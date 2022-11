Peklo v brankovišti Ďáblů

Devils pokračovali ve své vítězné sérii i ve čtvrtek večer. Výhrou v prodloužení nad ottawskými Senátory dosáhli již osmého triumfu v řadě. Čirou radostí se opájet však nemohli. Euforii z výhry jim totiž kazil nejistý zdravotní stav brankáře Vítka Vaněčka.

V průběhu druhé třetiny zranil havlíčkobrodského rodáka ottawský obránce Thomas Chabot, jenž se ve snaze skórovat natlačil do brankoviště a kolenem zasáhl českého gólmana do masky, který se posléze z nehokejové pozice jen ztěžka zvedal z ledu. Otřesený se sice za bouřlivého skandování Prudential Centra “Vítek, Vítek” do branky po chvíli opět postavil a objevil se v ní i na začátku třetí periody, tu však nedochytal a brankoviště v čase 50:37 přepustil Akira Schmidovi. Mladý Švýcar neinkasoval a v prodloužení přihlížel rozhodující přesilovkové trefě svého krajana Nica Hischiera.

Bezprostředně po zápase trenér Lindy Ruff řekl, že o Vítka (Vaněčka) nemá strach: “ Jeho stáhnutí bylo týmovým rozhodnutím. Vzhledem k naší situaci s brankáři jsme nechtěli riskovat. Uvidíme, co přinesou další dny.”

Taková informace může být pro fanoušky Devils pochopitelně uklidňující, avšak jisté obavy panují. Možnost zranění krku nebo otřesu mozku přetrvávají.

Tamní příznivci jsou ostatně při zranění svých maskovaných mužů ve střehu.

V permanentním, sluší se dodat.

Stačí pohlédnout do statistik z minulé sezóny, kdy se v modrém půlměsíci vystřídalo hned sedm (!) gólmanů, což bylo tučně vepsáno do historických análů NHL.

A proč zabíhat do minulosti? Na marodce bude tři až šest týdnů Vaněčkův parťák Mackenzie Blackwood. Ostřílený Jonathan Bernier je pak společně s Ondřejem Palátem zapsán na listině dlouhodobě zraněných hráčů.

Ďáblové tak spoléhají právě na Vítka Vaněčka, který v posledních utkáních velkou měrou přispíval k natahování jejich vítězné šňůry. Kromě Schmida mají v záloze jen urostlého mnichovského rodáka Nica Dawse, který mimochodem již během minulého ročníku zaskakoval v hlavním týmu při zmíněných lapáliích v brankovišti New Jersey, obdobně jako Schmid, který pravděpodobně nastoupí do sobotní partie proti Arizoně.

Pokud by se situace ve svatyni Ďáblů nevyvíjela dobře, GM Tom Fitzgerald by musel reagovat. Na waiver list byla v minulých dnech umístěna zajímavá brankářská jména. Zatímco Magnuse Hellberga si stáhl Seattle, Laurent Brossoit skončil s platem více jak dva miliony dolarů na farmě Vegas v Hendersfordu.

