Philadelphia vítá svůj klenot. Není to spasitel, varuje ale šéf fanoušky

30. března 15:00David Zlomek
Philadelphia Flyers se v závěru základní části dočkali obrovské posily, když v neděli odpoledne oficiálně podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu se svým největším talentem Porterem Martonem. Generální manažer Danny Briere neskrýval nadšení a potvrdil, že pokud vše půjde podle plánu a podaří se vyřídit veškerou administrativu i lékařské prohlídky, dočká se šestka posledního draftu svého debutu v NHL už v úterý proti Washingtonu Capitals.
Martone přichází k Flyers bezprostředně poté, co jeho týmu Michigan State University skončila sezóna v NCAA po porážce v prodloužení. Briere v rozhovoru s novináři zdůraznil, že Martoneho fyzický vývoj za poslední rok byl klíčovým faktorem pro tento krok, protože z teenagera se stal dospělý muž, který je připraven na hokej mezi elitou. „Fyzicky se vyvinul neuvěřitelně, to byl hlavní důvod, proč jsme ho loni povzbuzovali k odchodu do NCAA. Byl to takový odrazový můstek mezi juniorskou OHL a NHL. Na jeho těle je vidět, kolik času strávil v posilovně. Jeho výkony na ledě mluvily samy za sebe,“ uvedl generální manažer.
Přestože je očekávání fanoušků obrovské, vedení klubu se snaží tlumit přehnaný tlak. Briere jasně prohlásil, že Portera nevidí jako spasitele, který by měl sám dotáhnout tým do play-off, ale jde především o jeho rozvoj a zkušenosti, které získá. „Kluci jsou realisté. Nečekáme, že Porter přijde a bude spasitelem, to v žádném případě. Chceme mu dát šanci růst a získat zkušenosti z hraní důležitých zápasů v závěru sezony,“ vysvětlil Briere.
Trenér Rick Tocchet je z příchodu devatenáctiletého křídelníka nadšený a přiznal, že typologicky mu Martone připomíná hráče, jako je Corey Perry, které je v dnešní lize nesmírně těžké najít. Martone sám se v minulosti přirovnával k Matthew Tkachukovi nebo Waynu Simmondsovi, což jen potvrzuje jeho agresivní a přímočarý styl hry.
Se svými 191 centimetry a 95 kilogramy přináší do sestavy Flyers přesně tu tvrdost a důraz v předbrankovém prostoru, které týmu chyběly, a mohl by být okamžitým lékem na tragické přesilovky Philadelphie. V dresu Michigan State letos nasázel 25 gólů v 35 zápasech a hned osm z nich padlo v početní výhodě, což je pro aktuálně nejhorší přesilovkový tým NHL vítaná zpráva.
Briere také poděkoval trenérskému štábu v Michiganu za Martoneho rozvoj a poznamenal, že už od začátku sezóny existovala dohoda, že jakmile univerzitní tažení skončí, Martone podepíše smlouvu v NHL. Tím se Flyers elegantně vyhnuli jakýmkoli obavám z opakování situace kolem Cuttera Gauthiera, který v minulosti klub odmítl.