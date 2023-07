Pittsburgh rozšiřuje kádr. Dubas podepsal dva levné bojovníky

Jak Kyle Dubas, stále ještě nový šéf Pittsburghu, řekl, tak dělá. Žádné zběsilé podpisy, ale pečlivé doplňování kádru. Útočný val rozšíří dva čerstvě podepsaní borci. Známá jména, která přinesou zkušenost i bojovnost. A to za pakatel.

Prvním z nich je Andreas Johnsson. Podpis na rok za 800 tisíc dolarů.

V Pittsburghu se znovu setkává s Kylem Dubasem poté, co spolu v roce 2018 vyhráli Calder Cup s farmou Toronta. Tihle dva si jsou souzení, Dubas totiž podepsal všechny čtyři Johnssonovy smlouvy.

V minulé sezoně Johnsson zasáhl do pouhých dvou utkání v dresu New Jersey Devils, v obou případech byl bez bodu, ale v 36 zápasech v dresu Utica Comets, farmy Devils v AHL, zaznamenal 9 gólů a 21 asistencí. Poté, co byl v rámci výměny za Timo Meiera poslán do San Jose, zaznamenal v 11 zápasech v San Jose tři asistence.

Roční smlouvu dostal i Vinni Hinostroza, který podepsal za 775 tisíc dolarů.

Devětadvacetiletý Hinostroza strávil minulou sezonu v organizaci Buffala, přičemž hrál jak za Sabres, tak za farmářský tým Rochester Americans.

V 26 utkáních NHL zaznamenal Hinostroza 11 bodů (2 góly, 9 asistencí), což není vůbec špatná bilance. Zkušený útočník, který může hrát na obou křídlech, pak odehrál za Rochester 11 zápasů v AHL a připsal si devět bodů.

Rodák z Chicaga byl v roce 2013 vybrán v šestém kole draftu a během osmi sezón v NHL hrál za Blackhawks, Arizonu, Floridu a Buffalo. Ve 360 zápasech kariéry v NHL má Hinostroza na kontě 148 bodů (53 gólů a 95 asistencí).

Penguins tedy v létě rozhodně nelení, ještěpřed draftem získali Reillyho Smithe za volbu ve třetím kole a 1. července do týmu přidali Matta Nieta, Alexe Nedeljkovice, Ryana Gravese, Noela Acciariho, Larse Ellera a podepsali pětiletou smlouvu s brankářem Tristanem Jarrym.

Od té doby podepsali několik levných hráčů – kromě zmíněných dvou útočníků třeba Magnuse Hellberga či Willa Butchera.

