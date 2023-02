Pittsburgh smázl Tampu Bay, Buffalo nasázelo Washingtonu sedmičku

Hned sedm duelů bylo na programu z neděle na pondělí. Buffalo dokázalo porazit Washington, Rangers si poradili s Kings a Jets nevstřelili ani gól proti Islanders.

BUFFALO SABRES - WASHINGTON CAPITALS

7:4 (2:2, 4:2, 1:0)

Trápení Caps pokračuje

Washington se prostě nemůže chytit a stále propadá tabulkou Východní konference. Momentálně je už na dvanáctém místě a play-off se mu začíná vzdalovat. Dnes vyfasoval od Buffala sedmičku, nejvíce se blýskl Cozens, jenž si připsal hattrick.

Branky a nahrávky

11. Cozens (Mittelstadt, Ljubuškin), 17. Ta. Thompson, 26. J. Skinner (Samuelsson, Quinn), 29. Girgensons (Okposo, Jost), 31. Hinostroza (Power, Cozens), 33. Cozens (Quinn), 52. Cozens (Hinostroza, Mittelstadt) – 15. D. Strome (Jensen, Oshie), 17. Oshie (D. Strome, Jensen), 36. Ovečkin (E. Gustafsson, Kuzněcov), 39. Milano

Statistika

Střely na bránu: 37 – 30 | Přesilová hra: 0/5 – 1/4 | Trestné minuty: 11 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7%, odchytal 30:07

Charlie Lindgren (WSH) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5%, odchytal 29:53



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 24:44



Tři hvězdy utkání

1. Dylan Cozens (BUF) 3+1

2. Tage Thompson (BUF) 1+0

3. Vinnie Hinostroza (BUF) 1+1

MINNESOTA WILD - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:2pp (0:1, 0:1, 2:0)

Wild zvládli prodloužení

Minnesota byla jasně favorizovaným celkem a zvládla svůj duel, i když až v prodloužení. Columbus sice vedl po dvou třetinách 2:0, poté se však rozjela mašina jménem Kaprizov a hattrickem otočila duel.

Branky a nahrávky

42. Kaprizov (Spurgeon, Hartman), 46. Kaprizov (Boldy, Eriksson), 65. Kaprizov (Addison, Zuccarello) – 17. Olivier (E. Robinson), 24. L. Foudy (Gudbranson, Bemström)

Statistika

Střely na bránu: 44 – 24 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MNS) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 64:40

Elvis Merzlikins (CBJ) – 41 zákroků, 3 OG, úspěšnost 03,2 %, odchytal 64:40



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:31

Jaroslav Halák (NYR) – 4 zákroky, 1 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 19:57

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:44



Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MIN) 3+0

2. Ryan Hartman (MIN) 0+1

3. Elvis Merzlikins (CBJ) 41 zákroků

WINNIPEG JETS - NEW YORK ISLANDERS

0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Islanders vynulovali Jets

Jets se nemohou dostat zpět do tempa, pátá prohra z posledních šesti zápasů, tentokrát na domácím ledě nevstřelili ani gól. Letce nenastartovala ani bitka v druhé třetině. Na branku soupeře navíc vyslali pouze 23 střel.

Branky a nahrávky

8. Horvat, 25. Romanov (Cizikas, Fasching), 39. Nelson (Parise), 58. Pelech (Mayfield)

Statistika

Střely na branku: 23 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

David Rittich (WPG) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87 %, odchytal 57:09

Semjon Varlamov (NYI) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Rittich (WPG) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87 %, odchytal 57:09



Tři hvězdy utkání

1. Semjon Varlamov (NYI) 23 zákroků

2. Bo Horvat (NYI) – 1+0

3. Brock Nelson (NYI) – 1+0

NEW YORK RANGERS - LOS ANGELES KINGS

5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Rangers konečně vyhráli

Čtyřzápasová šňůra proher je u konce. Rangers si doma poradili s Kings. Na pět gólů jim navíc stačilo pouze 21 střel, hostům nepomohlo ani střádání gólmanů.

