Pat Maroon se připravuje na výraznou roli v obrozeném Chicagu

Po velkém nakupování Chicaga existuje poměrně dost hráčů, u nichž fanoušci, kteří nesledovali pozorně letní období, budou překvapeni, že v říjnu uvidí oblékat červenobílý dres. Mezi ně se řadí i Pat Maroon.

Maroonův podpis proletěl relativně pod radarem. V Chicagu ho zastínily podpisy Teuva Teravainena a Tylera Bertuzziho.

Přichází ale velmi platný hráč. Během své kariéry sice poskakoval po celé lize - Hawks budou po Ducks, Oilers, Devils, Blues, Lightning, Wild a Bruins jeho osmým týmem -, ale na rozdíl od Hawks hrál téměř výhradně za kandidáta na Stanley Cup.

Přestup z Minnesoty do Bostonu v minulé sezoně mu umožnil prodloužit sérii osmi po sobě jdoucích let účasti v play-off. Svoji sérii může udržet i v roce 2025, protože roční smlouvu na 1,3 milionu dolarů, kterou s Hawks podepsal, by mohl v uzávěrce přestupů snadno přetavit v další přestup. „Je jasné, že jak stárnete, hodně se stěhujete," řekl Maroon.

Maroon nyní tráví léto v Tampě, ale stále se považuje za srdcaře ze St. Louis. Podpis smlouvy s Jestřáby proto dával geografický smysl, ačkoli rozbouřil emoce přátel, kteří vnímají rivality mezi Hawks a Blues a Cubs a Cardinals. „Říkali, že mi nemohou fandit, ale to nevadí," vtipkoval.

Otázkou je, jak moc přispěje. S věkem a náročným stylem přichází i zdravotní trable. A Maroon by o svých zádech mohl vyprávět.

Zatím prý dokonce ani nezvedal činky, protože by si tím mohl zhoršit zranění zad. Místo toho se zaměřil na pohyblivost a kardio cvičení a zhruba před měsícem začal zintenzivňovat bruslení.

„Záda jsou ošemetná, nikdy nevíte," řekl Maroon. "Právě teď jsem zdravý, takže musíme dál klepat na dřevo. Operace zad není něco, co byste chtěli podstoupit, zejména jako sportovec, protože je těžké se z ní vrátit. Způsob, jakým hraji, je těžký, zádům nepomáhá. Ale cítím se zdravý a připravený to rozjet."

