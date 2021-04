Pecka pro Rouska! Sparťanský dravec letí do NHL, ulovilo ho Buffalo

Sparta se v následujícím extraligovém ročníku bude muset nejspíš obejít bez produktivního útočníka Lukáše Rouska. Šikovný hokejista totiž podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Buffalem. Pražský klub o tom informoval na svých stránkách.

„Odchod Lukáše nás po sportovní stránce samozřejmě mrzí, ale všichni mu upřímně přejeme, aby se v NHL prosadil,“ říká sportovní ředitel Sparty Petr Ton na klubovém webu. „Za čtyři roky ve Spartě udělal obrovský progres, za který si šanci v zámoří zaslouží. Když se bude chtít Lukáš vrátit do Evropy, rádi ho kdykoliv přivítáme zpátky. Dveře má u nás otevřené,“ dodává sportovní manažer pražského klubu Jaroslav Hlinka.

Lukáš Rousek vyrazí za prvním zahraničním angažmá. Českého reprezentanta si vyhlédlo Buffalo, které s ním podepsalo nováčkovskou smlouvu. „NHL je snem každého kluka, těším se hodně. Ve Spartě mám ale dveře otevřené,“ usmívá se dvaadvacetiletý útočník v rozhovoru pro oficiální sparťanský web.

Jeho první kontakty s Buffalem proběhly teprve nedávno. „Během semifinále mi agent řekl, že možná bude mít Buffalo zájem podepsat smlouvu. Nechtěl jsem se tím ale zatěžovat, tak jsme se dohodli, že počkáme až po play off, abych se mohl plnohodnotně soustředit na Spartu. Chtěl jsem uspět,“ vrací se k vyřazovacím bojům, v nichž Pražané v semifinále podlehli Liberci po sedmizápasovém dramatu.

Rousek se ve Spartě loučí po čtyřech letech. V uplynulých dvou extraligových ročnících patřil k útočným oporám pražského celku. V této sezoně nastoupil ve sparťanském dresu do 49 utkání základní části, dal 14 branek a přidal 24 asistencí. V play off naskočil do 11 zápasů, vstřelil dva góly a na pět jich nahrál.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+