PAVOUK PLAY OFF: Hotovo! Známe všechny dvojice, v kolik hrají Češi?

(MILÁN, od našeho zpravodaje) Konečně můžete dát stranou kalkulačky. Postupová matematika? Tradiční rébus každého turnaje je rozřešený: Česko v předkole olympijského turnaje narazí na Dánsko.
Přímo do čtvrtfinále postoupili po základních skupinách vítězové každé z nich a nejlepší tým na druhém místě – tedy Finové, kteří ve třech kláních pobrali šest bodů a vyšvihli se na kladnou bilanci ve skóre +11.
Češi už před nedělní bitvou se Švýcary věděli, že na 99,9 % budou muset do zrádného předkola. Pokud by prvotní fázi zakončili triumfálně, střetli by se v něm s Itálií nebo Francií.
Takhle vyrukují na papírově silnější Dány, kteří večer položili na lopatky Lotyše. Termínovou listinu zveřejní direktoriát turnaje v neděli kolem půlnoci.
Úterý 17. února:
12:10 Německo – Francie (Santa Giulia)
12:10 Švýcarsko – Itálie (Milano Rho)
16:40 Česko – Dánsko (Santa Giulia)
21:10 Švédsko – Lotyšsko (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 Slovensko – Německo/Francie (Santa Giulia)
16:40 Kanada – Česko/Dánsko (Santa Giulia)
18:10 Finsko – Švýcarsko/Itálie (Milano Rho)
21:10 USA – Švédsko/Lotyšsko (Santa Giulia)
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2.
|Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4.
|Franice
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2.
|Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3.
|Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4.
|Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USA
|3
|3
|0
|0
|0
|16:5
|9
|2.
|Německo
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|3.
|Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4.
|Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
