Pavelskiho texaská jízda pokračuje. Prodloužil o další rok

Jestli je něco, co nelze útočníkovi Joeovi Pavelskimu upřít, je to věrnost. Dlouhá léta působil v San Jose. Nakonec ke sklonku kariéry změnil tým a přešel do Dallasu, ale i tam bude velmi dlouho. V Texasu hraje již čtvrtou sezonu. A přidá minimálně pátou!

Vedení organizace totiž v neděli přišlo s informací, že zkušený Američan prodloužil smlouvu o další sezonu. Pro všechny fanoušky to bylo příjemné překvapení, jelikož žádné náznaky ani spekulace tomuto podpisu nepředcházely.

Pavelski stejně jako v minulé sezoně prodloužil pouze o rok, je tak očividné, že se nechce vázat na delší dobu, kdyby chtěl ukončit kariéru. Struktura smlouvy říká, že k platu 3,5 milionu dolarů si může další dva vydělat na bonusech.

Pro Stars se stal naprosto nepostradatelným hráčem, od svého příchodu ze San Jose je dokonce nejproduktivnějším hráčem, a to jak v základní části, tak v play off.

Nezpomaluje ani letos, kdy je třetím nejproduktivnějším borcem. Z 37 bodů je hned 25 asistencí, což je druhý nejlepší počin v týmu. Navíc nevynechal jediný zápas.

„Jsem vděčný za příležitost pokračovat v organizaci Stars,“ stojí v jeho oficiálním prohlášení. „Celá má rodina si užívá, že je součástí celé zdejší komunity. V kabině máme spoustu talentu a já už se nemůžu dočkat, až spolu zaútočíme na Stanley Cup.“

Právě Stanley Cup je něčím, co Pavelskimu v bohaté sbírce schází. I proto se i loni spekulovalo o jeho odchodu při uzávěrce přestupů k některému z favoritů. Nikam nešel, chtěl zůstat věrný Dallasu a podepsal novou smlouvu. Stejný scénář se opakuje letos, nicméně Dallas vypadá mnohem lépe než v minulé sezoně. Takže může uspět klidně s ním.

„Joe neustále ukazuje, že je jedním z nejlepších hráčů ligy. Máme štěstí, že s námi bude další sezonu,“ byl spokojený generální manažer Jim Nill.

A dodal: „Svým přístupem ke hře na ledě i mimo něj ztělesňuje to, co znamená být profesionálním hokejistou. Joeovo vůdcovství v šatně je neocenitelné a úroveň respektu, kterou má v celé lize, vypovídá o tom, jaký je to člověk.“

Jim Nill se díky tomuto podpisu může v klidu dívat po posilách, tým Dallasu totiž chce úspěch. Stars vládnou celé Západní konferenci, ve své divizi pak na první příčce drží hned pětibodový náskok.

Může být tohle ten rok, kdy Stars konečně zazáří i v play off?

Share on Google+