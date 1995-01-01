Perfetti promluvil o odchodu Hellebuycka! Samozřejmě že nechceme aby odešel, říká

21. července 13:00Jakub Ťoupek
Před pár dny podepsal Cole Perfetti novou pětiletou smlouvu s celkovou hodnotou 30 milionů dolarů. Kanadský útočník tak spojí svoji budoucnost s organizací, která jej draftovala, tu naopak může opustit její velká hvězda Connor Hellebuyck. „Také jsme velmi zvědaví, jak to dopadne, myslím, že všichni jsou. Samozřejmě víme, jak výjimečný je jako hráč i jako člověk, a chceme aby tu zůstal s námi,“ komentoval situaci ohledně brankářské jedničky Perfetti.
Jsme za polovinou července, NHL má za sebou turbulentní období, které jak je zvykem, lehce opadlo. Za zavřenými dveřmi ale týmy dále jednají o tom, jak by mohly vylepšit své týmy, případně získat hráče či picky do budoucna. Jednou velkou otázkou je budoucnost Connora Hellebuycka, trojnásobného vítěze Vezina Trophy.
Generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff v červnu potvrdil, že Winnipeg zvažoval nabídky na výměnu své brankářské hvězdy, možná i proto si pořídil Stuarta Skinnera, který v posledních sezónách jako jednička působil.
I přesto, že situace na pozici brankáře ve Winnipegu je zatím nejistá, Perfetti prozradil, že vyjednávání o jeho nové smlouvě proběhlo hladce a že jeho konečným cílem je zůstat v týmu dlouhodobě.
„Nemyslím si, že by někdy arbitráž byla vážně zvažována. Vím, že z naší strany jsme to nechtěli nechat dojít až tak daleko,“ řekl Perfetti. „Moje rodina i já to tady máme moc rádi. O tom jsme se opravdu nikdy nebáli. Trochu se to přiblížilo k termínu, ale nakonec se to rychle vyřešilo a byl jsem velmi rád, že se to podařilo.“
Winnipegu se v minulé sezóně nepovedlo ani postoupit do play-off. Perfetti zmínil, že doufá, že se bude každý rok zlepšovat, a to jak na ledě, tak mimo něj. Obzvlášť poté, co se stal pevnou součástí jádra Winnipegu. „Vím, že máme právě takovou skupinu, a věřím v to, čeho můžeme dosáhnout.“
Aby ale byla organizace úspěšná, potřebuje silnou brankářskou základnu, i to se honí hlavou čtyřiadvacetiletému rodákovi z Ontaria.
„Moc toho nevíme, takže vám toho moc říct nemůžu, ale uvidíme, jak se to vyvine. Je ale celkem zřejmé, že všichni chtějí zůstat jeho spoluhráči a dál s ním hrát,“ prozradil.
„Ať se stane cokoli, je to samozřejmě mimo naši kontrolu, nemůžeme s tím nic dělat, takže se snažím tím nechat se strhnout,“ dodal Kanaďan. „Snažím se užít si léto a zlepšit se osobně i jako hráč, a ať už bude sestava 2. října jakákoli, tak to prostě bude a my všichni se musíme ujistit, že na to budeme připraveni.