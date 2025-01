Pastrňák, v novém roce vládce NHL. A krajanům kraluje i celkově, přeskočil Nečase

11 (5+6) bodů za poslední čtyři mače? To je forma jako hrom! A to ještě David Pastrňák byl u spoustu dalších slibných momentů, velkých šancí. V roce 2025 stihl už devět gólů a 16 bodů, v obojím je nejpilnější z celé ligy. Pranic ho nerozhodily řeči o tom, že údajně nechce hrát se bostonským kapitánem Bradem Marchandem. Obě hvězdy Bruins a zároveň dlouholetí kamarádi se spekulacím vysmáli.

Pastrňákovi to teď náramně klape s Morganem Geekiem a Pavlem Zachou.



Proč to měnit?



Medvědům jistě nevadí, že mají ofenzivní sílu rozprostřenou do vícero formací. Marchand hraje v druhé brázdě, švédský centr Elias Lindholm vede tu třetí.



Naposledy se "Pasta" blýskl gólem a asistencí proti San Jose. A to Žraloci ještě pár nebezpečných situacích přežili, hlavně díky Jaroslavu Askarovovi. Ruskému gólmanovi, co chytal o dost lépe, než napovídají statistiky (třeba úspěšnost 87,1 %). Za děravou obranou plní až sisyfovský úkol...

.

Zpět k havířovskému rodákovi, který nedávno oslavil desáté výročí svého prvního zásahu v NHL. Je to k nevíře, ale skutečně už celou dekádu střílí za mořem branky.



Od chvíle, co 10. ledna 2015 překonal Raye Emeryho, se stalo mnohé. Změnil se i "Pasta" a to nejen vizuálně (nosí extravagantní obleky i vousy, přibyla mu tetování). Oženil se, má dcerku. A na ledě? Ze zelenáče je superstar. Vyhrál Richardovu trofej i mistrovství světa. Už nehraje za tisíce, ale za miliony.



Česká spolupráce světových šampionů:



David Pastrnak on the PP from Pavel Zacha.



9th goal for Pasta in his last 8 games. 5th in the last 4.



22nd of the season. pic.twitter.com/jTiBC5Phk0 — Boston Bruins Watcher (@WatcherBruins) January 20, 2025



Teď má za sebou čtyři zápasy alespoň se dvěma body, je hodně vidět. Cítíte z něj obrovskou chuť, pálí prakticky ze všeho (20 ran během kvarteta duelů) a skvěle se naladil i celý mančaft Bostonu.



Nemilé překvapení podzimu (bídné výkony odnesl kouč Bill Montgomery, což Pastrňák nesl těžko a vinu vzal i na sebe) najednou kupí výhry. Svěřenci Joea Sacca bodovali čtyřikrát za sebou, už se pohybují na hraně postupu do play-off. "A tohle je pro nás další důležité vítězství," lebedil si střelec zlatého gólu z Prahy po čerstvém triumfu.



Zamlouvalo se mu týmové nasazení a touha po dvou bodech.



Sacco pak vyzdvihl, že na Pastrňáka je v ofenzívě spoleh a pokaždé se něčím blýskne. Pochvaloval si ovšem také to, že znamenitě to šlapalo nově složenému triu Marchand, Matthew Poitras, Charlie Coyle.



Lídrova formace zaujala sedmi body, sám "Marchie" i čtyřmi plusy.



Pastrňáka musí těšit, že se k němu přidávají i další. Sám se každopádně stupňující se fazónou katapultoval do čela tabulky produktivity českých hokejistů, po měsících střídá Martina Nečase.



Druhá z osmaosmdesátek k tomu přispěla i "zimním spánkem", tedy herním i bodovým útlumem v posledních šesti, sedmi týdnech. Pro našince je ovšem nepochybně oku lahodící podívanou, že v TOP15 tabulky produktivity NHL máme hned dva zástupce.



Nečas je třináctý (16+36). "Pasta" o stupínek výš (22+31).

