Pikantní série pro Paciorettyho? Podle jeho slov nikoliv

Zlatí Rytíři z Vegas budou v následujících dnech o finále kanadsko-americké NHL bojovat s Montrealem, se kterým je spjata velká část zámořské kariéry Maxe Paciorettyho. Dvaatřicetiletý americký útočník si v dresu Montrealu odkroutil deset sezón. Mělo by se tedy pro něj osobně jednat o velice pikantní sérii, avšak podle jeho slov se na Montreal z tohoto pohledu momentálně nedívá.

Psalo se září roku 2018, když se k velkému trejdu odhodlaly organizace Montrealu a Vegas. Do klubu, jenž se do NHL zapojil v roce 2017, putoval právě Max Pacioretty, který v Montrealu zastával dokonce roli kapitána. Opačným směrem se vydal Tomáš Tatar společně s Nickem Suzukim a druhým kolem draftu v roce 2019.

„Nedělám rozdíly mezi soupeři v play-off. Člověk se musí soustředit na to, aby šel do každého zápasu stejně. Už jsme zažili dvě emotivní série a očekávám, že ta následující bude stejná proti těžkému soupeři, se kterým jsme letos ještě nehráli. Nezáleží, jestli hrajete proti prvnímu týmu ligy, nebo proti týmu, kde jste v minulosti působil. V play-off se to maže a ke všem se musí přistupovat stejně,“ začal Max Pacioretty.

Americký útočník byl draftován Montrealem v prvním kole v roce 2007 na celkové dvaadvacáté pozici. Do nejprestižnější ligy na světě vnikl o rok později. V dresu Canadiens odehrál nakonec 626 zápasů s bilancí 226+222 v rámci základních částí a v play-off přidal dalších 38 zápasů, ve kterých si připsal bilanci 10+9.

V dresu současného zaměstnavatele je Max Pacioretty také velmi produktivním útočníkem. V rámci základních části nastoupil do 185 zápasů, ve kterých si připsal 78 branek a 79 asistencí. V rámci play-off zatím přidal 30 zápasů s bilancí 14+13. Během letošního play-off zmeškal prvních šest zápasů v sérii proti Minnesotě, avšak nyní už hraje bez známky jakékoliv indispozice.

„Život je v podstatě stejný, ať už jste kdekoliv,“ pokračoval Pacioretty. „Jsem rád, jak se mi v Montrealu dařilo, se svou hrou jsem ale spokojen i tady ve Vegas. Ať už je člověk pod drobnohledem, nebo ne, tak na sebe den co den vyvíjí ten stejný tlak. Všichni úspěšní hokejisté to tak mají a já si také nebudu připouštět žádný tlak zvnějšku,“ dodal.

I když Pacioretty popřel, že by před sérií a během zápasů řešil předchozí spojení s Montrealem a s tím spojené emoce, tak jiní se nechali slyšet, že emoce jsou nevyhnutelné. Možná i kvůli tomu, že se psalo o tom, že kapitán Habs tehdy o výměnu požádal, ačkoliv on sám to odmítal.

„Pacioretty toho zažil v Montrealu hodně a konec pro něj nebyl šťastný,“ začal bývalý spoluhráč Maxe, Brendan Gallagher. „Jsem však rád, že se mu ve Vegas daří. Nicméně za současné situace je třeba veškerá přátelství a vztahy hodit za hlavu, minimálně na pár týdnů. Pro něj to nejspíše bude emotivní, má hodně vzpomínek, ale my se musíme soustředit na sebe.“

K minulosti a přítomnosti Maxe Paciorettyho se vyjádřil také jeho současný spoluhráč Jonathan Marchessault. „Určitě bude mít o motivaci postaráno. Bude to velká a těžká bitva. Max tam strávil deset sezón, byl kapitánem a lídrem týmu, což nám ukazuje i tady.“

První zápas mezi těmito dvěma celky vypukne v úterý ve tři hodiny ráno. Výhodu domácího prostředí budou mít svěřenci Petera DeBoera, jenž jsou jistě také mírnými favority. Celek, který lépe zvládne tuto bitvu, vyzve ve finálové bitvě o Stanley Cup buď Blesky z Tampy, nebo Ostrovany z New Yorku.

