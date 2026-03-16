Peněženka je plná! Washington plánuje v létě velký útok na hvězdy

25. dubna 10:00David Zlomek
Washington Capitals vysílají do celé NHL jasný signál, po letech opatrného přešlapování se letos v létě hodlají stát hlavními dravci na trhu. Generální manažer Chris Patrick potvrdil, že klub je ve skvělé pozici pro výrazné posílení kádru, a to díky nashromážděným aktivům z uzávěrky přestupů.
„Jsem optimista, protože si myslím, že jsme v nejlepší situaci, v jaké jsme kdy byli, co se týče věcí na výměnu, o které by týmy mohly mít zájem. Máme výběry v draftech, máme kvalitní prospekty. Naše peněženka je plná. Pokud se objeví příležitost, chceme po ní skočit,“ prohlásil Patrick. Capitals mají pro letošní léto k dispozici dva výběry v prvním kole a téměř 37 milionů dolarů pod platovým stropem, který se pro příští sezonu zvyšuje na rekordních 104 milionů.
Hlavním cílem Washingtonu je konečně vyřešit dlouhodobý deficit v elitních dvou formacích a najít stabilního obránce na pravou stranu, který by zaplnil mezeru po Johnu Carlsonovi. Tým se o posílení útoku snaží už téměř dva roky, ale jména jako Nikolaj Ehlers nebo dříve Artěmij Panarin mu unikla.
Tentokrát je však situace kritičtější, protože obrana má pod smlouvou pouze dva praváky, jmenovitě Matta Roye a Dylana McIlratha. Rasmus Sandin se zotavuje po operaci kolene a hrozí, že vynechá první měsíce sezóny. „Budeme prozkoumávat všechno a pokusíme se získat ty nejlepší možné hráče na tyto pozice,“ dodal Patrick s tím, že neváhá obětovat i vysoké drafty, pokud to pomůže týmu okamžitě.
Prezident hokejových operací Brian MacLellan však varuje, že letní trh bude extrémně konkurenční, zejména kvůli slabší nabídce volných hráčů. „Týmy mají teď místo pod stropem, takže si své nejlepší hráče podepisují samy. Pokud se někdo na volný trh dostane, bude velmi drahý. Bude to boj a pokud chcete někoho podepsat nebo vyměnit, budete muset pořádně přitlačit na pilu,“ vysvětlil MacLellan.
Klíčovým faktorem pro veškeré kroky Capitals zůstávají plány Alexe Ovečkina. Chris Patrick naznačil, že chce mít jasno o kapitánově budoucnosti ještě před draftem, aby věděl, zda má smysl jít do rizika a vsadit vše na jednu kartu pro poslední sezonu legendární osmičky.