Permici od Crosbyho? Ale jistě! Chceme do play-off, burcuje kapitán Tučňáků

Je to krásná tradice. Permanentky na novou sezonu předávají v Pittsburghu jejich držitelům sami hokejisté. Třeba i sám lídr s číslem 87 na zádech, Sidney Crosby. Pens před pár dny zveřejnili video, kterak kráčí vstříc verandě zaplněné fanoušky a předává onu "svátost". Nepochybně by (nejen) oni také rádi, kdyby se fenomenální Kanaďan zásadně přičinil o to, aby se do Pittsburghu opět vrátily vyřazovací boje. Probíhaly tam, až do letošního přetržení šňůry, 16 let za sebou.

Po 16 letech zažil ten pocit poprvé.

Play-off mohl sledovat maximálně jako divák u televize. "A to je nuda," říká rodák z Cole Harbour. Psal se rok 2006, když při nováčkovské sezoně zažil ten pocit poprvé. Ač exceloval, nestačilo to a Penguins zůstali daleko před branami bitev o Stanley Cup.

Vzpomínáte? Šlo o sezonu, ve které se loučil Mario Lemieux, Crosby si stihl zahrát i se slovenským géniem Žigmundem Pálffym.

O rok později už odstartovala epická série postupů, která skončila až letos. I přes fakt, že se – nyní již bývalý – GM Ron Hextall snažil přivést posily a snil o útoku na Stanley Cup.

Borci ze Steel City se pohybovali na hraně nejlepší osmičky Východní konference, když ale v závěru v základní části ztratili body proti jasným outsiderům, museli se smířit s hořkou realitou. Play-off roku 2023 bude bez nich!

"Byli jsme hrozně blízko, o to víc mě to štvalo," přiznává Crosby.

A co to, kterým vyvrcholí sezona 2023/2024?

"Moje motivace pramení právě z toho, že si tam chci s Tučňáky zahrát," hlásá hrající legenda.

Permanentní vstupenky od Sida:

When you realize Sidney Crosby is the one delivering your season tickets ???? pic.twitter.com/Pd7Fn7ntoc — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 18, 2023

Označení legenda je zcela na místě, vždyť už má na kontě přes 1500 bodů, třikrát získal Stanley Cup, patří do Triple Gold Clubu a individuálních trofejí má tolik, že by si mohl otevřít obstojné muzeum.

Ne nadarmo je označován jako budoucí člen Síně slávy.

Teď čeká Crosbyho ročník s pořadovým číslem 19 a on je stále hladový. Moc by si přál, aby – i díky příchodu Erika Karlssona – patřili Penguins k top týmům Metropolitní divize. Sám jako by nestárl, vždyť naposledy nastřádal 93 bodů, nejvíc za poslední čtyři roky!

Ani to ale nestačilo, ač měl s parťáky osud ve vlastních rukou, vše skončilo zmarem. Ten pocit už Crosby zažít nechce. A tak očekávejte, že své statistiky klidně ještě vylepší.

Nedávno oslaveným šestatřicetinám navzdory.

