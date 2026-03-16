Pittsburgh míří do play-off bez jedničky. Bude riskovat s nezkušeným Rusem?

8. dubna 15:00David Zlomek
Pittsburgh už má podle všech modelů postup do play-off prakticky potvrzený s pravděpodobností hraničící se stoprocentní jistotou, jenže klid v kabině Penguins byste hledali marně. Zatímco fanoušci už vyhlížejí soupeře pro první kolo, vedení klubu řeší kritickou situaci v brankovišti. Stuart Skinner, který měl být pro vyřazovací boje nezpochybnitelnou jedničkou, totiž bojuje se zraněním oka.
Tato komplikace vyvolala v organizaci debatu, která v úterý vyústila v povolání ruského supertalentu Sergeje Murašova z farmy. V Pittsburghu se teď hraje vabank: vsadit v nejdůležitější části sezony na zkušenějšího, ale nejistého Šilovse, nebo hodit do ohně Murašova, který sice v NHL skoro nic neodehrál, ale v AHL celou sezonu naprosto dominoval?
Situace kolem brankářů je o to pikantnější, že Kyle Dubas dlouho odmítal Murašova do prvního týmu povolat, protože chtěl, aby celou sezonu odehrál na farmě a v klidu se rozvíjel. Play-off hokej ale mění priority a Dubas, který se už v minulosti několikrát na postu gólmana fatálně spálil, si nemůže dovolit další přešlap. Většina lidí v organizaci je přesvědčená, že Murašov je i přes svou nezkušenost aktuálně lepší volbou než Arturs Šilovs. „Penguins považují Murašova za svou druhou nejlepší možnost v brankovišti. Pokud Skinner nebude delší dobu zdravý, Murašov se klidně může stát jejich brankářem číslo jedna pro play-off,“ uvádějí zdroje blízké týmu pro The Athletic.
Zatímco Dubas dál váhá, samotný Skinner se v úterý objevil na týmovém focení a pohled na něj budil respekt i soucit zároveň. Levou stranu obličeje mu zdobila modřina hrající všemi odstíny. Zkušený gólman si však z estetiky nic nedělal, spíše děkoval osudu. „Mám obrovské štěstí. Kdybych se v tu chvíli podíval jen o kousek víc doleva, ten puk by mě trefil přímo do oka,“ přiznal Skinner s tím, že se cítí dobře, ale oteklé víčko mu v neděli ráno prostě nedovolilo vidět periferně.
Příběh povolání Murašova by přitom nevymysleli ani v Hollywoodu. Mladý Rus si zrovna v neděli připravoval snídani, když mu jeho spolubydlící oznámil, že mu volá asistent generálního manažera Jason Spezza. „Sprintoval jsem do pokoje, měl jsem dva zmeškané hovory. Jason mi řekl, že mě potřebují na zápas, který začíná za pár hodin. Balil jsem tak rychle, jak jsem jen mohl,“ líčil s úsměvem Murašov, který nakonec do haly dorazil se čtvrthodinovým zpožděním a duel sledoval z tribuny právě po boku zraněného Skinnera.
Tento „vynucený“ čas v novinářské lóži se ukázal jako nečekaný mentorský dar. Veterán Skinner a talent Murašov strávili celý zápas rozhovorem o svých kariérách a cestě do NHL. „Je to skvělý kluk. Doufám, že se nebude zlobit, když si od něj z jeho hry něco vypůjčím,“ vzkázal Murašov, který v AHL letos doslova čaruje s úspěšností 92,2 %.