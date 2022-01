Penguins slaví podesáté v řadě! Colorado rozstřílelo Winnipeg

Noc bohatá na góly! Přestřelku viděli fanoušci Dallasu, kde musely duel tamních Stars s floridskými Pantery rozhodnout až samostatné nájezdy. Svou formu potvrdil Pittsburgh, který uspěl v derby o Pensylvánii.

BOSTON BRUINS - MINNESOTA WILD

2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Minnesota zastavila sérii proher

Napínavé utkání plné trestných minut zvládla lépe Minnesota. Boston sice už v 7. minutě otevřel skóre, nicméně ještě v první třetině Wild otočili vývoj zápasu a do vedení už Medvědy nepustili. Divočáci tak slaví po pěti prohrách v řadě.

Branky a nahrávky

7. T. Hall (M. Reilly, Haula), 36. B. Marchand (Bergeron) – 16. Kaprizov (Zuccarello, K. Fiala), 17. N. Sturm (J. Brodin, Dewar), 33. Boldy (M. Foligno, J. Brodin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 30 | Přesilová hra: 2/5 – 2/8 | Trestné minuty: 28 – 22

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90%, odchytal 58:39

Kaapo Kähkönen (MNS) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7%, odchytal 59:16



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:42



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Boldy (MNS) 1+0

2. Taylor Hall (BOS) 1+0

3. Jonas Brodin (MNS) 0+2

BUFFALO SABRES - SAN JOSE SHARKS

2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Žralokům stačily tři branky v první třetině

Hokejisté San Jose na ledě Buffala prožili skvělou úvodní dvacetiminutovku, kdy se jim podařilo hned třikrát skórovat. Pak ale Sharks polevili a především díky skvělému výkonu gólmana Hilla své vedení udrželi, i přes drtivou střeleckou převahu domácích, až do konce.

Branky a nahrávky

28. J. Skinner (V. Olofsson), 59. Girgensons (Tage Thompson, Dahlin) – 13. Nieto (Cogliano, Bonino), 14. T. Meier (Hertl, M. Ferraro), 18. Hertl (Barabanov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 57:54

Adin Hill (SJS) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:20

Tomáš Hertl (SJS) – 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:40



Tři hvězdy utkání

1. Tomáš Hertl (SJS) 1+1

2. Adin Hill (SJS) 37 zák., 2 góly, 94,9%

3. Jeff Skinner (BUF) 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - CALGARY FLAMES

4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Kučerov oslavil návrat dvěma asistencemi

Velká vzpruha pro úřadujícího šampiona. Proti Calgary se do sestavy vrátil produktivní útočník Nikita Kučerov, jenž se hned dvěma gólovými nahrávkami podílel na pohodlné výhře Tampy nad Plameny z Calgary.

Branky a nahrávky

33. Perry (Bellemare, Hedman), 43. B. Point (Kučerov, McDonagh), 51. Palát (Kučerov), 51. Killorn (Stamkos, McDonagh) – 56. D. Dubé (Monahan, Kylington)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 25 – 31

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3%, odchytal 60:00

Daniel Vladař (CGY) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:52

Jan Rutta (TBL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:04

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

Daniel Vladař (CGY) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9%, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) – 0+2

2. Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků

3. Ryan McDonagh (TBL) – 0+2

NEW JERSEY DEVILS - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Koncovku zvládli lépe Devils

Už po necelých pěti minutách se v Prudential Center prosadili gólově oba soupeři. Vyrovnaný stav 1:1 trval až do třetí třetiny, kdy vstřelil vítěznou branku Jesper Bratt. Výhru New Jersey potvrdil trefou do prázdné klece Jack Hughes.

