PAVOUK PLAY OFF: Hotovo! Známe všechny dvojice, v kolik hrají Češi?

16. února 4:35

Ondřej Mach

(MILÁN, od našeho zpravodaje) Konečně můžete dát stranou kalkulačky. Postupová matematika? Tradiční rébus každého turnaje je rozřešený: Česko v předkole olympijského turnaje narazí na Dánsko.

Přímo do čtvrtfinále postoupili po základních skupinách vítězové každé z nich a nejlepší tým na druhém místě – tedy Finové, kteří ve třech kláních pobrali šest bodů a vyšvihli se na kladnou bilanci ve skóre +11.

Češi už před nedělní bitvou se Švýcary věděli, že na 99,9 % budou muset do zrádného předkola. Pokud by prvotní fázi zakončili triumfálně, střetli by se v něm s Itálií nebo Francií.

Takhle vyrukují na papírově silnější Dány, kteří večer položili na lopatky Lotyše. Termínovou listinu zveřejní direktoriát turnaje v neděli kolem půlnoci.

Dvojice pro předkolo

Úterý 17. února:
12:10 Německo – Francie (Santa Giulia)
12:10 Švýcarsko – Itálie (Milano Rho)
16:40 Česko – Dánsko (Santa Giulia)
21:10 Švédsko – Lotyšsko (Santa Giulia)

Dvojice pro čtvrtfinále

Středa 18. února:
12:10 Slovensko – Německo/Francie (Santa Giulia)
16:40 Kanada – Česko/Dánsko (Santa Giulia)
18:10 Finsko – Švýcarsko/Itálie (Milano Rho)
21:10 USA – Švédsko/Lotyšsko (Santa Giulia)

Konečná tabulka skupiny A

TýmZVVPPPPSkóreBody
1. Kanada 3 3 0 0 0 20:3 9
2. Švýcarsko 3 1 1 0 1 9:8 5
3. Česko 3 1 0 1 1 9:12 4
4. Franice 3 0 0 0 3 5:20 0

Konečná tabulka skupiny B

TýmZVVPPPPSkóreBody
1. Slovensko 3 2 0 0 1 10:8 6
2. Finsko 3 2 0 0 1 16:5 6
3. Švédsko 3 2 0 0 1 11:9 6
4. Itálie 3 0 0 0 3 4:19 0

Konečná tabulka skupiny C

TýmZVVPPPPSkóreBody
1. USA 3 3 0 0 0 16:5 9
2. Německo 3 1 0 0 2 7:10 3
3. Dánsko 3 1 0 0 2 8:11 3
4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 7:12 3

Další program ZOH 2026

Úterý 17. února:
12:10 Německo – Francie (Santa Giulia)
12:10 Švýcarsko – Itálie (Milano Rho)
16:40 Česko – Dánsko (Santa Giulia)
21:10 Švédsko – Lotyšsko (Santa Giulia)

Středa 18. února:
12:10 Slovensko – Německo/Francie (Santa Giulia)
16:40 Kanada – Česko/Dánsko (Santa Giulia)
18:10 Finsko – Švýcarsko/Itálie (Milano Rho)
21:10 USA – Švédsko/Lotyšsko (Santa Giulia)

Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)

Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)

Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)

