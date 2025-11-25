Peklo v New Jersey: Nemec v bolestech, Raymond s Hischierem sestřeleni i hromadná mela

25. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
V třaskavou záležitost se proměnilo střetnutí mezi detroitskými Red Wings a domácími Devils. Kromě napínavého průběhu (body zůstaly v Prudential Center po těsném triumfu 4:3) se hodně mluví o vícero kontroverzních zákrocích, které byly k vidění. Slovenské weby zaplavily články odsuzující píchnutí holí v podání Bena Chiarota, za cíl si totiž vybral Šimona Nemce. Nechutné, zákeřné, odporné, hodnotí tamní tisk počínání zadáka Rudých křídel. Vypjaté atmosféře ovšem přispěly násilnosti z obou stran.
První rozbuška?
Už v úvodu mače JT Compher nevybíravě trefil kapitána Ďáblů Nica Hischiera v těsné blízkosti mantinelu. Úder ramenem poslal švýcarskou hvězdu hlavou proti červenému lemu hrazení. Odplata na sebe nechala dlouho čekat, ujal se jí Stefan Noesen.
Compher hit on Hischier???????? pic.twitter.com/SDOSa14ZRu
— Everything Hockey (@EHClothing) November 25, 2025
Shodil rukavice a s Compherem se porval.
NOESEN WENT AFTER COMPHER FOR BOARDING NICO HISCHIER
— Jenn Rowley Pics (@jennrowlepics) November 25, 2025
AND THE REFS LET EM GO pic.twitter.com/aIQevspyWW
Druhá rozbuška?
Tentokrát se obětí detroitských hráčů stal Nemec, který nedávno psal dějiny NHL svým hattrickem završeným vítězným gólem. Při strkanici mezi několika plejery ve třetí třetině bodl talentovaného Slováka, spíš jen postávajícího a pasivního, Chiarot koncem hokejky.
Nemec opouštěl led s tváří zkřivenou bolestí. Trest do konce zápasu, jaký měl následovat, nepřišel. Chiarot by ale měl počítat s pokutou.
Chiarot spearing Nemec. pic.twitter.com/BjUVeajJgi
— Jan Hartigan (@janhartigan) November 25, 2025
A třetí?
Jonas Siegenthaler, jeden z beků New Jersey, o chvíli později sestřelil ve středním pásmu ze slepého úhlu švédského šikulu Lucase Raymonda. Možná v reakci na Chiarotův manévr, prý prakticky nechtěně. Nevylučovalo se, což těžko mohlo zklidnit střídačku hostí.
Raymond shaken up after Siegenthaler levels him (unsuspecting, no puck around, missed call by the refs) with a dirty hit in the neutral zone.
— Ryan Hana (@RyanHanaWWP) November 25, 2025
Seems to be okay, albeit justifiably angry. Bad missed call. #LGRW pic.twitter.com/XlDxPDIaqX
“Chtěl jsem jít střídat a při tom jsem se s ním srazil. Nebyl to žádný tvrdý hit… Ale víte, jak to je… ať se chová, jak chce. Podle mě to s ním až tak zlé nebylo,” podezíral pak Siegenthaler Raymonda z přehnané reakce na náraz.
Když pak Detroit marně dobýval v posledních sekundách klec Devils a tlačil se za vyrovnáním vší silou, bylo jasné, že další násilí visí ze vzduchu. A skutečně, utvořily se dvojičky, z nichž vykrystalizovalo několik soubojů.
Poprali se mimo jiné i dva pánové, co si měli co vyříkávat - Siegenthaler s Raymondem. Málem se pobili i borci s céčkem na prsou.
Crazy scene after Red Wings - #NJDevils. All stems from an earlier Siegenthaler cheap shot on Raymond. Goalies involved and more #LGRW pic.twitter.com/glWlTLIktv
— NHL News (@PuckReportNHL) November 25, 2025
„Jsme tu všichni jako bratři, kryjeme si záda. Už zkraje zápasu schytal Nico (Hischier) nefér hit a Stefan (Noesen) na to výborně zareagoval,” povídal Siegenthaler.
Až se tyto dva kluby potkají příště, emoce nejspíš chybět nebudou.
