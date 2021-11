Pechfógl Raanta se opět zranil. Trenér Brind'Amour: nejspíš má otřes mozku

Co se úspěšnosti zákroků týče, Antti Raanta v NHL dlouhodobě podává skvělé výkony. Po odchodu z Rangers do Arizony v roce 2017 dostal šanci stát se brankářskou jedničkou, zranění jej ale nikdy nepustila do více než 50 zápasů v sezóně. Loni stihl zkušený Fin dokonce odehrát jen 12 utkání.

A dobře pro něj nezačal ani letošní ročník, před nímž Antti Raanta posílil ambiciózní Carolinu. Za dobře chytajícím Frederikem Andersenem dostal šanci od začátku pouze v jednom zápase, do druhého nastoupil v sobotu na ledě Floridy poté, co Andersen inkasoval čtyřikrát v první třetině.

Raanta ale odchytal sotva 12 minut druhé třetiny a utkání pro něj skončilo. Po ostré kolizi s napadajícím Ryanem Lombergem zůstal ležet na ledě a s obtížemi opustil bojiště, Lomberg za svůj zákrok vyfasoval vyloučení na pět minut a do konce utkání.

"Doufáme, že je Antti v pořádku. Chvilku se nehýbal, tak jsme si o něj dělali starosti. Hlavně že z ledu odjel po svých," řekl po utkání (2:5) Vincent Trocheck.

Trenér Hurricanes Rod Brind'Amour po utkání potvrdil že Raanta je v pořádku. "Ale odhaduji to na otřes mozku." Na Raantu se tak znovu přilepila smůla...

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+