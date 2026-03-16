Perfektní finiš, ale příliš pozdě. Fanoušci Devils se ptají, co bude dál

29. března 14:00David Zlomek
New Jersey Devils v této sezoně připomínají příběh o skvělém motoru, který je namontovaný na podvozku, jenž se při každém ostřejším nájezdu do zatáčky rozklepe. Aktuální forma, kdy tým vyhrál devět z posledních třinácti utkání a dokázal sestřelit i těžké váhy jako Dallas Stars nebo Nashville Predators, sice vhání fanouškům do žil optimismus, ale pohled na tabulku je neúprosný.
Ve své Východní konferenci zůstávají uvězněni hluboko pod čarou postupu, konkrétně jedenáct bodů za Columbusem. Tato propast je výsledkem naprosto nevyrovnaných výkonů v průběhu celého roku, kdy záblesky geniality střídala období totálního zmaru, zranění klíčových opor a podivná pasivita při uzávěrce přestupů. Generální manažer Tom Fitzgerald sice tvrdí, že je s majiteli v naprostém souladu, ale po další sezoně bez play-off mu v Newarku začíná tikat čas.
Talent v útoku přitom rozhodně nechybí, což nejlépe ilustruje Jack Hughes. Ten sice prožil ročník plný zdravotních trablů, od kuriózního zranění ruky po týmové večeři až po problémy s dolní částí těla, ale na olympiádě v Miláně ukázal svou pravou tvář, když vystřelil Spojeným státům zlato. Problémem New Jersey je však to, že Hughes nedokáže zůstat zdravý a zbytek ofenzivy, včetně Jespera Bratta a Tima Meiera, sice občas vyprodukuje smrtící smršť, ale v klíčových pasážích sezóny prostě nedokáže udržet stabilní formu.
Když k tomu připočteme naprostý rozklad role Dougieho Hamiltona, který se z elitního beka stal v průběhu ledna dokonce zdravým náhradníkem a jehož agent veřejně mluví o výměně, vyjde vám z toho tým s naprosto rozbitou identitou v obranném pásmu. Sheldon Keefe se sice snaží vštěpovat mužstvu moderní systém rychlého přechodu, ale defenzivní nedostatky a občasná absence dravosti ve spodních útočných řadách z nich udělaly snadnou kořist pro fyzicky hrající celky Východu.
Jediným skutečným důvodem, proč se fanoušci v Prudential Center letos úplně nepropadli do deprese, je vzestup nastupující generace. Šimon Nemec prožívá průlomový rok, kdy se s deseti góly a jistotou veterána stal v podstatě nejlepším pravým obráncem týmu, čímž definitivně zastínil Hamiltona. Spolu s ním září i ruský objev Arsenij Gricjuk, který po svém příchodu z KHL vletěl do NHL s neuvěřitelnou přímočarostí a stal se prioritou číslo jedna pro prodloužení smlouvy.
Tito mladíci, doplnění o Lenniho Hämeenaha, ukazují, že jádro týmu je zdravé, ale potřebuje kolem sebe lepší odvedení špinavé práce a taky jistější brankoviště. Devils nyní stojí na křižovatce. Buď Fitzgerald přes léto provede radikální řez v obraně a vyřeší Hamiltonovu budoucnost, nebo se i příští rok budou muset spokojit jen s pozdními březnovými jízdami, které sice hezky vypadají, ale v květnu z nich play-off hokej nebude.