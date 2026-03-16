Pittsburgh se vrací do play-off! Blízko je i Los Angeles

10. dubna 7:28Jan Šlapáček
Konec základní části se blíží a mnoho postupových míst do vyřazovacích bojů již nezbývá. Jedno si během noci zamluvil Pittsburgh, jenž si v play-off zahraje po čtyřech letech.
Nikdo s nimi před sezónou nepočítal, nyní mohou slavit postup do play-off. Hokejisté Pittsburghu potvrdili skvělou formu a po výhře 5:2 v New Jersey mají jistou účast ve vyřazovacích bojích, ve kterých se ukáží po dlouhých čtyřech letech.
Úspěšnou noc za sebou má i Los Angeles. Rivalové Kings v boji o play-off ztratili, zatímco celek z Kalifornie potvrdil proti Canucks roli favorita, vyhrál 4:1 a posunul se v Západní konferenci na druhou divokou kartu.
Ve Východní konferenci poslední postupové místo do vyřazovacích bojů drží Ottawa, která porazila Floridu 5:1. Ve hře se ještě udržel i Detroit, který dal Philadelphii šest gólů a dokráčel k výhře 6:3.
New York Islanders - Toronto Maple Leafs
5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky
3. B. Schenn (Ritchie, Horvat), 5. Pageau (Šabanov, Pelech), 30. M. Schaefer (DeAngelo, Palát), 37. Heineman (Barzal, DeAngelo), 51. Ritchie – 6. Lorentz, 22. Cowan (Tavares, Ekman-Larsson), 55. Rielly (Maccelli, Haymes).
Statistika
Střely na bránu: 44 – 16 | Přesilová hra: 2/5 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYY) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 59:32
Artur Achťamov (TOR) – 39 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 56:23
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Calum Ritchie (NYI) - 1+1
2. Anthony DeAngelo (NYI) - 0+2
3. Matthew Schaefer (NYI) - 1+0
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets
5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Branky a nahrávky
14. Krebs (Norris), 48. Doan, 54. Quinn (Stanley, Zucker), 54. Doan (Benson, Norris), 57. Dahlin (Stanley, Kozak).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Colten Ellis (BUF) – 37 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Jet Greaves (CBJ) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:52
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Colten Ellis (BUF) – 37 zákroků
2. Josh Doan (BUF) – 2+0
3. Peyton Krebs (BUF) – 1+0
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning
2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
27. Caufield (Suzuki, Slafkovský), 59. Slafkovský (Suzuki) – 59. D. Raddysh (Kučerov, Goncalves).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 18 | Přesilová hra: 0/7 – 0/4 | Trestné minuty: 55 – 71
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00
Andrej Vasilevskij (TBL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:15
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:23
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě: 22:17
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) - 1+0
2. Juraj Slafkovský (MTL) - 1+1
3. Nick Suzuki (MTL) - 0+2
Ottawa Senators - Florida Panthers
5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Branky a nahrávky
7. Batherson (Sanderson, B. Tkachuk), 17. Zetterlund (Eller, Spence), 44. Zub (Sanderson, Cozens), 57. Giroux, 58. Zetterlund – 55. J. Boqvist (Greer, Luostarinen).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Sergej Bobrovskij (FLA) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:12
Česká a slovenská stopa
Marek Alscher (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:28
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:51
Tři hvězdy utkání
1. Fabian Zetterlund (OTT) - 2+0
2. Thomas Chabot (OTT) - 0+0
3. Jake Sanderson (OTT) - 0+2
Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers
6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Branky a nahrávky
3. DeBrincat (Raymond, Seider), 21. Seider (P. Kane, Larkin), 22. Larkin (P. Kane, Seider), 25. Larkin (A. Johansson), 48. P. Kane (Edvinsson, Seider), 52. Larkin (Seider, Raymond) – 14. Dvorak (Martone, Konecny), 30. Martone (Zegras, Drysdale), 59. Glendening (Barkey, Couturier).
