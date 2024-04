Pittsburgh je po dalším vítězství ve hře, Boston uspěl nad Carolinou

V noci na pátek se v NHL hrálo devět utkání. V souboji dvou těžkých vah se radoval Boston, který i díky přispění českých hokejistů vyhrál na ledě Caroliny 4:1. Utkání v San Jose se vyvedlo Davidu Rittichovi, jenž byl zvolen první hvězdou klání. Pittsburgh pokračuje ve své stíhací jízdě za vyřazovacími boji, Islanders se naopak vyhoupli na sedmou příčku v konferenci.

CAROLINA HURRICANES - BOSTON BRUINS

1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Boston rozhodl v první třetině

Na ledě silné Caroliny Boston vyhrál především díky povedené první části, ve které nasázel tři branky. Prosadil se také David Pastrňák, pro kterého se jednalo o 47. letošní trefu. Dvě gólové přihrávky zapsal Pavel Zacha.

Branky a nahrávky

36. Guentzel (Noesen, Skjei) – 3. Marchand (Geekie, Coyle), 8. Pastrňák (Zacha, Heinen), 11. Heinen (Pastrňák, Zacha), 58. H. Lindholm.

Statistika

Střely na bránu: 29 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:31

Jeremy Swayman (BOS) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:48

Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě: 15:56

Pavel Zacha (BOS) – 0+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:16

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:23

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:09

Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) – 1+1

2. Danton Heinen (BOS) – 1+1

3. Jake Guentzel (CAR) – 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - NEW YORK ISLANDERS

2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Islanders se vyhoupli na sedmé místo konference

Po úvodních dvou třetinách byl stav utkání mezi Columbusem a Islanders nerozhodný, hosté ale rozhodli až ve třetím dějství. Nakonec rozdílovou trefu si připsal zadák Noah Dobson, díky kterému se Newyorčané vyhoupli na sedmou pozici v konferenci. Udrží postupové pozice až do konce?

Branky a nahrávky

10. Voronkov (Marčenko, Texier), 18. Marčenko (Werenski, Sillinger) – 8. Engvall (Pulock, Palmieri), 14. Horvat (Barzal, Romanov), 44. Dobson (Barzal, Romanov), 60. Palmieri.

Statistika

Střely na bránu: 27 – 41 | Přesilová hra: 1/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Daniil Tarasov (CBJ) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 17:53

Jet Greaves (CBJ) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 39:10

Semjon Varlamov (NYI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:06

Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49

Tři hvězdy utkání

1. Noah Dobson (NYI) – 1+0

2. Kirill Marčenko (CBJ) – 1+1

3. Mathew Barzal (NYI) – 0+2

MONTREAL CANADIENS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:7 (1:2, 1:4, 2:1)

Výborný výkon Tampy

Tampa se už chystá na play-off a utkání v Montrealu zvládla skvěle. Povedla se jí především druhá část, ve které skórovala celkem čtyřikrát. Na výhře Lightning měli velký podíl dvougóloví Nick Paul a Steven Stamkos.

Branky a nahrávky

3. Armia (Gallagher, Newhook), 25. Armia (Newhook, Gallagher), 49. Slafkovský (Xhekaj, Matheson), 52. Caufield (Suzuki, Slafkovský) – 10. Paul (Point, Kučerov), 17. Eyssimont (Motte, Dumba), 28. Stamkos (Cirelli, de Haan), 30. Paul (Eyssimont), 34. Hagel (D. Raddysh, Cirelli), 38. Kučerov (Point, Stamkos), 60. Stamkos (Kučerov).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 35 | Přesilová hra: 0/4 – 2/5 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Cayden Primeau (MTL) – 28 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 57:18

Matt Tomkins (TBL) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:44

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:54

Tři hvězdy utkání

1. Nick Paul (TBL) – 2+0

2. Nikita Kučerov (TBL) – 1+2

3. Joel Armia (MTL) – 2+0

OTTAWA SENATORS - FLORIDA PANTHERS

0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Dominance Floridy

Velkého favorita mělo utkání mezi Ottawou a Floridou. Hosté své předzápasové postavení bezezbytku potvrdili, když v Kanadě vyhráli jasně 6:0. Velmi jistě chytal Sergej Bobrovskij, jenž zapsal další čisté konto díky třiceti úspěšným zákrokům.

Branky a nahrávky

2. Cousins (M. Tkachuk, Bennett), 2. Kulikov (Luostarinen, Rodrigues), 23. Lundell (Luostarinen, Cousins), 25. Bennett (M. Tkachuk, Mahura), 38. Reinhart (Barkov, Tarasenko), 44. M. Tkachuk (Barkov, Reinhart).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 31 | Přesilová hra: 0/6 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (OTT) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 24:08

Anton Forsberg (OTT) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 35:41

Sergej Bobrovskij (FLA) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:16

Jiří Smejkal (OTT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 5:55

Tři hvězdy utkání

1. Sergej Bobrovskij (FLA) – 30 zákroků

2. Matthew Tkachuk (FLA) – 1+2

3. Sam Reinhart (FLA) – 1+1

WASHINGTON CAPITALS - PITTSBURGH PENGUINS

1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Nedeljkovic zářil

Ačkoliv ještě před pár dny to příliš nevypadalo na to, že by Pittsburgh mohl postoupit do play-off, nyní má už pouze dvoubodovou ztrátu na postup. Tučňáci si další vítězství připsali na ledě Washingtonu, kde uspěli 4:1. Jistý výkon podal gólman Nedeljkovic, jenž zastavil třicet ran Capitals. Překonal jej pouze Alexandr Ovečkin.

