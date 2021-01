Pietrangelo hrál poprvé proti Blues, dřívějšímu zaměstnavateli se ale musel sklonit

Alex Pietrangelo vůbec poprvé v kariéře nastoupil proti St. Louis. V barvách Blues odehrál 12 sezon a do historie klubu se zapsal zlatým písmem hlavně díky tomu, že jej v pozici kapitána dotáhl k historicky prvnímu Stanley Cupu. Novým působištěm zlatého medailisty z Olympijských her 2014 se před letošní sezonou stalo Vegas.

Jednatřicetiletý obránce se sice do známého prostředí Enterprise Center zatím nevrátil, ale za to hrál vůbec poprvé proti mnoha svým bývalým spoluhráčům. „Řeknu upřímně, že zápas mi nepřišel moc zvláštní. Když se začne hrát, tak nikdo už nemyslí na to, co bylo předtím. To vše jde stranou a člověk se soustředí jen na samotnou hru. Cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme nevyhráli,“ komentoval Alex Pietrangelo bezprostředně po zápase.

Po utkání byl zklamaný, neboť Blues porazit nedokázal. St. Louis už po první třetině vedlo 3:1. Vegas ale hlavně ve třetí periodě zabrali a nakonec utkání dotáhli do prodloužení za stavu 4:4. Nastavený čas ale nerozhodl, takže na řadu musely přijít nájezdy. Rozhodující gól v nich vsítil Pietrangelův bývalý spoluhráč Brayden Schenn.

Pietrangelo byl draftován týmem St. Louis v roce 2008 jako čtvrtý v pořadí. Hned v sezoně následující si připsal první starty v NHL a od roku 2010 se stal jedním z pilířů zadních řad Blues. Hierarchií týmu se postupně zvedal, o tři roky později se stal asistentem kapitána a za další tři sezony přebral kapitánské céčko. Vypracoval se do kanadské reprezentace a svůj zatím největší kariérní úspěch zažil v roce 2019. Tehdy mohl po sedmém finálovém utkání v Bostonu zvednout nad hlavu slavný Stanley Cup.

V St. Louis odehrál ještě minulou sezonu, ale po jejím skončení se upsal Vegas Golden Knights. Rytíři si kvůli příchodu tak kvalitního beka museli udělat prostor pod platovým stropem, a i proto Nate Schmidt s Paulem Stastnym zamířili jinam. Vegas si od Pietrangela slibují mnohé, podepsali jej totiž na sedm let s roční mzdou 8,8 milionů dolarů.

Vytáhlý obránce dostává dle předpokladů velké herní vytížení. V každém ze sedmi dosud odehraných zápasů hrál v první obranné dvojici, nejčastěji byl jeho parťákem Brayden McNabb. Zatím posbíral čtyři kanadské body za jeden gól a tři asistence, v průměru tráví na ledě přes 25 minut. I na tomto údaji jde vidět, že kouč Peter DeBoer vyloženě staví na Pietrangelovi svou defenzívu.

Další utkání odehraje Pietrangelo proti St. Louis už v noci ze čtvrtka na pátek. Na ledě svého bývalého týmu se ale představí až 13. března.

