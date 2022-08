Penguins čeká čistka. Kdo by mohl odejít?

Týmy v NHL mají přes léto tu výhodu, že nemusejí řešit platový strop. Ten se totiž začíná řešit až se začátkem sezony, v ten moment však musí být vše dle pravidel. Strop momentálně přesahuje hned třináct týmu, mezi nimi jsou i Penguins, kteří v létě udrželi dvě legendy – Malkina s Letangem.

Do hry se tak dostává běžná praxe. Ty týmy, které mají pod stropem spoustu místa, přijímají hráče od těch celků, které jsou naopak v tíživé situaci. Jako poplatek za tyto služby většinou posílají odesílající kluby ještě drafty navíc.

V Pittsburghu pod extra tlakem nejsou, zbývá „vyřešit“ jen zhruba 1,5 milionů dolarů. Pokud ale budou chtít v průběhu sezony posílit či jednoduše nechat si větší rezervu pro případ nouze, budou muset udělat větší prostor.

Mezi nejžhavější favority na odchod z Pittsburghu patří obránci Marcus Pettersson (4,025 milionů dolarů a tři zbývající sezony) a Brian Dumoulin (4,1 milionů, 1 sezona) také dvojice útočníku Jason Zucker (5,5 milionů, 1 sezona) a Teddy Blueger (2,2 milionů, 1 sezona).

Kam by teoreticky mohl někdo z nich zamířit? Hned trojice týmů má k dispozici přes osmnáct milionů dolarů. Jde o Arizonu, Buffalo a Anaheim. Dalo by se k nim přidat ještě Chicago, které by dle nastaveného trendu za příchozí drafty asi přebralo kohokoliv.

Buffalu by se hodil nějaký zkušený bek. Mají velice nadějný tým, ale někdo zkušený by obraně prospěl. Svízelná situace je s leváky, za Owenem Powerem zeje díra, kterou by mohl vyplnit jeden ze dvou zmíněných obránců – Dumoulin i Pettersson jsou leváci.

Rozšířit útočné řady by se hodilo Arizoně. Blueger by patřil mezi to lepší, na odchodu by klidně mohl být i Kapanen, a to i přes to, že má v kapse novou smlouvu.

Pittsburgh ale rozhodně nebude jediný, kdo se takto bude snažit udat hráče. Do těžké situace už se dříve dostali například Rangers, kteří se nutně potřebovali zbavit obránce Patrika Nemetha. Levák, podobný věk jako dvojice z Pittsburghu, avšak zhruba o půlku nižší plat.

A cena? Z New Yorku muselo putovat druhé a třetí kolo. Nic levného, ale Coyotes dobře věděli, že Rangers nemají na vybranou, a tak zaplatí i vyšší cenu. Jak dopadnou Penguins?

