Pavelski v důchodu? Konec legendy chtěli odvrátit Sharks, ex-kapitán ale nekývl

Byl to váš poslední zápas v kariéře? Pravděpodobně ano. Už po šestém finále Západní konference, které i přes obří optickou i střeleckou převahu Hvězdy z Dallasu prohrály, bylo o budoucnosti Joea Pavelskiho víceméně jasno. Stanley Cup coby hráč nikdy nezíská (místo něj si o stříbrný pohár zahrála jiná někdejší výrazná tvář Žraloků Evander Kane). Právě kalifornský klub chtěl posléze americkou ikonu přemluvit ke změně plánů a návratu. Jak to dopadlo, víte.

Pavelski?



Srdcař. Dříč. Válečník.



Mistr tečí s citem pro koncovku i kombinaci.



Z borce, kterého si vybralo San Jose až v sedmém kole draftu, se stala jedna z největších postav klubových dějin. Časem si vybojoval kapitánské céčko, postupně bořil nejrůznější rekordy.



Jen sen o hokejovém grálu si - i přes jednu finálovou účast - nesplnil.



Obrovský přínos měl "Captain America" i pro Dallas, V Texasu v něm našli mentora, který zůstával vysoce produktivní. I se Stars jednou skončil až těsně pod vrcholem.



A tak mu patří smutný rekord. Nikdo v play-off neodehrál více mačů (201) bez zisku blyštivé trofeje poseté jmény šampionů. Nic by se na tomto zápisu nezměnilo nejspíš ani v případě, že by byl GM Sharks Mike Grier úspěšný.



V čem? Stříbrného olympionika a svého bývalého spoluhráče se snažil zlákat k prodloužení kariéry a ke comebacku do San Jose.



"Ano, mluvil jsem s Mikem na tohle téma. U Žraloků to všechno začalo, vždy pro ně budu mít ve srdci místo. Ale nastal čas skončit," pronesl Pavelski.



Zajisté by opět exceloval jako vzor pro mladší spoluhráče, mohl by se stát učitelem jedničky draftu Macklina Celebriniho, měl by výsadní roli i postavení.



Jenže i přes pár letních posil zůstává San Jose klubem bez reálné šance na zisk Stanley Cupu. Už jen postup do play-off působí jako chiméra.



Pavelskiho, čerstvého čtyřicátníka, nezviklaly ani vzpomínky na zlatá léta, kdy Žraloci patřili ke šlechtě NHL. Na ty časy nedá dopustit, ale teď se populární klub nachází v jiné fázi.



Ve fázi, při níž by se otlučený a vyždímaný veterán na ledě trápil. Sžíraly by ho porážky, sezona by se klidně mohla proměnit v bezedný kalich hořkosti. Těžko se mu divit, že si tohle martyrium odpustil.



Poslední play-off navíc Pavelskimu ukázalo, že i jeho už dohání čas. A tak se loučí. Po dlouhém promýšlení, nadobro.

