Píše se další pohádka? Nedraftovaný Pšenička se v New Jersey zalíbil

Vypadá to jako osudové spojení. Ondřej Pšenička a New Jersey Devils. Loni byl pozvaný na rozvojový kemp, ale onemocněl mononukleózou. Kousal zklamání, nicméně letos se Devils ozvali znovu. Šanci vzal český útočník za pačesy a pořádně zaujal. I Patrika Eliáše.

Právě s ním seděl Pšenička v kabině a dlouze si s ním povídal. Jako český krajan by dvaadvacetiletý mladík těžko hledal lepšího hokejového mentora.

"Byl to můj první rozvojový kemp," vysvětlil Pšenička. "Měl jsem sem přijet už loni, ale dostal jsem mononukleózu, byl jsem taky na operaci. Jsem opravdu vděčný za to, že jsem byl zdravý a mohl jsem se zúčastnit."

Pšenička měl podle zámořských novinářů povedený kemp. Prosadil se hlavně jako silový útočník, proti kterému se hraje těžko. Pšenička totiž váží skoro metrák a měří téměř dva metry. Není sice tak rychlý jako menší hráči, ale přednosti prodává v předbrankovém prostoru, navíc ho skoro neoberete o puk.

"Jsem velký hráč," ví dobře Pšenička. "Jedním z aspektů, ve kterých jsem silný, je hra kolem branky a v rozích. Jednoznačně ale potřebuji zlepšit bruslení, abych byl konkurenceschopný s těmi hráči menšího vzrůstu."

V současné době je Pšenička volným hráčem, který působí v univerzitní lize a dělá si jméno na Cornellově univerzitě. Tam také bude pokračovat ve svém rozvoji.

"Takový je plán," dodal Pšenička. "Ještě se musím zlepšit. Některé věci, na kterých musím zapracovat, jsou bruslení, práce s hokejkou a střelba. Na všech těchto dovednostech budu pracovat každý den.“

Že se takový hráč těžko přirovnává? Pšenička nabízí jeden příklad.

"V NHL jsou určitě hráči, ke kterým vzhlížím," pokračoval Pšenička. "Jedním z nich je Tage Thompson. Líbí se mi, jak hraje. Chtěl bych se alespoň trochu přiblížit jeho úrovni. To je můj cíl. Nevím, jestli se mi to podaří, ale udělám všechno pro to, abych toho dosáhl."

Meghan Dugganová, ředitelka hráčského rozvoje Devils, vysvětlila, že Pšenička je hráč, kterého Devils už delší dobu sledují.

"Ondřeje si náš skautský štáb všimli loni před rozvojovým kempem po jeho prvním ročníku na Cornellu. Loni jsme ho pozvali na rozvojový kemp, ale onemocněl. Letos uspěl, budeme ho sledovat i dál,“ říká Dugganová.

Devils si ale budou muset dávat pozor, protože Pšenička může podepsat smlouvu kdekoliv se mu zlíbí. On sám má ale oči jen pro New Jersey.

„Řekli mi, že by mě rádi viděli v budoucnu. Je to motivace, abych na sobě dál pracoval, a doufám, že to vyjde a budu sem moci v budoucnu znovu přijít,“ zasnil se.

Share on Google+