Pastrňákova bitka? Ránu dát umím, nebojím se ho, vzkázal Tkachukovi

Moc lidí by si asi nevsadilo na to, že se spolu poperou David Pastrňák a Matthew Tkachuk. Zatímco u druhého jmenovaného to zas takové překvapení není, Pastrňák víceméně šokoval. Ale bil se za svůj tým, co se obzvlášť v play off cení.

Bylo to v momentě, když už měla Florida druhý zápas série pod kontrolou. Snajpr Bostonu Bruins ale stihnul poslat vzkaz, než se série přesune zpět do Beantownu.

Pastrňák se v závěru třetí třetiny pustil do souboje s Tkachukem, a i když se vše nevyvíjelo zcela podle jeho představ, dokázal, že se nenechá nikým zastrašit.

"Nebojím se ho... Umím přijmout ránu," řekl Pastrňák po zápase, když kolem něj bylo snad ještě víc živo, než kdyby dal gól.

A nebyly to jen fráze, skutečně dostal několik pořádných ran, jelikož se zdálo, že Tkachuk se několikrát přesně trefil, než Pastrňák padl na led.

Jedním z největších fanoušků potyčky byl pochopitelně Tkachukův otec Keith, neboť bývalý tvrďák z NHL byl zachycen v publiku, jak s úsměvem zvedá palec nahoru a tleská snaze svého syna.

Jelikož bylo o osudu utkání rozhodnuto, o nějaké disciplíně nebyla žádná řeč. Dokonce se zdálo, že si Pastrňák před začátkem zápasu vyjasnil s trenérem Jimem Montgomerym, že je všechno, jak má být. Montgomery s tím očividně neměl problém a po zápase byl na Pastrňákovo počínání hrdý.

"Jsem na Pastu hrdý," řekl Montgomery po zápase. "Je tolik hráčů, kteří se šťouchají po odpískání, když jsou tam čároví rozhodčí. Pasta a Tkachuk prostě šli na to a pobili se. Tak by to mělo být.“

Souhlasil i jeho protějšek Paul Maurice. „Bylo to úžasné,“ usmál se po zápase.

Zda se věci přenesou i do třetího zápasu v Bostonu, se teprve uvidí, ale je jasné, že mezi oběma soupeři to začíná vřít.