Statistiky
Střely na bránu: 23 – 27 | Přesilová hra: 3/4 – 1/6 | Trestné minuty: 16 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 30:40
Cam Talbot (DET) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 29:20
Daniel Vladař (PHI) – 4 zákroky, 4 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 24:56
Samuel Ersson (PHI) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 35:04
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 4 zákroky, 4 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 24:56
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Larkin (DET) - 3+1
2. Moritz Seider (DET) - 1+4
3. Patrick Kane (DET) - 1+2
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins
2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Branky a nahrávky
30. Cotter (Hamilton, Halonen), 36. J. Hughes (Siegenthaler, C. Brown) – 5. Rust (Činachov, Letang), 32. Novak (Malkin, E. Karlsson), 32. Činachov (Shea, Crosby), 47. Malkin (Crosby, Činachov), 57. E. Karlsson (Wotherspoon, Acciari).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:15
Stuart Skinner (PIT) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 23:01
Tři hvězdy utkání
1. Jegor Činachov (PIT) - 1+2
2. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+1
3. Sidney Crosby (PIT) - 0+2
St. Louis Blues - Winnipeg Jets
2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky
5. Holloway (R. Thomas, Broberg), 53. Parayko (Kyrou, Holloway) – 10. Iafallo (Scheifele, H. Fleury), 35. Morrissey (Bryson, Scheifele), 36. J. Toews (Perfetti).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 34 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 2 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:33
Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:26
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37
Tři hvězdy utkání
1. Josh Morrissey (WPG) - 1+0
2. Dylan Holloway (STL) - 1+1
3. Jonathan Toews (WPG) - 1+0
Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes
2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Branky a nahrávky
11. Frondell (Crevier), 47. Frondell (Crevier, Vlasic) – 1. S. Walker (Ehlers), 18. Stankoven, 25. Stankoven (Hall, Blake), 35. Jankowski (Nikišin, W. Carrier), 46. K. Miller (W. Carrier), 49. Hall (Gostisbehere, Stankoven), 53. Jankowski (W. Carrier, Deslauriers).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 22 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 15 zákroků, 7 OG, úspěšnost 68,2 %, odchytal 59:55
Frederik Andersen (CAR) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Logan Stankoven (CAR) - 2+1
2. William Carrier (CAR) - 0+3
3. Anton Frondell (CHI) - 2+0
Dallas Stars - Minnesota Wild
5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Branky a nahrávky
5. W. Johnston (Hryckowian, Rantanen), 29. Blackwell (Lindell), 37. C. Hughes (Blackwell, Bäck), 45. Rantanen (Harley, W. Johnston), 51. J. Robertson (Lindell) – 14. Q. Hughes (Zuccarello), 20. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 27. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 40. Hartman (Spurgeon, Q. Hughes).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 3/5 | Trestné minuty: 20 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00
Filip Gustavsson (MIN) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 58:15
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Colin Blackwell (DAL) - 1+1
2. Kirill Kaprizov (MIN) - 2+0
3. Jason Robertson (DAL) - 1+0
Colorado Avalanche - Calgary Flames
3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
19. Landeskog (MacKinnon, Nečas), 36. Nečas (MacKinnon, Burns), 60. MacKinnon (Nečas) – 58. Gross (Gridin, Coronato).
Statistika
Střely na bránu: 41 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 00:00
Dustin Wolf (CGY) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 57:38
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+2, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:59
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:25
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) – 1+2
2. Mackenzie Blackwood (COL) – 28 zákroků
3. Nathan MacKinnon (COL) - 1+2
Utah Mammoth - Nashville Predators
4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
15. Yamamoto (Guenther, L. Cooley), 26. Schmaltz (Keller, L. Cooley), 44. Crouse (Keller, Sergačov), 47. Guenther (Keller, Schmaltz) – 51. Haula (L'Heureux, Skjei).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Juuse Saros (NSH) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 59:42
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Clayton Keller (UTA) – 0+3
2. Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků
3. Nick Schmaltz (UTA) – 1+1
Anaheim Ducks - San Jose Sharks
6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky
3. Leo Carlsson (Kreider, Minťukov), 7. Carlson (Granlund, Minťukov), 26. Killorn (Sennecke), 51. Carlson (Terry, Sennecke), 55. Carlson (Terry, Granlund), 58. Vatrano (McTavish) – 53. Muchamadullin (Toffoli).
Statistiky
Střely na bránu: 32 – 17 | Přesilová hra: 2/3 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
Jaroslav Askarov (SJS) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:32
Tři hvězdy utkání
1. John Carlson (ANA) - 3+0
2. Leo Carlsson (ANA) - 1+0
3. JBeckett Sennecke (ANA) - 0+2
Seattle Kraken - Vegas Golden Knights
4:3sn. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
38. McCann (Dunn, Stephenson), 47. Catton (Larsson, Dunn), 50. McMann (Eberle), rozh. náj. Catton – 11. Stone (Andersson, Hanifin), 21. Stone (Eichel, Hertl), 42. Howden (Dorofejev, Marner).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 34 | Přesilová hra: 1/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 65:00
Adin Hill (VGK) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:46
Tři hvězdy utkání
1. Berkly Catton (SEA) - 1+0
2. Mark Stone (VGK) - 2+0
3. Vince Dunn (SEA) - 0+2
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks
4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
2. Kempe (B. Clarke, Panarin), 16. Armia (Laughton), 40. Kempe (Edmundson, Panarin), 50. T. Moore (Laferriere, M. Anderson) – 15. M. Pettersson (Boeser, Öhgren).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 25 | Přesilová hra: 0/0 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00
Nikita Tolopilo (VAN) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 56:18
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:18
Tři hvězdy utkání
1. Adrian Kempe (LAK) – 2+0
2. Anton Forsberg (LAK) – 24 zákroků
3. Artěmij Panarin (LAK) – 0+2