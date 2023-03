Pittsburgh slavil těsně před koncem, Montreal nadělil „osmičku“ Columbusu

Program ze soboty na neděli byl v kanadsko-americké NHL nesmírně bohatý, hrálo se na patnácti stadionech. Boston už večer opět dokázal potvrdit roli nejlepšího celku ligy a poměrem 2:1 si poradil s Tampou. Ačkoliv například Washington dokázal smazat třígólovou ztrátu v Pittsburghu, nakonec se nemohl radovat z ani jednoho bodu. Atraktivní duel mezi Carolinou a Torontem ovládli domácí.

PHILADELPHIA FLYERS - DETROIT RED WINGS

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Třetí výhra v řadě

Souboj sousedů v tabulce vyzněl lépe pro Philadelphii, která v domácím prostředí vyhrála 3:0. Góly začaly padat až ve druhé polovině střetnutí, ve 31. minutě jako první skóroval Bellows. Letci poté překonali obranu Detroitu ještě dvakrát, tudíž zapsali třetí vítězství v řadě.

Branky a nahrávky

31. Bellows (Tippett, Laughton), 40. Laughton (Ristolainen), 59. Foerster (Farabee, Cates).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/7 | Trestné minuty: 14 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Alex Nedeljkovic (DET) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 57:13



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:18

Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) 29 zákroků

2. Scott Laughton (PHI) 1+1

3. Kieffer Bellows (PHI) 1+0

BOSTON BRUINS - TAMPA BAY LIGHTNING

2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Boston znovu úspěšný

Medvědi dokázali uspět v šestém zápase za sebou, znovu navíc pracovali výtečně především do defenzívy. Poprvé se prosadil v 7. minutě Bergeron, na jehož trefu odpověděl Hedman. Tampa už pak ale mlčela a Ullmark opět chytal velice spolehlivě. Rozdílovou branku měl na svědomí na konci prostřední části Garnet Hathaway.

Branky a nahrávky

7. Bergeron (Marchand, H. Lindholm), 38. Hathaway (Grzelcyk, Nosek) – 10. Hedman (Bellemare, Killorn).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 1/7 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:01



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:59

David Krejčí (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:02

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:06

Tomáš Nosek (BOS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:39

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 6:36

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:46

Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BOS) 26 zákroků

2. Garnet Hathaway (BOS) 1+0

3. Dmitrij Orlov (BOS) 0+0

NASHVILLE PREDATORS - SEATTLE KRAKEN

2:7 (0:2, 1:1, 1:4)

Tolvanen řádil proti „svým“

Seattle udělal další důležitý krok směrem k play-off a vyhrál ve veledůležitém klání na ledě Nashvillu 7:2. Domácí celek sestřelil dvěma góly Eeli Tolvanen, jenž ještě nedávno hájil barvy Nashvillu. Kraken navíc měli jasnou střeleckou převahu, a tak na ledě Predators vyhráli zcela zaslouženě.

Branky a nahrávky

22. Barrie (Tomasino, Duchene), 41. Duchene (Barrie, Tomasino) – 4. Sprong (Donato, B. Tanev), 18. Tolvanen (McCann, Bjorkstrand), 38. Tolvanen, 44. A. Larsson (McCann, Dunn), 49. Beniers (Dunn, Eberle), 51. McCann, 53. Bjorkstrand (Gourde)

Statistiky

Střely na bránu: 16 – 39 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 32 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:50

Philipp Grubauer (SEA) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Eeli Tolvanen (SEA) 2+0

2. Jared McCann (SEA) 1+2

3. Oliver Bjorkstrand (SEA) 1+1

LOS ANGELES KINGS - WINNIPEG JETS

4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Bodová šňůra natáhnuta

Králové mají na konci základní části opravdu parádní formu, poněvadž bodovali už v jedenáctém zápase za sebou. Tentokrát to odnesli hokejisté Winnipegu, kteří naopak v boji o vyřazovací část opět ztratili. Přestože Dubois na konci druhé třetiny snižoval na jednobrankovou ztrátu, ve třetí periodě skóroval Doughty a do prázdné klece také Arvidsson.

