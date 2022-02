Patnáct bodů pro první lajnu Toronta! Matthews už vede tabulku střelců

Pořádnou divočárnu předvedli v sobotu hráči Toronta a Detroitu v utkání, které skončilo 10:7. A to aniž by jediná branka padla do odkryté klece. Sedmnáct poctivých gólů, to se je tak nevidí. Toronto je oblíbeným terčem vtipů, protože čeká na Stanley Cup už 55 let. Změní to letošní sezóna?

Prozatím se Javorové listy nemají za co stydět. Drží postupovou pozici do play off, v sezóně střídají horší období s lepšími. Bláznivá výhra nad Rudými křídly navázala na cenný triumf nad silnou Minnesotou. Deset gólů nastřílel tradiční ontarijský klub poprvé od 4. ledna 2007, kdy smetl 10:2 Boston Bruins.

Výhru režíroval především Mitch Marner, o němž jsme psali včera. Celá první lajna ale zažila výjimečný večer. Trojka Michael Bunting (1+4), Mitch Marner (4+2), Auston Matthews (1+3) posbírala dohromady obdivuhodných 15 bodů!

V polovině ledna, když se ocitnul na covid listině, si Marner dělal starosti, že se mu střelecky nedaří. Že by měl být pro soupeře větší hrozbou. Od návratu do hry stihnul 15 branek v 17 zápasech a postupně vystoupal už na 24 zásahů.

Ještě lépe se daří Austonu Matthewsovi.

Kandidát na Hart Trophy?

V létě podstoupil operaci zápěstí. Nestihl kvůli tomu tři úvodní zápasy sezóny. Návrat do hry proto pochopitelně nebyl ideální, v prvních šesti duelech skóroval jen jednou. Přidejte fakt, že kanadským klubům bylo na přelomu roku odloženo hodně utkání, takže jejich hvězdy nebyly tolik na očích a částečně se ve statistikách propadly.

Jak ale Toronto zápasové manko dohání a Matthews dávno rozhýbal operovanou ruku, slyšíme o něm víc a víc. Čtyři trefy v posledních třech duelech jej vyšvihly do čela tabulku střelců! Matthews na konci týdne vede se 37 zásahy, druhý Draisaitl je na čísle 36, třetí Kreider 34. V celkové produktivitě už je s 68 body čtvrtý.

„Pro nás je to nejužitečnější hráč v lize, ukazuje to každý den. Neuvěřitelný hokejista. Jeho tréninková morálka nesnese srovnání. Utkání, jako to ve čtvrtek, ukazují, že je to rozdílový hráč, který umí lámat zápasy. Zvládá věci, které jiní hráči neumí,“ chválil spoluhráče za dvě branky proti Minnesotě (3:1) Jason Spezza.

Také trenér Sheldon Keefe vidí Matthewse jako možného kandidáta na Hart Trophy. Aby tato myšlenka byla reálná, pracuje se svým svěřencem na zlepšení i těch posledních aspektů hry. Jeho progres si pochvaluje, označil ho za „největší“ od chvíle, kdy do klubu přišel.

„Víc hlídám, jak se cítí, monitoruji jeho energetickou úroveň. „Dostal velmi jasný vzkaz, co od něj očekávám. Má taky mnohem lepší povědomí o tom, co obnáší být skvělým hráčem v téhle lize. Neznamená to být jen ofenzivní a skórovat, ale ovlivnit hru ve všech směrech. Když odvádí to nejlepší, dominuje na obou stranách hřiště,“ řekl k Matthewsovi před pár dny Keefe.