Branky a nahrávky

47. Ovečkin (Milano, Lapierre) – 2. Shea (R. Smith, Eller), 12. P. Joseph (Letang, D. O'Connor), 30. Bunting (Puustinen, E. Karlsson), 58. Eller (R. Smith, Letang).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:17

Alex Nedeljkovic (PIT) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:47

Tři hvězdy utkání

1. Alex Nedeljkovic (PIT) – 30 zákroků

2. Pierre-Olivier Joseph (PIT) – 1+0

3. Alexandr Ovečkin (WSH) – 1+0

MINNESOTA WILD - COLORADO AVALANCHE

2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Drouin řídil výhru Colorada

Colorado si na ledě Minnesoty připsalo další dva body, vyhrálo poměrem 5:2. Tři kanadské body v tomto utkání zaznamenal Jonathan Drouin, který byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Rovněž tři body zapsal i hvězdný Nathan MacKinnon.

Branky a nahrávky

9. Lettieri (M. Shaw, Lucchini), 31. Chisholm (Kaprizov, Zuccarello) – 5. Lehkonen (J. Johnson, Mittelstadt), 13. Drouin (Makar, MacKinnon), 21. Drouin (MacKinnon, Toews), 47. MacKinnon (Drouin), 59. Rantanen.

Statistika

Střely na bránu: 46 – 36 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 58:29

Justus Annunen (COL) – 44 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české nebo slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Justus Annunen (COL) – 44 zákroků

2. Nathan MacKinnon (COL) – 1+2

3. Jonathan Drouin (COL) – 2+1

NASHVILLE PREDATORS - ST. LOUIS BLUES

6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Nashville po třech porážkách zabral

Predátoři měli za sebou tři utkání bez bodového zisku, to ale změnili v domácím prostředí v souboji se St. Louis. Hokejisty Blues porazili 6:3. Zářil především Juuse Saros, který musel zasahovat hned proti 44 pokusům.

Branky a nahrávky

1. Josi (O'Reilly, F. Forsberg), 22. F. Forsberg (Nyquist, O'Reilly), 40. Beauvillier (Nyquist, Evangelista), 45. McCarron (Sherwood), 59. F. Forsberg (Nyquist, McDonagh), 60. Jankowski – 8. Saad (R. Thomas), 47. Neighbours (Faulk, Krug), 58. Kyrou (Faulk, Bučněvič).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 47 | Přesilová hra: 2/3 – 1/6 | Trestné minuty: 16 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 44 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,6 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 55:36

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Filip Forsberg (NSH) – 2+1

2. Juuse Saros (NSH) – 44 zákroků

3. Anthony Beauvillier (NSH) – 1+0

WINNIPEG JETS - CALGARY FLAMES

5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Vilardi sestřelil Flames

Winnipeg v domácím prostředí vyhrál podruhé v řadě. Tentokrát si poradil poměrem 5:2 s hokejisty Calgary. Zápas se vyvedl útočníkovi domácích Gabrielu Vilardimu, který vsítil hattrick.

Branky a nahrávky

13. Vilardi (Connor, Morrissey), 15. Ehlers (Perfetti), 36. Toffoli (Naměstnikov, Ehlers), 49. Vilardi (Morrissey, Pionk), 59. Vilardi (Monahan, Scheifele) – 5. Weegar (Huberdeau, Kuzmenko), 31. Miromanov (Weegar).

Statistika

Střely na bránu: 45 – 33 | Přesilová hra: 2/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:55

Dustin Wolf (CGY) – 40 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:01

Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 15, čas na ledě 10:48

Tři hvězdy utkání

1. Gabriel Vilardi (WPG) – 3+0

2. Josh Morrissey (WPG) – 0+2

3. MacKenzie Weegar (CGY) – 1+1

SAN JOSE SHARKS - LOS ANGELES KINGS

1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Rittich první hvězdou utkání

Hokejistům Los Angeles stačil na ledě San Jose docela úsporný výkon. Králové tedy znovu odskočili St. Louis a s největší pravděpodobností si také v této sezoně zahrají play-off. První hvězdou klání byl zvolen David Rittich, jenž zasahoval patnáctkrát.

Branky a nahrávky

59. Kostin (Granlund, Eklund) – 11. Kempe, 12. A. Thomas (Spence, Dubois).

Statistika

Střely na bránu: 16 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 15 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (SJS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:07

David Rittich (LAK) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:21

Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:47

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:06

David Rittich (LAK) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:21

Tři hvězdy utkání

1. David Rittich (LAK) – 15 zákroků

2. Adrian Kempe (LAK) – 1+0

3. Klim Kostin (SJS) – 1+0