Branky a nahrávky

2. Arvidsson (Moore), 26. Iafallo (Danault, Se. Walker), 41. Doughty (Kempe, Kopitar), 59. Arvidsson (M. Anderson, Doughty) – 39. Dubois (Connor, Pionk).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 1/6 | Trestné minuty: 15 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (LAK) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:55

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Drew Doughty (LAK) 1+1

2. Joonas Korpisalo (LAK) 25 zákroků

3. Phillip Danault (LAK) 0+1

CALGARY FLAMES - SAN JOSE SHARKS

5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Calgary se dotahuje

Jelikož Winnipeg ztratil, Calgary se na něj dotáhlo na rozdíl čtyř bodů. Plameny tentokrát na domácím ledě zdolaly Žraloky ze San Jose, za které se trefil Martin Kaut, poměrem 5:3. Rozhodla až třetí třetina a v ní konkrétně úder Nazema Kadriho. V úplném závěru zpečetil výhru Flames Tyler Toffoli.

Branky a nahrávky

5. Weegar, 8. Toffoli (E. Lindholm, Huberdeau), 26. Duehr (Lewis), 46. Kadri (Duehr, Lucic), 59. Toffoli – 15. Couture (E. Karlsson, Agozzino), 25. Sturm (Gregor, E. Karlsson), 26. Kaut (Lorentz, Lindblom).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00

Kaapo Kähkönen (SJS) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:09

Československá stopa v utkání

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49

Martin Kaut (SJS) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:19

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:53

Tři hvězdy utkání

1. Walker Duehr (CGY) 1+1

2. MacKenzie Weegar (CGY) 1+0

3. Tyler Toffoli (CGY) 2+0

MINNESOTA WILD - CHICAGO BLACKHAWKS

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Duel pro favorita

Minnesota zvládla pozici favorita a doma Chicago zdolala 3:1. Výhra Divočiny se ovšem lehce nerodila. Hostující Reichel vyrovnával zkraje třetí části, avšak rozhodnutí přinesl čas 58:49 a v něm trefa Ryana Hartmana. O chvíli později přesně zamířil také Gaudreau.

Branky a nahrávky

28. Reaves, 59. Hartman, 60. F. Gaudreau (Spurgeon) – 42. L. Reichel.

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Alex Stalock (CHI) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:47

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Ryan Hartman (MIN) 1+0

2. Filip Gustavsson (MIN) 22 zákroků

3. Ryan Reaves (MIN) 1+0

FLORIDA PANTHERS - NEW YORK RANGERS

3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Obrat řídil Chytil

Florida už v 15. minutě vedla o dvě branky, ale Rangers postupně začali utkání obracet. Po čtyřiceti minutách to bylo 2:2, načež v 42. minutě naklonil utkání na stranu hostů Patrick Kane. Rozdílovou branku nakonec vstřelil Filip Chytil, na jehož trefu odpověděl Barkov. Na více se už ale Florida nezmohla a neodnesla si ani bod.

Branky a nahrávky

10. Barkov (Duclair, Forsling), 15. Lomberg (M. Staal), 48. Barkov (Verhaeghe) – 29. Kakko (Chytil, Lafreniere), 39. Lafreniere (Trouba, Motte), 42. P. Kane, 47. Chytil (Kakko).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 42 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:22

Jaroslav Halák (NYR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:41

Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58

Jaroslav Halák (NYR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:41

Filip Chytil (NYR) – 1+1, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:09

Tři hvězdy utkání

1. Filip Chytil (NYR) 1+1

2. Aleksander Barkov (FLA) 2+0

3. Kaapo Kakko (NYR) 1+1

NEW YORK ISLANDERS - BUFFALO SABRES

0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

První branka padla 6 minut před koncem

Vyrovnanou bitvu v New Yorku nakonec ovládlo Buffalo. V 54. minutě se do listiny střelců zapsal Kyle Okposo, který několik let právě za Islanders nastupoval. V posledních sekundách výhru Šavlí zpečetil Jeff Skinner. Výborný výkon podal brankář Eric Comrie, jenž kryl všech 26 pokusů domácích.

