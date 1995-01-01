NHL.cz na Facebooku

NHL

Pittsburgh hlásí podpis smlouvy. Tučná odměna pro nenápadného dříče

1. srpna 9:00

David Zlomek

Nepatří k oporám na oslabení, nevyžívá se v tvrdých hitech a jeho osobní bodové maximum z jedné sezony se zastavilo na čísle 45. V nedávném play-off navíc na ledě spíše paběrkoval. Přesto centr Tommy Novak právě podepsal v Pittsburghu kontrakt, který z něj s okamžitou platností dělá útočníka, na kterého bude směřovat drobnohled.

Vedení klubu se s rodákem ze St. Paul dohodlo na tříletém prodloužení. Vzhledem k tomu, že si musí odkroutit ještě jeden rok ze stávajícího paktu, je jeho budoucnost v Pensylvánii zpečetěna až do sezony 2029/30.

A finanční podmínky? Ty vzbudily solidní rozruch. Novak si ročně přijde na 4,65 milionu dolarů. Jakkoliv se taková částka může u podobného typu hráče zdát přemrštěná, je pouze odrazem současné ekonomické reality NHL. Platový strop se šplhá nahoru a s ním letí vzhůru i gáže hráčů střední třídy.

Proč si ho tedy v Pittsburghu tolik hýčkají? Odpověď leží v jeho neuvěřitelné spolehlivosti a hokejovém IQ. Defenzivně laděný centr a vynikající tvůrce hry má za sebou první kompletní ročník v dresu Penguins, během kterého jako jediný hráč týmu nevynechal ani jedno z 82 utkání základní části.

Zejména v závěru sezony si navíc vybudoval neotřesitelnou pozici ve druhé útočné formaci. Právě Novak dostal za úkol centrovat elitní Jevgenije Malkina a Jegora Činachova, což v konečném součtu přetavil v solidních 16 branek a 42 bodů.

Trenérský štáb na něj nedá dopustit. I když se Novak občas potýkal s hluchými obdobími, kdy naprosto zmizel z bodových statistik, realizační tým nikdy ani nenapadlo posadit ho na tribunu. Jeho neviditelná černá práce měla pro tým zkrátka hodnotu.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Na Crosbyho si hrával, teď je s ním v mančaftu! Zatím bez hvězdnějšího bráchy

1. srpna 17:55

Už žádné řeči, chceme play off, burcuje Sillinger po podpisu v Columbusu

1. srpna 16:13

Z nedraftovaného zjevení pilířem nové éry. San Jose odměnilo i pracanta

1. srpna 11:00

Exodus pokračuje, Florida přichází o ex-kapitána. Byl u dvou pohárů, s Pantery spojil 17 let života

31. července 18:50

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.