Pittsburgh hlásí podpis smlouvy. Tučná odměna pro nenápadného dříče

1. srpna 9:00David Zlomek
Nepatří k oporám na oslabení, nevyžívá se v tvrdých hitech a jeho osobní bodové maximum z jedné sezony se zastavilo na čísle 45. V nedávném play-off navíc na ledě spíše paběrkoval. Přesto centr Tommy Novak právě podepsal v Pittsburghu kontrakt, který z něj s okamžitou platností dělá útočníka, na kterého bude směřovat drobnohled.
Vedení klubu se s rodákem ze St. Paul dohodlo na tříletém prodloužení. Vzhledem k tomu, že si musí odkroutit ještě jeden rok ze stávajícího paktu, je jeho budoucnost v Pensylvánii zpečetěna až do sezony 2029/30.
A finanční podmínky? Ty vzbudily solidní rozruch. Novak si ročně přijde na 4,65 milionu dolarů. Jakkoliv se taková částka může u podobného typu hráče zdát přemrštěná, je pouze odrazem současné ekonomické reality NHL. Platový strop se šplhá nahoru a s ním letí vzhůru i gáže hráčů střední třídy.
Proč si ho tedy v Pittsburghu tolik hýčkají? Odpověď leží v jeho neuvěřitelné spolehlivosti a hokejovém IQ. Defenzivně laděný centr a vynikající tvůrce hry má za sebou první kompletní ročník v dresu Penguins, během kterého jako jediný hráč týmu nevynechal ani jedno z 82 utkání základní části.
Zejména v závěru sezony si navíc vybudoval neotřesitelnou pozici ve druhé útočné formaci. Právě Novak dostal za úkol centrovat elitní Jevgenije Malkina a Jegora Činachova, což v konečném součtu přetavil v solidních 16 branek a 42 bodů.
Trenérský štáb na něj nedá dopustit. I když se Novak občas potýkal s hluchými obdobími, kdy naprosto zmizel z bodových statistik, realizační tým nikdy ani nenapadlo posadit ho na tribunu. Jeho neviditelná černá práce měla pro tým zkrátka hodnotu.