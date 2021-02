Pavelcův primát je minulostí. Hellebuyck se stal nejúspěšnějším brankářem Jets

Pozice nejúspěšnějšího brankáře v historii organizace Winnipegu (a bývalé Atlanty) už nepatří Ondřeji Pavelcovi. Bývalý český brankář, který během kariéry vychytal za Thrashers a posléze Jets 152 vítězství, byl překonán Connorem Hellebuyckem, jenž si ve dvojzápase proti Calgary připsal už 153. kariérní výhru.

Sedmadvacetiletý Hellebuyck, který do NHL naskočil v sezoně 2015/16, vyrovnal Pavelcův rekord organizace už 27. ledna, když si připsal 152. vítězství proti Edmontonu. Na osamostatnění se na čele historické tabulky si však musel více než týden počkat.

V noci ze čtvrtka na pátek se podílel 23 zásahy na výhře 4:1 proti Calgary, což pro něj bylo ono rekordní vítězství, kterým překonal svého bývalého parťáka.

V novodobé historii Winnipegu, která se počítá od sezony 1999/2000, kdy do NHL vstoupila Atlanta Thrashers, byl po dlouhou dobu nejúspěšnějším brankářem již zmíněný Ondřej Pavelec.

Rodák z Kladna naskočil do NHL v dresu Thrashers v sezoně 2007/08 a prožil s týmem i stěhování právě do Kanady a přeměnu organizace v Jets, k čemuž došlo v sezoně 2011/12. Na svých 152 výher, kterými se až do tohoto týdne držel na čele historické tabulky organizace, potřeboval 379 zápasů.

Hellebuyck, jenž byl jedním z důvodů, proč Winnipeg s Pavelcem po sezoně 2016/17 už nepočítal, na překonání rekordu českého gólmana potřeboval pouhých 278 odchytaných duelů.

Úřadující vítěz Vezina Trophy má ve Winnipegu smlouvu s průměrným ročním výdělkem 6,166 milionů dolarů až do konce sezony 2023/24.

Nejúspěšnější brankáři v historii organizace Winnipegu/Atlanty

1. Connor Hellebuyck 153 výher

2. Ondřej Pavelec 152

3. Kari Lehtonen 94

4. Johan Hedberg 57

5. Pasi Nurminen 48