Branky a nahrávky

1. Tatar (Bratt, J. Hughes), 42. Bratt (J. Hughes, Bastian), 59. J. Hughes (Tatar, Graves) – 5. Domi (Gavrikov, Sillinger)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96, 9 %, odchytal 60:00

Joonas Korpisalo (CBJ) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:08



Československá stopa v utkání

Marián Studenič (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na branku, 0 TM, čas na ledě 06:04

Christián Jaroš (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, 2 TM, čas na ledě 09:26

Tomáš Tatar (NJD) – 1+1, +2 účast, 3 střely na branku, 0 TM, čas na ledě 14:57

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, 0 TM, čas na ledě 20:26

Tři hvězdy utkání

1. Jack Hughes (NJD) – 1+2

2. Jesper Bratt (NJD) – 1+1

3. Mackenzie Blackwood (NJD) – 31 zákroků

PHILADELPHIA FLYERS - PITTSBURGH PENGUINS

2:6 (0:3, 1:0, 1:3)

Derby pro Tučňáky

Rozjetý vlak Pittsburghu nezastavuje. Penguins slaví další vítězství, tentokráte šesti brankami položili v derby svého rivala z Philadelphie. Další dvougólové klání má za sebou Bryan Rust, jenž je aktuálně ve fantastické formě.

Branky a nahrávky

29. Atkinson (Farabee, Laughton), 53. Lindblom (Frost, MacEwen) – 13. Rust (Letang, Crosby), 15. Rust (Rodrigues), 17. Guentzel (Letang, Dumoulin), 49. Rodrigues (Kasperi Kapanen), 51. Guentzel (Crosby, Rust), 52. Boyle (Marino)

Statistické okénko

Střely na bránu: 20 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 1/1 | Trestné minuty: 16 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3%, odchytal 58:32

Tristan Jarry (PIT) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90%, odchytal 58:24



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 8:38

Tři hvězdy utkání

1. Bryan Rust (PIT) – 2+1

2. Jake Guentzel (PIT) – 2+0

3. Tristan Jarry (PIT) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90%

DALLAS STARS - FLORIDA PANTHERS

6:5sn (1:1, 3:3, 1:1 - 0:0)

Přestřelku musely rozhodnout až nájezdy

Fanoušci defenzivního hokeje rozhodně nehleděli na zápas mezi Dallasem a Floridou s radostí. V Dallasu padlo v základní hrací době hned deset branek a vítěze nakonec odkryla až dovednostní disciplína. V nájezdech stačily Hvězdám dvě série, když proměnili jak Joe Pavelski, tak Jason Robertson.

Branky a nahrávky

13. M. Raffl (J. Klingberg, Faksa), 22. Gurjanov (Jamie Benn, M. Heiskanen), 34. J. Robertson (J. Klingberg, Pavelski), 34. Seguin (Gurjanov), 47. Jamie Benn (Gurjanov), rozh. náj. Pavelski – 9. Barkov (Huberdeau, Ekblad), 21. Barkov (Ekblad, A. Lundell), 25. Hörnqvist (Forsling, Gudas), 38. Weegar (Luostarinen, Hörnqvist), 60. Huberdeau (Ekblad, Barkov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 42 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1%, odchytal 62:47

Braden Holtby (DAL) – 37 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,1%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+1, účast 0, 0 TM, 1 střela na bránu, čas na ledě 19:20

Radek Faksa (DAL) – 0+1, účast +1´, 4 TM, 0 střel na bránu, čas na ledě 17:10

Tři hvězdy utkání

1. Denis Gurjanov (DAL) – 1+2

2. Aleksandr Barkov (FLA) – 2+1

3. Jamie Benn (DAL) – 1+1

COLORADO AVALANCHE - WINNIPEG JETS

7:1 (1:1, 3:0, 3:0)

Winnipeg schytal v Coloradu sedmičku

Avalanche opět ukázali, jak silná jejich ofenzíva je. Colorado se tentokrát rozstřílelo proti Winnipegu, kterému nasázelo hned sedm branek. Hattrick zapsal kapitán Gabriel Landeskog, galapředstavení Lavin režíroval čtyřmi asistencemi Nathan MacKinnon.

