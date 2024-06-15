Peníze v NHL: Jágr mezi nejbohatšími, daně v zámoří zabolí

13. listopadu 12:58Dominik Dubovči
Oproti NBA nebo fotbalu jsou hokejové mzdy nižší, i tak ale platy hráčů NHL rostou. Z těch českých podepisovali slušné kontrakty na přelomu milénia Hašek, Jágr, Holík a později i Eliáš, Krejčí, Voráček. Hokejisté ale v Severní Americe často víc jak polovinu výplaty nechají.
V posledních dvou sezonách napálil dohromady 90 gólů, dohromady zapsal 216 bodů. Navíc získal titul mistra světa. Není divu, že právě David Pastrňák měl nejvyšší českou smlouvu hokejové historie, na osm let s průměrným ročním výdělkem přes 11 milionů dolarů, než ho letos na podzim o půl milionu překonal Martin Nečas.
Ještě na jaře 2024 byl Pasta druhým nejlépe vydělávajícím hokejistou celé NHL po Nathanu MacKinnonovi (od nové sezony již rekord bude patřit Kirillu Kaprizovovi se 17 miliony dolary na rok...). Platy v NHL teď díky rozvolněným platovým stropům porostou stále víc.
Na druhou stranu Jaromír Jágr před více než dvaceti lety podepsal s Washingtonem za peníze, které by se dnes rovnaly téměř 20 milionům dolarů za sezonu…
Za celou kariéru si pak víc než Jágr vydělali snad jen Crosby s Ovečkinem (odhad zní přes 170 milionů dolarů). To Wayne Gretzky měl smůlu na dobu, ve které byl nejlepším hokejistou světa – už dávno vypadl ze seznamu dvacítky největších boháčů historie NHL. Nejstaršími borci v TOP 20 byli Zdeno Chára a Joe Thornton, z brankářů staré éry pouze Price a Lundqvist.
Za posledních třicet let se totiž platy nejlepších hokejistů téměř ztrojnásobily, a to bereme v potaz hodnotu, kterou by tehdejší sumy měly dnes.
Loňských 13 milionů dolarů ročně pro Pastrňáka ale mělo háček.
Nejvýrazněji zabolí federální daň, ke které se přidává ještě státní daň (leckde i místní). Vyšší procenta musejí hokejisté odvádět ve městě New York, v Kanadě a Kalifornii, nižší zase na Floridě, v Dallasu a Nashvillu. Z hrubé částky tak zbyde například polovina, nicméně ani poté není hotovo.
Je nutné odečíst zhruba tři procenta coby provizi pro agenta a především takzvanou úschovu. Oficiálně se nazývá „escrow“, jde o fond, který vznikl zjednodušeně pro to, aby celé riziko v případě špatného hospodářského výsledku NHL nenesli jen samotní majitelé klubů, ale aby se na případných ztrátách podíleli i ti bohatší hokejisté.
Pandemie vystřelila tuto zálohu v roce 2021 až na bolavých 17,2 %, přičemž se k hráčům po sezoně vrátil jen zlomek částky. Vloni šlo o šest a půl procenta. Další peníze jako daň pro cizí občany nebo příspěvek do důchodového fondu, to jsou řádově desetitisíce.
V čistém tak hráči NHL berou zhruba 30-45 procent hrubé mzdy, která se udávala na serverech jako byl dosud capfriendly.com, jehož funkci přebrala například puckpedia.com. Záleží na místě, kde hráč působí.
„Je důležité pochopit, že hráči si nestěžují. Nikdo si na nic nestěžuje, každý se cítí poctěn, že může hrát v NHL a dělat to, co dělá,“ popsal hráčský agent Rand Simon. O pozadí výplat se ale před lety rozhodl vyprávět do detailu právě proto, aby upozornil na poměry a informoval fanoušky.
Server @TheAtlantic zveřejnil odměny, které dostanou týmy NHL za konečné umístění. pic.twitter.com/ZZQF4LSkE1
— Rostislav Niedoba (@RN_Hockey) June 15, 2024
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.