Pátá porážka za sebou, tribuny vyhazují šéfa. Řešení musíme najít ihned, říká kouč

Boston Bruins opět vyšli naprázdno, když v domácím zápase prohráli s Edmonton Oilers 0:4. Poslední gól, který byl přidán do prázdné brány, už jen podtrhl jasnou převahu soupeře. Výsledek však v žádném případě neodráží realitu, která byla na ledě mnohem drsnější. „My jsme dnes byli naprosto mimo,“ uvedl po zápase Elias Lindholm.

Zápas byl prakticky rozhodnutý už v první třetině. Oilers dominovali ve všech aspektech hry – byli rychlejší, lepší v soubojích o puky a dokázali využívat každou šanci. Bruins nebyli schopní jim konkurovat.

„Bylo to zklamání, trapné a frustrující,“ pokračoval Lindholm. „Prostě jsme neměli na to, abychom hráli s tímhle týmem.“

Statistiky zápasu jen potvrdily, jak výrazný rozdíl mezi oběma týmy byl. Bruins vyslali na branku pouze 26 střel, zatímco Oilers pálili 38krát. David Pastrňák, který v minulých zápasech ukázal svou střeleckou formu, měl v tomto zápase pouze jeden pokus. Swayman byl v brance Bruins pod neustálým tlakem a jeho 35 zákroků znamenalo, že zdaleka nebyl v klidu.

„Oni hráli o hodně lépe než my,“ komentoval zápas trenér Joe Sacco. „Vletěli na nás od začátku a my jsme s tím nebyli schopní nic udělat. Prohráli jsme v téměř každém souboji o puk a prostě jsme si nezasloužili ani bod.“

Pro Bruins to byla už pátá prohra v řadě, což začíná být vážným problémem. Pokud se nezačnou rychle zlepšovat, jejich šance na účast v play-off se začnou dramaticky ztenčovat. Momentálně drží 3. místo v Atlantické divizi, ale Tampa Bay Lightning, kteří mají k dobru několik zápasů, je mohou brzy předstihnout.

„Musíme najít nějaké řešení uvnitř týmu,“ přiznal Sacco. „Teď to záleží jen na nás.“

Kritika se začíná obracet i na generálního manažera Don Sweeneyho, který nemá žádné prostředky na posílení kádru.

„Nemáme jinou možnost než se zlepšit my sami,“ řekl Sacco. „Nikdo nám nepomůže. Je to na nás.“

Situace v týmu je kritická a nejlepší hráči Bruins se budou muset probrat. Jestli ne, hrozí, že se celá sezóna zhroutí.

„Dobrý tým se dokáže rychle vzchopit, když vidí, že se něco začíná kazit,“ uvedl Charlie Coyle. „Musíme to zastavit co nejdříve a nesmíme čekat, až bude pozdě. Problémy se zhoršují zápas od zápasu, my je musíme začít řešit hned.“

