Pětimilionová propast, jako mezi Wolfem a Šilovsem. Co čeká na jedničku Columbusu?

22. července 16:00Tomáš Zatloukal
4,7 milionu dolarů. Takový je rozdíl mezi návrhy, které předložili pro arbitráž Blue Jackets a jejich maskovaná opora Jet Greaves. Dělí je obří distance. Zároveň je potřeba říct, že reálné představy obou stran jsou si jistě mnohem blíže. Při vyplňování sumy se totiž záměrně přehání, sahá se po extrémech. Stejně jako se hledají co nejlichotivější, případně nekřiklavější argumenty. A také hráči pro srovnání, zatímco klub si nejspíše vybral jako měřítko Arturse Šilovse, gólmanův tábor si vyhlédl Dustina Wolfa.
Už ve čtvrtek má dojít k soudnímu slyšení.
Kdo proti sobě eventuálně stane?
Generální manažer Modrokabátníků Don Waddell, podpořen právníky. A Greaves, borec, jemuž se povedlo převzít nadvládu nad columbuským brankovištěm, se svým agentem.
Waddell bude předkládat nejrůznější důvody, proč by se měla Greavesova mzda co nejvíce blížit oné hranici 2,8 milionu dolarů (za tolik nedávno podepsal na rok s pittsburskými Tučňáky Arturs Šilovs).
Zkušený agent Kurt Overhardt zase vysvětlí, na základě čeho by si Greaves zasloužil gáži na úrovni stropové zátěže Dustina Wolfa (jedna z nejvýraznějších tváří calgarských Flames má podepsáno od loňského září na sedm let za oněch 7,5 "mega").
Že mohou Waddell a Overhardt použít cokoliv podle hesla "účel světí prostředky"? Kdepak, argumentace má pevně stanovená pravidla.
Povolené je probírat výkonnost a statistiky, samozřejmě také historii zranění. Stejně jako délku kariéry, jak v NHL, tak v dané organizaci. Zapovězeno není zhodnotit také přínos plejera pro tým, jeho marketingovou hodnotu, případně vůdčí kvality.
Pokud chce sáhnout někdo po srovnání s jiným hokejistou, jeho čísly, výkony a platem, může, ale nelze si vybrat jen tak kohokoliv. Nesmí jít o borce, který podepsal aktuální kontrakt jako UFA, nýbrž pouze coby RFA.
Řeč nesmí přijít na detaily z předchozích vyjednávání mezi oběma stranami, stejně jako nelze brát ohled na klubovou situaci pod platovým stropem. Případně se ohánět novinovými články a podobnými zdroji.
Přes čáru je hrozit tím, že rozhodnutí arbitráže nebude generálním manažerem akceptováno.
I přes dané mantinely to může být emotivní bitva. Každopádně arbitr má 48 hodin po slyšení na to, aby přišel s návrhem roční, či maximálně dvouleté smlouvy.
Greaves má za sebou průlomovou sezonu, naskočil do 55 zápasů, kryl 90,8 procent střel soupeřů a patřil do nadprůměru podle klíčových analytických údajů. Jako například v rozdílu mezi očekávanou a skutečnou úspěšností zákroků.
Odměnou mu byla účast na MS, kde také válel. Nejvíce zazářil v zámořském derby s Američany, kdy udržel nulu a vytáhl pár ohromujících zákroků. Samozřejmě, repre scéna je pro soudce nerelevantní.
Waddell bude moci odkázat na například na malé zkušenosti.
A ono srovnání? Zatímco Šilovs je maskovanou enigmou s nejistým potenciálem, Wolf má pověst jednoho z nejperspektivnějších brankářů v NHL a už etabloval se mezi gólmany číslo 1. Greaves je každopádně v ročníku 25/26 přechytal oba.
Podle klasických i moderních dat.
Očekává se, že výsledek arbitráže by se mohl pohybovat na úrovni smlouvy, kterou nedávno podškrábl Jakub Dobeš. Tedy ve výši 5 357 575 dolarů. Zhruba někde uprostřed, jak už to tak bývá.