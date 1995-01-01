Pittsburgh převálcoval Vegas! Další důležitá výhra pro Islanders

2. března 7:13Jan Šlapáček
Hrací den zámořské NHL tentokrát čítal šest zápasů. Kterým týmům se dařilo?
Sidney Crosby je sice zraněný, i přesto dokáží Penguins nacházet cestu k vítězstvím a důležitým bodům. Pittsburgh odehrál proti Vegas skvělé utkání, byl lepší naprosto ve všem a vyhrál jednoznačně 5:0.
Optimistická nálada panuje i u Islanders, kteří aktuálně táhnou sérii pěti výher v řadě. Tentokrát to odnesla Florida, které se naopak nedaří najít rytmus, aby v závěru základní části dohnala poměrně velkou bodovou ztrátu na play-off.
Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights
5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Branky a nahrávky
15. Kindel, 26. Činachov (Novak, Brazeau), 30. Rust (E. Karlsson, Malkin), 36. Rakell (E. Karlsson, Rust), 55. Brazeau (Kindel, Letang).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 22 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Adin Hill (VGK) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:30
Tři hvězdy utkání
1. Ben Kindel (PIT) - 1+1
2. Arturs Šilovs (PIT) – 22 zákroků
3. Erik Karlsson (PIT) - 0+2
Utah Mammoth - Chicago Blackhawks
0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
20. Teräväinen (Bertuzzi), 32. N. Foligno, 34. Slaggert (O. Moore, Levšunov), 42. Teräväinen (Vlasic, Murphy).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 18 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Arvid Söderblom (CHI) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Arvid Söderblom (CHI) - 22 zákroků
2. Teuvo Teräväinen (CHI) - 2+0
3. Nick Foligno (CHI) - 1+0
San Jose Sharks - Winnipeg Jets
2:1pp. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
42. W. Smith (Graf, Celebrini), 62. Misa (Eklund, S. Dickinson) – 3. M. Barron (Pearson, Koepke).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 61:40
Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 61:30
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:46
Tři hvězdy utkání
1. Alex Nedeljkovic (SJS) - 27 zákroků
2. Connor Hellebuyck (WPG) - 31 zákroků
3. Michael Misa (SJS) - 1+0
Minnesota Wild - St. Louis Blues
1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
37. Kaprizov (Boldy, Q. Hughes) – 39. Mailloux (R. Thomas, B. Schenn), 57. Bučněvič (Snuggerud), 60. R. Thomas (Bučněvič).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 24 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MNS) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:33
Joel Hofer (STL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:21
Tři hvězdy utkání
1. Joel Hofer (STL) - 22 zákroků
2. Robert Thomas (STL) - 1+1
3. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+0
New York Islanders - Florida Panthers
5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky
19. M. Schaefer (Pulock, Barzal), 28. Soucy (Holmström, DeAngelo), 38. Horvat (M. Schaefer), 51. M. Schaefer (Palát), 60. Anders Lee (DeAngelo, Pelech) – 4. Vilmanis (Greer, Bobrovskij), 15. Bennett (Ekblad, M. Tkachuk), 33. Bennett (M. Tkachuk), 59. Reinhart (Ekblad, M. Tkachuk).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Sergej Bobrovskij (FLA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:06
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:45
David Rittich (NYI) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Schaefer (NYI) - 2+1
2. Anders Lee (NYI) - 1+0
3. Sam Bennett (FLA) - 2+0
Anaheim Ducks - Calgary Flames
3:2sn. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
32. C. Gauthier (Leo Carlsson), 51. C. Gauthier (LaCombe, Sennecke), rozh. náj. McTavish – 10. Farabee (Lomberg, Beecher), 37. Šarangovič (Bahl, Frost).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 34 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 65:00
Devin Cooley (CGY) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 65:00
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:36
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:24
Tři hvězdy utkání
1. Cutter Gauthier (ANA) - 2+0
2. Leo Carlsson (ANA) - 0+1
3. Lukáš Dostál (ANA) - 32 zákroků