Branky a nahrávky

14. Lafreniere (Kakko, Chytil), 23. Trocheck (Zibanejad), 24. Trocheck (Fox), 43. Panarin (Trocheck), 46. Zibanejad (Fox, Panarin) – 39. Arvidsson (Kaliyev, Danault), 42. M. Roy (Danault)

Statistika

Střely na bránu: 22 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 11 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Jonathan Quick (LAK) – 4 zákroky, 3 OG, úspěšnost 57,1 %, odchytal 23:37

Phoenix Copley (LAK) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 36:23



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:36



Tři hvězdy utkání

1. Vincent Trocheck (NYR) 2+1

2. Adam Fox (NYR) 0+2

3. Jacob Trouba (NYR) 0+0

PITTSBURGH PENGUINS - TAMPA BAY LIGHTNING

7:3 (1:2, 6:0, 0:1)

Skvělá druhá třetina Pens

Tampa Bay po první části vedla o gól a odcházela do kabin spokojenější, určitě však neočekávala, co se stane v části druhé. Pens stačilo necelých 14 minut na to, aby nasázeli 6 branek a rozhodli o celém zápasu.

Branky a nahrávky

4. D. O'Connor (M. Pettersson, Petry), 27. Malkin (Archibald, Dumoulin), 36. Crosby (Guentzel, Letang), 37. Blueger (M. Pettersson, Petry), 38. Carter (Letang), 39. Zucker (Malkin, Heinen), 40. Dumoulin – 17. Cirelli (Bogosian), 19. Kučerov (Point, Cole), 48. Point (Kučerov, Sergačjov)

Statistika

Střely na bránu: 36 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:00

Brian Elliott (TBL) – 29 zákroků, 7 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) – 0+0, 1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:26



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) 1+1

2. Brian Dumoulin (PIT) 1+1

3. Teddy Blueger (PIT) 1+0

SEATTLE KRAKEN - TORONTO MAPLE LEAFS

1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Toronto veze body ze Seattlu

Toronto vstoupilo skvěle do zápasu, už po třinácti minutách vedlo 3:1 a toto vedení do konce zápasu udrželo. Pro Seattle je to třetí porážka v řadě, pro Toronto naopak třetí výhra.

Branky a nahrávky

4. Dunn (Eberle, McCann) – 5. Giordano (Liljegren, Nylander), 8. Tavares (Nylander, Holl), 13. Liljegren (Marner, Bunting), 25. Matthews (Marner, Bunting), 53. Matthews (Marner, Bunting)

Statistika

Střely na bránu: 27 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81 %, odchytal 24:13

Martin Jones (SEA) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 35:32

Ilja Samsonov (TOR) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:01



Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) 2+0

2. Mitchell Marner (TOR) 0+3

3. Ilja Samsonov (TOR) 26 zákroků

ARIZONA COYOTES - NASHVILLE PREDATORS

2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

Arizona nestačila na Predators

Nashville si připisuje další vítězství, již čtvrté z posledních pěti odehraných zápasů. Tentokrát nasázel šestku Arizoně a značně se přibližuje pozicím zajišťujících play-off.

Branky a nahrávky

6. Gostisbehere (Schmaltz, Hayton), 28. Schmaltz (Keller, Hayton) – 10. Trenin (Tomasino, Sissons), 14. Duchene (Glass, A. Carrier), 23. Josi (Novak), 44. Novak (Granlund, Duchene), 47. Josi (Novak, Duchene), 59. Glass (Granlund, Josi)

Statistika

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 0/5 – 2/3 | Trestné minuty: 16 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Ingram (ARI) – 28 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Roman Josi (NSH) 2+1

2. Matt Duchene (NSH) 1+2

3. Nick Schmaltz (ARI) 1+1

