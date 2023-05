Pavelskiho 4 góly na Seattle nestačily, Florida zvítězila v Torontu

Čtvrtfinálové duely odstartovaly a v úvodních dvou zápasech se radovali hosté. Seattle porazil Dallas v prodloužení, Florida pak Toronto o dva góly.

TORONTO MAPLE LEAFS - FLORIDA PANTHERS

2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

STAV SÉRIE: 0:1

Florida začala sérii lépe

Sérii otevřel gólem v 10. minutě Cousins a Panteři šli do kabin za jednobrankového vedení. Druhá třetina nabídla fanouškům už mnohem lepší podívanou, na obou stranách padly v rozmezí 10 minut dva góly. Toronto bylo aktivnějším týmem, co se ofenzívy týče, ale Bobrovskij zachytal dobře, ve druhé a třetí třetině pokryl dohromady pětadvacet střel. Zřejmě největší podíl na vítězství měl však Tkachuk, který si připsal hned tři asistence.

Branky a nahrávky

29. Knies (Matthews, Rielly), 35. Bunting (Järnkrok, O'Reilly) – 10. Cousins (Tkachuk, Bennett), 28. Bennett (Ekblad, Tkachuk), 38. Verhaeghe (Duclair, Barkov), 53. Montour (Tkachuk, Barkov)

Statistika

Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57.11

Sergej Bobrovskij (FLA) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:28



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:30

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30

Tři hvězdy utkání

1. Sam Bennett (FLA) 1+1

2. Matthew Tkachuk (FLA) 0+3

3. Sergej Bobrovskij (FLA) 34 zákroků

DALLAS STARS - SEATTLE KRAKEN

4:5pp (2:4, 0:0, 2:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 0:1

Divoká první třetina

Dallas vstoupil do série dobře, již ve třetí minutě se Stars radovali z gólu Pavelskiho. Jenže... V rozmezí od 12. do 16. minuty se Krakenům podařilo prostřelit Oettingera hned čtyřikrát. Stars se však nevzdali, one man show v podání Pavelskiho, jenž vstřelil v zápase čtyři góly, dovedla Dallas až do prodloužení. V něm byl Seattle o něco málo aktivnější, soupeře přestřílel 10:4 a ve 13. minutě zápas uzavřel Gourde.

Branky a nahrávky

3. Pavelski (Marchment, Domi), 13. Pavelski (Harley, Heiskanen), 50. Pavelski (Ja. Benn, Domi), 54. Pavelski (Hakanpää, Domi) – 12. Schwartz (Geekie, Eberle), 15. Schultz (Donato), 15. Bjorkstrand (Oleksiak, Borgen), 16. Eberle (Dunn, Beniers), 73. Gourde

Statistika

Střely na bránu: 35 – 44 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 39 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 72:17

Philipp Grubauer (SEA) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 72:17



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:13

Tři hvězdy utkání

1. Joe Pavelski (DAL) 4+0

2. Yanni Gourde (SEA) 1+0

3. Max Domi (DAL) 0+3

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+