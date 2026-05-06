Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30Jiří Lacina
To video jste museli vidět. Narvaný Bell Centre nadšeně aplaudoval Jakubu Dobešovi. Vůkol arénou blikalo jeho jméno a pozorný Čech žasne.
Příjmení bylo správně! Stejně jako na dresu.
Žádný Dobes, ale Dobeš. U brankáře, který lidsky i hokejově dospěl v Severní Americe, by to snad ani neurazilo. Canadiens ale jména ctí. Totéž Juraj Slafkovský. Správně, s diakritikou.
There's nothing like the Bell Centre and the fans are loving what they're seeing from Jakub Dobes.
The energy from the crowd and the energy from Dobes is a perfect match. pic.twitter.com/lvVvr4AEEO
V Severní Americe rozhodně nejde o běžný jev. Autor tohoto textu měl před lety možnost sedět a rozprávět s pedagogem – jazykářem (angličtina, němčina, francouzština) z Denveru. Utrousil nezapomenutelnou větu: „Je hezké, že se učíš anglicky. My anglicky mluvíme a většina Američanů si proto myslí, že nic dalšího nepotřebuje.“
A přesně tak se k cizím jazykům chová. Na dresech proto desítky let vidíme paskvily třeba ruských jmen. Kovaljov byl Kovalev. Sjomin po americku Semin. Uši rve výslovnost Jiřího Kulicha (Kulík), Zdena Cháry (Čára), nebo anglicky vyslovovaný Huberdeau. Zkuste stejně vyslovit Victora Huga s H na začátku, zní to strašně, že? Přesto anglofonní výslovnost neanglických NHL jmen tolerujeme a dokonce běžně přejímáme.
V Montrealu si ale jeden pán řekl, že to půjde dělat i pořádně. Jmenoval se Pierre Gervais. Equipment manager Habs, tedy cosi jako kustod, vyřkl v roce 2013 památnou větu: „I like to write things the right way.“ (Líbí se mi psát věci správně.)
Generální manažer Marc Bergevin mu nápad schválil a Canadiens od té doby píšou jména pořádně. Stali se prvním týmem NHL, který zahájil politiku přesného přepisu jmen na dresech.
Frankofonní Kanaďané jsou v tomto směru citlivější a asi nepřekvapí, že takový nápad přišel zrovna z Quebecu. Jak ale uvádí velký článek New York Times z téhož roku, nápad původně neměl kulturně-politické pozadí.
Jedinou motivací bylo: Dělat to pořádně!
Daniel Briére. Juraj Slafkovský. Jakub Dobeš.
Gervais byl kustodem Habs do roku 2023 (35 let u týmu). Klidně se přiznal, že mu písmenka č, š, ř, ň, ä, ö původně mnoho neříkala. Tím větší respekt, že měl vůli se jimi zabývat.
Drobnost, která potěší.
V jiných klubech občas najdete nějakou tu přehlásku na dresu taky, nikdo v tomto směru ale není tak důsledný a konzistentní jako montrealští Canadiens.