Pikantní souboj ve finále Západní konference popsal kouč Cassidy

Golden Knights jsou opět ve finále Západní konference. Z šesti sezon v NHL hned čtyřikrát dokázali postoupit mezi čtyři nejlepší celky ligy. Letos se o postup do finále Stanley Cupu poperou s Dallasem a kouč Bruce Cassidy velmi detailně popsal své nejbližší soupeře.

Bruce Cassidy loni v létě překvapivě skončil na lavičce Bostonu. Zkušený kouč však nezůstal dlouho bez angažmá a přesunul se do Las Vegas. Druhý nejnovější celek NHL dovedl do play off, kde Rytíři kosí jednoho soupeře za druhým.

V konferenčním finále se střetnou s Dallasem, kterému šéfuje Peter DeBoer. Kanadský trenér před svou štací v Texasu šéfoval právě ve Vegas, takže půjde o pikantní souboj.

„V této sérii je určitě velké množství znalostí, a to myslím především interně, mezi trenéry,“ začal Cassidy. „Myslím si, že Dallasu to může pomoci, protože Peter zná individuální zvyklosti našich hráčů a může v přípravě na sérii vypíchnout několik věcí, které nejsou na první pohled zřejmé. Já byl šest let v Bostonu, kdybychom s nimi zítra hráli, tak taky vím některé věci, které byste na první pohled nezaznamenali. V našem týmu zase máme Johna Stevense, který byl loni v Dallasu a zná individuální dovednosti mnoha kluků,“ poodhalil sedmapadesátiletý kouč.

Cassidy popsal, že v Dallasu vidí určitou podobnost s Edmontonem, který porazili poměrem 4:2 na zápasy. Vyzdvihl především první útočnou formaci Stars, která předvádí skvělé výkony.

„Hintz je z těch hráčů, kteří ještě zůstali v play off, pravděpodobně nejblíže McDavidovi, je skutečně dynamický hráč. Pavelski je zase podobný Draisaitlovi, především tedy v zakončení,“ poznamenal někdejší lodivod Bruins.

Dallas je však přeci jen v mnoha aspektech odlišný, na rozdíl od Olejářů má více propracovanou defenzivní hru a lepší čísla má i Oettinger v brance Stars.

„Myslím, že jejich obrana bude blíže u branky. Nemyslím si, že je uvidíme někoho nahánět, budou se snažit být v klidu a nahrávat na své útočníky. Pokusíme se najít ty místa, kudy budou putovat přihrávky a uvidíme, jestli si z toho vytvoříme šance,“ zamyslel se kouč.

Hvězdou obrany Dallasu je bezpochyby Miro Heiskanen. Finský zadák zažívá velmi solidní vyřazovací boje, důvěru mu ukazují i trenéři, kteří mu dávají veliké herní vytížení. Ve 13 zápasech strávil na ledě přes 367 minut, což v průměru dělá přes 28 minut na zápas.

„Nemůžete nechat Heiskanena, aby zavezl kotouč do pásma tak jednoduše. Musíme se snažit, abychom ho trochu vyčerpali a znepříjemnili mu to,“ nabádá hlavní trenér své svěřence.

Už v noci na sobotu začne prvním duelem finále Západní konference, vše odstartuje zápas v domácím stánku Vegas, kterému by mohlo přihlížet přes 18 tisíc fanoušků.

„Můžeme mít před začátkem série ten nejlepší plán na světě, ale dokud jej nevyzkoušíme a neuvidíme, jak to vypadá, tak nezjistíme, jestli ten plán vychází v náš prospěch či neprospěch,“ svěřil se novinářům.