Branky a nahrávky

17. Kadri (E. Johnson, Burakovsky), 26. Landeskog (Rantanen, MacKinnon), 31. Rantanen (MacKinnon, Landeskog), 36. Landeskog (MacKinnon, D. Toews), 53. MacKinnon (Girard, Byram), 58. Landeskog (Rantanen, MacKinnon), 60. Byram (E. Johnson, Burakovsky) – 3. Scheifele (Copp, Pionk)

Statistické okénko

Střely na bránu: 42 – 35 | Přesilová hra: 3/4– 1/5 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1%, odchytal 59:48

Connor Hellebuyck (WPG) – 35 zákroků, 7 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Kristian Reichel (WPG) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:47

Tři hvězdy utkání

1. Gabriel Landeskog (COL) – 3+1

2. Nathan MacKinnon (COL) – 1+4

3. Erik Johnson (COL) – 0+2

ARIZONA COYOTES - CHICAGO BLACKHAWKS

6:4 (2:0, 1:2, 3:2)

Trápení Blackhawks nebere konce

Šestá prohra v řadě. Jestřábi z Chicaga se nevrátili do vítězných kolejích ani v duelu s Arizonou, která naopak slavila podruhé v posledních pěti představeních. V brance Kojotů mohl slavit český brankář Karel Vejmelka.

Branky a nahrávky

4. Mayo (Gostisbehere, Galchenyuk), 20. Johan Larsson (J. Moser, Gostisbehere), 30. T. Boyd (Kessel, J. Moser), 44. Keller (T. Boyd), 45. Johan Larsson (T. Boyd, Kessel), 60. Johan Larsson (Crouse, Keller) – 21. Dach (Kurashev, C. Murphy), 26. Entwistle (J. Toews, de Haan), 47. J. Toews (McCabe, R. Stillman), 54. DeBrincat (D. Strome, P. Kane)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 36 | Přesilová hra: 2/5– 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 60:00

Marc-Andre Fleury (CHI) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0%, odchytal 58:29



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:25

Karel Vejmelka (ARI) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Johan Larsson (ARI) – 3+0

2. Travis Boyd (ARI) – 1+2

3. Shayne Gostisbehere (ARI) – 0+2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - NEW YORK RANGERS

5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Gallant na svůj bývalý tým nevyzrál

Vegas porazilo tým svého bývalého trenéra Gerarda Gallanta. Golden Knights dovolili Jezdcům skórovat jen jednou, jinak kontrolovali utkání a dokráčeli až ke dvěma bodům.

Branky a nahrávky

19. Marchessault (R. Smith, N. Roy), 29. Mark Stone (Dadonov, Stephenson), 34. Janmark (Kolesar, B. Hutton), 43. B. Howden (Patrick, Coghlan), 53. Marchessault (R. Smith) – 21. Kreider (Zibanejad, Kakko)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 19 | Přesilová hra: 1/3– 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VEG) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7%, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (NYR) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Libor Hájek (NYR) – 0+0, -4 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:57

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:20

Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VEG) – 2+0

2. Mattias Janmark (VEG) – 1+0

3. Ben Hutton (VGK) – 0+1

LOS ANGELES KINGS - NASHVILLE PREDATORS

2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Frkova trefa Králům nestačila

První polovina utkání byla zejména v režii Nashvillu, který za tuto pasáž vstřelil tři branky. Kings se v závěru ještě sahali po vyrovnání, když na rozdíl jedné branky snížil v 51. minutě Martin Frk, nicméně koncovku si Predators pohlídali.

Branky a nahrávky

30. D. Brown, 51. Frk (Doughty) – 4. F. Forsberg (Josi, Mikael Granlund), 20. Duchene (F. Forsberg, Josi), 23. Luff (McCarron, Cousins), 59. Trenin (Jeannot)

Statistické okénko

Střely na bránu: 48 – 20 | Přesilová hra: 1/4– 2/3 | Trestné minuty: 15 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 16 zákroků, 3 OG, 84,2% úspěšnost, odchytal 58:06

Juuse Saros (NSH) – 46 zákroků, 2 OG, 95,8% úspěšnost, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Frk (LAK) – 1+0, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:49

Tři hvězdy utkání

1. Filip Forsberg (NSH) 1+1

2. Dustin Brown (LAK) 1+0

3. Juuse Saros (NSH) 46 zásahů

