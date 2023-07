Peníze? Kariéra je důležitější! Před Zadinou smeká i Yzerman

Mohl se dál pachtit v Detroitu na hraně sestavy. Za skvělé peníze, vždyť si měl v sezoně 2023/2024 vydělat ke dvěma milionům dolarů. O ročník později dokonce ke třem. Jenže takový Filip Zadina není. Vždy v něm byla velká porce ctižádostivosti. Nejdřív chtěl ukázat, že není protekční kluk, co těží ze slavné jmenovky na zádech. Pak toužil po tom střílet góly za (mládežnickou) repre. A nakonec si přál prorazit v NHL. To poslední se mu zatím nepovedlo, ale to by nebyl on, aby se vzdal.

Rezignace?

Tohle slovo v Zadinově slovníku nehledejte.

Ano, v Detroitu nikdy nenaplnil svůj potenciál. Od šestky draftu se za 190 zápasů čeká víc než 68 bodů. Klidně dvakrát.

Ale Zadina neztratil víru ve své kvality. Věřil si vždycky, ostatně to – samozřejmě s potřebným kumštem – dělá střelce střelcem. O tom, že na NHL má a může v ní zářit, je přesvědčený natolik, že se klidně vzdal pohádkového jmění.

Výměnou za šanci na nový začátek. Ale také za nejisté vyhlídky, nikdo netušil, zda se najde nový zájemce o jeho služby.

Pardubický rodák se za kurážný krok dočkal uznání ze všech stran.

I Steve Yzerman, GM Red Wings, který byl tím, kdo si od Zadiny nejvíc sliboval (a to ještě při loňském podpisu štědré tříleté smlouvy), před ním smekl. „Filip není hlupákem, ví, čeho se vzdal. Kariéra je ale důležitější než peníze.“

„Měl jsem pocit, že se bude zlepšovat a získá v našem týmu větší roli. Jenže především kvůli zranění se tak nestalo,“ vrátil se Yzerman v rozhovoru pro zámořský tisk k tomu, jak loni Zadinu vnímal.

V posledních měsících už to byl jiný příběh. "Stevie Y" věděl, že Zadina chce pryč. Že baží po změně, novém prostředí, kde by mohl začít od nuly a definitivně empiricky zjistit, zda je NHL pro něj, nebo ne.

„Zkoušel jsem ho vyměnit, trejd se ale nepovedlo uskutečnit. Každopádně má můj respekt za to, že se rozhodl pro ukončení kontraktu. A musím dodat, že s ním mám samé dobré zkušenosti. Je to pracant, jen mu to u nás nevyšlo. Přeju mu, velmi mu přeju, aby se mu v San Jose dařilo.“

Ano, třiadvacetiletý Čech zkusí zabodovat u Žraloků. V kabině, odkud paradoxně odešel jeho kamarád z Pardubic a další vysoko draftovaný krajánek z draftu roku 2018 Martin Kaut.

„Kauly“ to zabalil, pro tuto chvíli se spokojil s tím, že bude nastupovat v extralize. Stejný manévr by Zadinovi jeho charakter a povaha nedovolily. Kývl na relativně skromné podmínky (1,1 milionu dolarů), rozhodl se bojovat o svou zámořskou budoucnost.

Když zaválí, v San Jose mu rádi do budoucna nabídnou lepší smlouvu (mimochodem, budou mít na Zadinu práva, příští léto by z něj byl RFA).

Předpoklady pro takový scénář existují. Zadina by mohl hrát ve druhé lajně, trenér David Quinn o něj stojí, tým je v přestavbě, a tak Sharks nebudou od bývalého juniorského kanonýra čekat zázraky na počkání. Dají mu naopak čas a prostor.

A co když to nevyjde? Zadina není typ, co by něčeho litoval, babral se v minulosti. Ne, neutápěl by se v sebelítosti, ale hledal by nové výzvy.

Do té současné i všech dalších půjde s ohromnou vervou. Je zvyklý dřít, podobně jako další synové slavných hokejových otců, třeba Kristian Reichel či Matěj Blümel.

S touhou ukázat se.

Fanouškům už vzkázal, že se na ně těší a že si považuje šance, jakou dostal. Teď už ji jen proměnit. O to ostatně u "šutérů" běží celý život.