Branky a nahrávky

54. Okposo (Ljubuškin), 60. J. Skinner (Cozens, Mittelstadt).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 58:20

Eric Comrie (BUF) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:10

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Eric Comrie (BUF) 26 zákroků

2. Kyle Okposo (BUF) 1+0

3. Semjon Varlamov (NYI) 33 zákroků

MONTREAL CANADIENS - COLUMBUS BLUE JACKETS

8:2 (2:2, 4:0, 2:0)

Kanonáda Montrealu

Souboj dvou nejhorších týmů Východní konference ovládl Montreal jasně 8:2. Svůj první hattrick v zámořské NHL vstřelil útočník Canadiens Harvey-Pinard, jenž všechny tři trefy vměstnal do druhé třetiny, přesně zamířil v rozmezí 21. až 37. minuty. V závěru si už kanadský celek své pohodlné vedení bezpečně hlídal.

Branky a nahrávky

4. Hoffman (Matheson, Suzuki), 10. Ylönen (Gallagher, Edmundson), 21. Harvey-Pinard (Matheson, Suzuki), 28. Harvey-Pinard (Hoffman, Suzuki), 34. Gallagher (Evans, Ylönen), 37. Harvey-Pinard (Hoffman, Matheson), 52. Belzile (Tierney, Kovacevic), 54. Suzuki (Kovacevic, Harris) – 2. Pederson (K. Johnson, Roslovic), 18. Marčenko (Peeke, Bayreuther).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00

Elvis Merzlikins (CBJ) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 37:02

Michael Hutchinson (CBJ) – 6 zákroků, 2 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 22:58

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Rafaël Harvey-Pinard (MTL) 3+0

2. Nick Suzuki (MTL) 1+3

3. Mike Hoffman (MTL) 1+2

NEW JERSEY DEVILS - OTTAWA SENATORS

5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Stobodové New Jersey

Ďáblové se dostali na metu sta bodů. Tentokrát v domácím prostředí dokázali porazit Ottawu poměrem 5:3, přičemž rozhodla až závěrečné třetina. Ve 44. minutě se prosadil Hamilton a 43 vteřin před poslední sirénou definitivně New Jersey uklidnil Slovák Tomáš Tatar.

Branky a nahrávky

11. J. Hughes, 23. Bratt, 24. Mercer (Hischier), 44. Hamilton (J. Hughes, Palát), 60. Tatar (Hischier, Marino) – 4. B. Tkachuk (Stützle), 30. Chabot (Stützle, Batherson), 37. Kastelic (Hamonic).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 21 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00

Dylan Ferguson (OTT) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:52

Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:53

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33

Tři hvězdy utkání

1. Jack Hughes (NJD) 1+1

2. Jesper Bratt (NJD) 1+0

3. Dougie Hamilton (NJD) 1+0

CAROLINA HURRICANES - TORONTO MAPLE LEAFS

5:3 (2:0, 0:2, 3:1)

Rozhodl Aho

Už to vypadalo, že zápas dvou velice silných týmů bude rozhodovat prodloužení, ale v 58. minutě vstřelil branku na 4:3 domácí Sebastian Aho. Carolina poté přidala ještě jeden úder a mohla oslavit další dva body. Toronto tedy nedokázalo navázat na vysoké vítězství na Floridě.

Branky a nahrávky

2. Burns (Nečas, Gostisbehere), 11. J. Staal (Martinook, Fast), 49. Noesen (Kotkaniemi), 58. S. Aho (Slavin, Nečas), 59. Teräväinen (S. Aho, Fast) – 25. Järnkrok (Rielly, Marner), 33. Matthews, 58. Matthews (Bunting, Rielly).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 44 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 41 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,2 %, odchytal 60:00

Matt Murray (TOR) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:44

Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+2, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:20

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:18

Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) 1+1

2. Pjotr Kočetkov (CAR) 41 zákroků

3. Stefan Noesen (CAR) 1+0

DALLAS STARS - VANCOUVER CANUCKS

1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Demko vychytal Stars

Vancouver má v posledním období velice dobrou formu, ale na play-off to v letošní sezoně stačit nebude. Každopádně Kosatky vydolovaly na ledě silného Dallasu dva body díky trefám ve druhé třetině. Za Canucks asistoval také Filip Hronek, jenž na ledě strávil téměř 27 minut! Hrdinou klání se stal brankář Demko, který pochytal 25 ran Dallasu.

