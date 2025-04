Pauza tři roky, nebo měsíc? Je to fuk, říká Landeskog a zase táhne Avs! Superstar smeká

Že to spíše působilo jako pokus o psychickou vzpruhu před náročnou sérií? Kdepak, návrat Gabriela Landeskoga nebyl jen ekvivalentem motivačních videí pro coloradskou kabinu před ostře sledovanou bitvou kdo s koho s dallaskými Hvězdami. Ne, švédský machr se po kratičké epizodě na farmě připojil k "áčku" a zasáhl už do mače s pořadovým číslem 3. V tom čtvrtém byl pak nejspíš tou vůbec nejdůležitější postavou vítězů. Řídil demolici 4:0.

Je to souboj těžkých vah.

Dvou kádrů hlubších než Mariánský příkop. S obrovskou kvalitou na každém postu. O to důležitější je mít co nejvíc rozdílových borců, co by mohli sehrát roli "x-faktoru." "Mohl by jím být Martin Nečas," přemítal kouč Jared Bednar před startem série.

Nakonec se jím začíná stávat hráč, jehož start v play-off byl krajně nejistý. Kdekoho překvapil, mnozí to měli jen za další vzbuzení klamných nadějí. Ach ti malověrní...

Tentokrát o žádné plané řeči nešlo, Landeskog se skutečně vrátil. Pro stříbrný pohár. Právě partie, po kterém ho v roce 2022 přebíral, byla na tři roky jeho posledním vystoupením v NHL.

Následovaly operace, rekonvalescence, dřina, pot a slzy a zase znova. Marné pokusy o comeback. Mezi jeho starty v profesionálním hokeji, tehdy a teď, uteklo přes tisíc dní!

Conor McGahey is the Gabe Landeskog of radio broadcasting. Incredible call.pic.twitter.com/Gm8x30xPLg — Avalanche Forever (@citchmook) April 27, 2025

Ohromná doba, v dějinách NHL se po takové době vraceli už jen dva jiní kapitáni a to jen kvůli druhé světové válce. Landeskog ale přistoupil ke svému restartu kariéry jinak. Vzal to jako jakékoliv jiné vracení se po zranění.

"Tvrdil mi, že je jedno, jestli jde o tři roky nebo o měsíc. Musel jsem se tomu v duchu smát. Ale on měl pravdu! Hraje, jako kdyby chyběl jen pár týdnů," smekl před ním Nathan MacKinnon.

A nejde jen o dva body (1+1), kterými bojovný Švéd přispěl k vyrovnání na 2:2 na zápasy. Landeskog je vidět, strhává ostatní, inspiruje je, zarývá se soupeřům pod kůži.

Prodral se do elitního přesilovkového komanda.

"Jeho hra rozhodně předčila naše očekávání," podotkl MacKinnon. "Ukazuje to, obzvlášť když každý ví, čím si musel projít, jak tvrdě musel makat. Je úžasné, že je zpátky a že patří k našim nelepším hráčům. Postrádali jsme ho."

Prázdná fráze? Ani náhodou, play-off, to je Landeskogův čas, za 71 zápasů stihl v bitvách o Stanley Cup během své kariéry nastřádat 69 bodů. A chce přidat další! Body i prsten...

