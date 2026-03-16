Pittsburgh v plné síle! Po Malkinovi se vrací i Crosby

18. března 20:00Jiří Lacina
Je mu 38 let, ale v posledních letech prakticky nemarodil. Sidney Crosby odehrál za předešlé tři sezóny 82, 82 a 80 zápasů. Čili v pokročilém věku pouhé dvě absence za tři roky. To všechno přestalo platit po olympiádě a jen tak mimochodem to v plné nahotě ukázalo, proč se majitelé klubů odjakživa staví k účasti hráčů pod pěti kruhy tak liknavě.
Nucená pauza je nyní u konce. Sidney Crosby hlásí návrat do sestavy!
Radost mají všichni. Třeba Jevgenij Malkin oznamoval tu zprávu novinářům při odchodu z ledu s úsměvem od ucha k uchu: „Je zpátky, Crosby je zpátky!“
Penguins jsou uprostřed napjatého závodu o play off, návrat kapitána tak přichází v tu nejlepší možnou dobu. Po třech letech bez vyřazovacích bojů má tenhle mančaft pod novým trenérem o co hrát.
„Hrajete kvůli play off,“ připomněl kapitán v rozhovoru.
Jinak odpovídal Crosby novinářům tradičně opatrně. Spoluhráči mu chyběli, chtěl mít jistotu, že je opravdu v pořádku. Comeback necílil na konkrétní den, prostě to tak vyplynulo.
Pittsburghu se nedávno proti Coloradu vrátil další veterán. Jevgenij Malkin si odpykal disciplinární trest a výhru 7:2 nad supersilným Coloradem dirigoval dvěma góly a jednou nahrávkou. Oba matadoři by mohli být odpočatí a motivovaní.
Ve středu čeká Pittsburgh Carolina, vedoucí tým Metropolitní divize.
Fanoušci se mají na co těšit.