Branky a nahrávky

12. R. Suter (Seguin, Dellandrea) – 19. Joshua (Aman), 24. Boeser (J. Miller, Hronek), 26. Rathbone (Kuzmenko, E. Pettersson).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (DAL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:43

Thatcher Demko (VAN) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:22

Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:13

Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:37

Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN) 25 zákroků

2. Brock Boeser (VAN) 1+0

3. Ryan Suter (DAL) 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - WASHINGTON CAPITALS

4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

Utkání gradovalo

Vypadalo to, že Pittsburgh, který bude do posledních zápasů bojovat o play-off, pohodlně vyhraje, jenže Washington ve třetí třetině dokázal smazat tříbrankovou ztrátu. Nakonec musela rozhodnout trefa hvězdného Jevgenije Malkina z 59. minuty. Tučňáci mají devět duelů před koncem základní části tříbodový náskok na Floridu.

Branky a nahrávky

31. Poehling (Heinen), 33. Ruhwedel (Zucker, Granlund), 41. Guentzel (Rakell), 59. Malkin – 46. Wilson (Kuzněcov), 54. Ovečkin (Carlson, D. Strome), 58. D. Strome (Sheary, Aube-Kubel).

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 58:52

Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:30

Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) 1+0

2. Jake Guentzel (PIT) 1+0

3. Dylan Strome (WSH) 1+1

EDMONTON OILERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:4 pp. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Rozhodovalo prodloužení

Rytíři z Vegas zvládli čtvrté utkání za sebou. Vyrovnanou bitvu v Edmontonu nakonec rozhodl ve třetí minutě prodloužení Nicolas Roy. Za hosty však dominoval především Jack Eichel, jenž měl gólem nebo asistencí podíl na třech trefách.

Branky a nahrávky

4. Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 31. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 52. Foegele (Nurse, Yamamoto) – 2. Eichel (Barbašev, Marchessault), 17. Dorofejev (W. Karlsson, Kessel), 47. Marchessault (Eichel, Theodore), 63. N. Roy (Eichel, Theodore).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 34 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 62:26

Laurent Brossoit (VGK) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 62:26

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Nicolas Roy (VGK) 1+0

2. Leon Draisaitl (EDM) 1+1

3. Jack Eichel (VGK) 1+2

ANAHEIM DUCKS - ST. LOUIS BLUES

3:6 (2:3, 0:2, 1:1)

Blues jsou ve formě

St. Louis dokázalo bodovat ve třetím utkání za sebou, tentokrát si poměrně jasně poradilo s Anaheimem 6:3. Znovu se za Blues bodově prosadil Jakub Vrána, který zapsal branku a asistenci. Byl vyhlášen třetí hvězdou duelu za spoluhráči Schennem a Kapanenem.

Branky a nahrávky

2. Terry (Shattenkirk, Silfverberg), 5. Nesterenko (McTavish, Terry), 47. R. Strome (Zegras, Max Jones) – 3. Vrána (Faulk, B. Schenn), 16. Blais (Kapanen, Parayko), 16. B. Schenn (Faulk), 22. B. Schenn (Vrána, Parayko), 22. Kapanen (Krug, Blais), 41. Kapanen (Leddy, Parayko).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 36 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 30 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:33

Jordan Binnington (STL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Jakub Vrána (STL) – 1+1, +3 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 13:49

Tři hvězdy utkání

1. Brayden Schenn (STL) 2+1

2. Kasperi Kapanen (STL) 2+1

3. Jakub Vrána (STL) 1+1

