Philadelphia poolympijská? Válec! Pět plejerů, co pohání povstání Letců

5. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Ještě v únoru by tipoval Flyers na play-off málokdo. Momentálně jsou ale šance party vedené Rickem Tocchetem na postup velmi slušné. Jen Šavle z Buffala nastřádaly od restartu NHL po olympijském turnaji více bodů než Philadelphia a najednou dělí Seana Couturiera a spol. od třetího místa v Atlantické divizi jediné vítězství. A to mají oproti newyorským Islanders ne jeden, ale hned dva mače k dobru. Kdo stojí za tímhle báječným tažením?
Flyers sklízí body díky skvěle načasované formě osvědčených opor i pár kometám.
Funguje i brankoviště, kde si udržuje stabilní výkonnost Dan Vladař a skvostnou renesanci prožívá dlouho snad až tragický Švéd Samuel Ersson. Klobouk dolů.
Všemu velí Tocchet, který má auru energického machra, co svede z kádru vytěžit maximum. Hráči za ním jdou, věří jeho cestě. Také to je důvod, proč si defenzíva, až na občasné minely, nezaslouží žádnou ostřejší kritiku. Maká.
Každopádně maskovaní muži tentokrát prominou, žebříček se obejde bez nich. Stejně jako třeba bez kapitána Couturiera nebo tria Travis Konecny, Christian Dvorak,Trevor Zegras. Ne, jejich výkony, celou sezonu skvělé, obzvlášť v případě posledních třech zmíněných, nikdo nesnižuje.
I po sportovním svátku v Miláně a Cortině válí. Zůstávají kriticky důležití.
Jen jsou tu borci, kteří si za svá poslední představení možná zaslouží vypíchnout víc. I přes dvě Zegrasovy vítězné trefy či další proměněné nájezdy, Konecnyho post neproduktivnějšího hráče mančaftu (celkově), případně Dvorakovu třináctku bodů.
5. Matvej Mičkov
Perfektní první dojem na Toccheta neudělal, naopak, vyslechl si, že dorazil do tréninkového kempu ve špatné kondici.
Byl to ovšem právě tuze šikovný Rus, co ve stěžejní partii srazil Ostrovany. Méně slavnému z newyorských klubů zásadně zkomplikoval cestu do vyřazovacích bojů, když se blýskl třemi body a bilancí +3. Po kolísavé fazoně a období adaptace na Tocchetovy nároky skvěle vystupňoval tempo - 20 zápasů, 14 bodů.
4. Alex Bump
Kdo? Klenot z farmy! Teprve 8. března dostal od Toccheta povolávák a od té doby na skromném prostoru okouzluje. Dvaadvacetiletý Američan ukazuje, že se mu kolena jen tak z něčeho nerozklepou. Je to rok, co byl nejužitečnějším hráčem finálového turnaje univerzitní NCAA., teď opět září v klíčové fázi sezony.
"Chvíle, kdy se rozhoduje o účasti v play-off, si užívám nejvíc," povídá. Bilance? Osm bodů ve 13 utkání, přičemž průměrně na ledě pobyl jen 12 minut a 34 sekund.
3. Travis Sanheim
Páteř defenzívy. Pro Toccheta je třicetiletý Kanaďan nepostradatelnou figurou. Vždyť ho nechává hrát k 25 minutám za večer! A Sanheim odvádí v měsících, kdy se láme chleba, tu nejznamenitější práci. Na obou koncích kluziště. Jeho přínos jde daleko dál za hranice výtečné poolympijské produktivity (4+7).
Tak třeba zblokoval 34 střel. Stejný účet má už jen důrazný Fin Rasmus Ristolainen, který si rovněž zaslouží absolutorium.
2. Noah Cates
Kdo by to do něj řekl? Má pověst spíše spolehlivého univerzála než ofenzivního dynama. Aktuálně zvládá sedmadvacetiletý Američan, tažený kdysi až v pátém kole, obojí. Vždyť je po únorové pauze týmovým lídrem v bodech (17) i asistencích (10), v gólech (7) mu patří dělené druhé místo. To vše za 16 minut za večer!
Cates zůstal zodpovědný, má 8 plusů za účast na ledě, lepší je v kabině jen Ristolainen. Hraje všechno, přesilovky i oslabení.
1. Owen Tippett
"Je to absolutní tahoun," říká o něm bek Jamie Drysdale. "Je pro mě radostí s ním nastupovat," dodává další bývalý hráč anaheimských Kačerů Zegras. Ani jeden o Tippettovi nepřehání, vždyť kanaďský zrzek dozrál v ohromně přínosného hráče. Bruslí skoro jako Connor McDavid, hituje s frekvencí Nikity Zadorova.
A když je to nejvíc potřeba, pálí! Od akce pod pěti kruhy skóroval devětkrát! "Dokáže zafungovat jako budíček pro náš tým," cení si na něm Tocchet.