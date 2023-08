Patrice Bergeron: Až to přijde, poznáš to

Herečtí kolegové říkali o Vladimíru Menšíkovi, že bylo obtížné na něj navazovat, neboť se málokdy držel stanoveného textu. Jeho heslo znělo: „Dívej se mi do očí. Když to tam zhasne, je to tvoje.“ V hodně přeneseném smyslu lze tento příměr aplikovat i na Patrice Bergerona.

Už loni dlouho důkladně přemýšlel, zda pokračovat v kariéře. Nakonec se rozhodl rok přidat. Přijal poměrně skromnou mzdu, vylepšenou o snadno dosažitelný bonus. Bostonu pomohl k nejlepší základní části v historii ligy a do osobní sbírky přidal jen tak mimochodem šestou Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL.

Na konci července mu bylo 38 let. Po sezóně stejné dilema. Tentokrát s jiným rozuzlením. Frankofonní Kanaďan z provincie Quebec dal hokeji definitivní sbohem. Přál by si asi veselejší loučení, nicméně Florida přeťala plány Bruins už v prvním kole. Výpadek bolel.

Jestli by mohl dát pokračovat na nejvyšší úrovni? O tom nepochybujte! Bergeron připomíná Rona Francise. Pan odpovědný. Platný na obou koncích kluziště. Přiměřeně produktivní. Perfektní na buly. Spolehlivý v defenzivě. Ron Francis hrál NHL do 41 let a ani v posledních sezónách neslevoval z vysokého standardu. Nebýt výluky, nejspíš by ještě nějaký rok přidal.

Bergeron by nepochybně zvládl totéž, rozhodl se ale jinak. Okamžiky po vyřazení byly emotivní a možná už tehdy lidé v hale tušili, že viděli svého oblíbence v dresu Bruins naposledy.

V nedávném rozhovoru komentoval své rozhodnutí následovně: „Během posledního roku jsem hovořil se spoustou lidí. Měl jsem několik konverzací s různým průběhem. Co se ale vždycky vracelo, bylo: ‚Až přijde čas skončit, poznáš to.‘“

„Vždycky jsem byl někdo, kdo naslouchal své intuici a srdci. Je čas se posunout. Někdy vám tělo prostě řekne samo. Naslouchal jsem jeho signálům. Vynechával jsem tréninky... Čekal jsem, jestli se motivace vrátí, ale nepřišlo to,“ přiznala upřímně legenda Bruins.

Menšíkovskou terminologií – v očích Bergerona to zhaslo.

Definitivně.





