. L. O'Connor (Cogliano), 40. MacKinnon (Rantanen, Compher), 57. Ničuškin (Rantanen), 60. Rantanen – 32. Seguin (Dadonov, J. Robertson), 59. Pavelski (J. Robertson, Heiskanen).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 57:21



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:17

Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) 2+0

2. Mikko Rantanen (COL) 1+3

3. Logan O´Connor (COL) 1+0

SEATTLE KRAKEN - LOS ANGELES KINGS

1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Králové zabrali

Los Angeles z posledních dvou klání nevytěžilo ani bod a navíc skórovalo jen jednou, na ledě Seattlu už ale zabralo. První trefu vyrovnaného klání obstaral obránce Durzi, na kterého navázal ve třetí třetině Grundström, jenž využil chyby Taneva. Domácí po zásluze snížili v přesilovce, kterou využil Bjorkstrand, nicméně poslední slovo měli hosté. Do prázdné klece se trefil Kevin Fiala.

Branky a nahrávky

49. Bjorkstrand – 32. Durzi (Iafallo, Fiala), 46. Grundström, 60. Fiala (Iafallo, Lizotte).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 19 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:10

Pheonix Copley (LAK) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Carl Grundström (LAK) 1+0

2. Oliver Bjorkstrand (SEA) 1+0

3. Pheonix Copley (LAK) 25 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - MINNESOTA WILD

4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Rytíři zareagovali na špatný začátek

První tým Západní konference potvrdil svou pozici doma proti Minnesotě. Ačkoliv Divočina poměrně brzy šla do vedení, v první části skóre překlopili obránci Hutton a Whitecloud. Třetí branku Vegas obstaral ve 23. minutě Howden. Minnesota se sice snažila s duelem něco udělat, ale definitivní pojistku přidal Chandler Stephenson.

Branky a nahrávky

10. Hutton (Eichel, Pietrangelo), 17. Whitecloud (Stephenson), 23. Howden (Barbašev, Eichel), 59. Stephenson (N. Roy) – 5. Boldy (Klingberg, J. Eriksson Ek).

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (VGK) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00

Marc-Andre Fleury (MIN) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:38



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Laurent Brossoit (VGK) 29 zákroků

2. Ben Hutton (VGK) 1+0

3. Zach Whitecloud (VGK) 1+0

ARIZONA COYOTES - SAN JOSE SHARKS

2:7 (1:3, 0:1, 1:3)

Žraloci se zakousli

Na konci základní části nabírají hokejisté San Jose velice slušnou formu, poněvadž vyhráli potřetí za sebou. Tentokrát se jim povedlo získat dva body v Arizoně, kde uspěli jasně 7:2. Pod výhru Sharks se třemi góly podepsal útočník Gregor. Skvělý výkon podal také Erik Karlsson, který zaznamenal čtyři asistence.

Branky a nahrávky

18. Moser (Maccelli, Söderström), 56. Kelemen (McBain, B. Ritchie) – 2. Gregor (Sturm), 9. Peterson (Couture, E. Karlsson), 14. Criscuolo, 22. Guščin (E. Karlsson, MacDonald), 48. Gregor (Sturm), 51. Couture (Hertl, E. Karlsson), 55. Gregor (Labanc, E. Karlsson).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 3/7 | Trestné minuty: 14 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ivan Prosvetov (ARI) – 24 zákroků, 7 OG, úspěšnost 77,4 %, odchytal 59:22

Kaapo Kähkonen (SJS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Miloš Kelemen (ARI) – 1+0, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:54

Radim Šimek (SJS) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:22

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:12

Tři hvězdy utkání

1. Noah Gregor (SJS) 3+0

2. Erik Karlsson (SJS) 0+4

3. Kaapo Kähkönen (SJS) 29 zákroků

EDMONTON OILERS - ANAHEIM DUCKS

6:0 (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Draisaitl vstřelil hattrick

Největší edmontonské hvězdy se opět činily, tentokrát to na ledě Oilers odnesl Anaheim, který prohrál vysoko 0:6. Největší podíl na výhře kanadského celku měl Leon Draisaitl, německý útočník přesně zamířil hned třikrát. Zachytal si také Lukáš Dostál, jenž v závěru střetnutí na necelých čtrnáct minut nahradil Johna Gibsona.

Branky a nahrávky

18. Hyman (Ekholm), 23. Draisaitl (E. Kane), 26. Nurse, 32. Draisaitl (Hyman, McDavid), 45. McDavid (Bouchard, Nugent-Hopkins), 56. Draisaitl (Ekholm).

Statistiky

Střely na bránu: 45 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (EDM) – 36 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 46:34

Lukáš Dostál (ANA) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 13:26



Československá stopa v utkání

Lukáš Dostál (ANA) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 13:26

Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) 3+0

2. Jack Campbell (EDM) 36 zákroků

2. Connor McDavid (EDM) 1+1

