Peterka si užívá MS. Stanley Cup bude ale vždy číslo jedna, přiznal

Útočník Buffala JJ Peterka se po konci sezony NHL přesunul reprezentovat svou zemi na mistrovství světa. Teprve jednadvacetiletý Němec odehrál svou první kompletní sezonu v dresu Sabres a nepočínal si během ní vůbec špatně. V klubové produktivitě se vmáčkl do desítky. Ale mladý celek postup do play off nevybojoval, a tak mohli hokejisté Buffala zamířit na dovolenou či na světový šampionát.

Sabres už 12 let čekají na play off, letos nebyli od vyřazovacích bojů příliš daleko. Na druhou divokou kartu, kterou nakonec uzmula Florida, jim scházel jediný bod. „Je skvělé být součástí tohoto týmu, který se momentálně v Buffalu tvoří. Naším letošním cílem bylo, abychom se jednoduše zlepšovali každým dnem, a když se pak podíváte na tabulku, myslím, že nám to uniklo o kousek. Nikdo by si nepomyslel, že se dostaneme tak blízko. Myslím, že týmově jsme udělali opravdu velký krok. Byla to veliká zábava hrát s tím mladým týmem o postup až do posledního zápasu sezony. Být toho součástí je něco neskutečného, protože víme, jak jsme dobří a jak dobří můžeme být jako tým,“ poohlédl se za uplynulou klubovou sezonou JJ Peterka.

Kromě Peterky zamířilo do Finska či Lotyšska hned několik jeho spoluhráčů. Spojené státy reprezentuje Alex Tuch a Kanada má ve svém týmu dokonce trojlístek hráčů z Buffala. Jde o gólmana Devona Levie a útočníky Peytona Krebse s Jackem Quinnem.

V tabulce produktivity letošního mistrovství světa je však nejvýše vidět právě jednadvacetiletý Němec. V sedmi zápasech dokázal posbírat devět kanadských bodů a pomohl své zemi k důležitým bodům nutným pro postup do čtvrtfinále.

Šikovný útočník má za sebou první kompletní ročník v NHL. Během 77 odehraných utkání vstřelil 12 branek a přidal 20 asistencí. Poměrně slušná čísla. A příští rok by mohl mířit ještě výš.

„Je neuvěřitelný. Je to jeden z nejlepších bruslařů, s jakými jsem kdy hrál, a navíc mu to díky skvělému přehledu dobře myslí. Hraje se s ním opravdu snadno. Mimo led je to také skvělý člověk. Je velmi vtipný, pořád se usmívá a je plný energie,“ popsal svého spoluhráče z Buffala kanadský reprezentant Jack Quinn.

Slovy chvály nešetřil ani jeho reprezentační kolega Moritz Seider. „Myslím, že odvedl zatraceně dobrou práci, nejen v práci na ledě, ale celkově hodně zesílil a v sezoně byl důležitým hráčem Buffala. Patří mu velká pochvala, je to samozřejmě i náš rozdílový hráč. On je schopný udělat velmi dobrou šanci prakticky z ničeho. To jsou znaky výjimečných hráčů, které chcete mít na své straně. Sám vím, jak moc těžké je ho bránit.“

V Tampere si to rodák z Mnichova opravdu užívá, vede týmovou produktivitu a chystá se na čtvrtfinále proti Švýcarsku.

„Hokej mě baví. Když nám skončila sezona, měl jsem jasno, že chci jet hrát za Německo. Je to vždycky skvěle strávený čas, člověk si to opravdu užije. Je úžasné hrát za svou zemi. Užívám si to tu a užívám si hokej, ale nakonec je to NHL, kde chcete být opravdu úspěšní. Všichni už od dětství sníme o tom, že vyhrajeme Stanley Cup. To bude vždycky číslo jedna,“ prozradil své sny.

