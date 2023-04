Pittsburgh vyhořel proti Chicagu! Winnipeg si zajistil účast v play-off

Play-off bez Pittsburghu? Po dnešní noci opravdu hodně reálné. Penguins nedokázali porazit slabé Chicago a nemají osud ve své moci. Winnipeg si naopak vítězstvím v Minnesotě účast ve vyřazovacích bojích zajistil.

NEW JERSEY DEVILS - BUFFALO SABRES

6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Devils ukázali sílu a formu

New Jersey proti rozjetému Buffalu nezaváhalo a připsalo si jednoznačné vítězství. Zápas skvěle vyšel Tomáši Tatarovi, který dal dva góly a připsal si i asistenci. Sabres to nyní budou mít s postupem do play-off hodně složité.

Branky a nahrávky

12. J. Boqvist (Wood, Bastian), 22. Siegenthaler (Hischier, Tatar), 30. Wood (Bastian, Hischier), 48. Tatar (Severson, Bahl), 58. Tatar (Bastian, Meier), 59. J. Hughes (Bratt, Vaněček) – 27. J. Skinner (Mittelstadt, Tuch), 54. Samuelsson (Tuch).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 38 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:53

Devon Levi (BUF) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:03



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, 1 asistence, čas na ledě 59:53

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:48

Tomáš Tatar (NJD) – 2+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20



Tři hvězdy utkání

1. Tomáš Tatar (NJD) - 2+1

2. Vítek Vaněček (NJD) - 30 zákroků

3. Miles Wood (NJD) - 1+1

PHILADELPHIA FLYERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:3pp. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Flyers urvali vítězství

Zajímavé utkání se odehrálo ve Philadelphii. Flyers nezačali dobře a dostali se do problémů. Dvoubrankovou ztrátu ale rychle smazali a na začátku druhé části šli do vedení. Blue Jackets ale ve třetí třetině srovnali a šlo se do prodloužení. Na jeho konci se prosadil Owen Tippett a rozhodl o výhře Flyers.

Branky a nahrávky

15. Farabee (Konecny, Frost), 16. J. van Riemsdyk (Provorov, Laughton), 21. Tippett (N. Cates, Ristolainen), 65. Tippett (Provorov, York) – 10. L. Foudy (Meyer, Berni), 13. Fix-Wolansky, 46. Kuraly (Christiansen, J. Gaudreau).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 31 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 64:44

Michael Hutchinson (CBJ) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 64:44



Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:13



Tři hvězdy utkání

1. Owen Tippett (PHI) - 2+0

2. Ivan Provorov (PHI) - 0+2

3. Joel Farabee (PHI) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - DETROIT RED WINGS

4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Carolina vyzrála na Red Wings

Carolina vrátila svému soupeři dva týdny starou porážku a vyhrála 4:1. Skvělý výkon podal brankář Antti Raanta, který pochytal dvacet střel.

Branky a nahrávky

3. Noesen (Kotkaniemi, Gostisbehere), 8. Martinook (Skjei, Fast), 30. Burns (Slavin, Drury), 60. Kotkaniemi – 26. Hägg (Veleno, Perron).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:48

Alex Nedeljkovic (DET) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 57:38



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27

Dominik Kubalík (DET) - 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:06



Tři hvězdy utkání

1. Antti Raanta (CAR) – 20 zákroků

2. Jordan Martinook (CAR) – 1+0

3. Stefan Noesen (CAR) – 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - TORONTO MAPLE LEAFS

3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Příprava na play-off

Oba týmy se za pár dní utkají v prvním kole play-off a tohle byla malá nápověda, jak by to mohlo vypadat. Vyhrocené utkání skončilo těsným vítězstvím Maple Leafs v poměru 4:3.

Branky a nahrávky

14. Killorn (Sergačjov, Stamkos), 26. Perbix (Kučerov, Point), 54. Sergačjov – 13. W. Nylander (O'Reilly, Järnkrok), 17. L. Schenn, 37. Järnkrok (Tavares, W. Nylander), 53. O'Reilly (Knies, W. Nylander).

Statistiky

Střely na bránu: 48 – 24 | Přesilová hra: 0/8 – 2/6 | Trestné minuty: 24 – 28



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 56:59

Joseph Woll (TOR) – 46 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:48



Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) - 1+2

2. Joseph Woll (TOR) - 0+0

3. Michail Sergačjov (TBL) - 1+1

BOSTON BRUINS - WASHINGTON CAPITALS

5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Další výhra pro Bruins

Boston vylepšil získaný rekord další vítězstvím a vytvořil nový - nejvíc získaných bodů v jedné sezóně. Bruins neměli s Capitals sebemenší problém a dokráčeli k výhře 5:2. Jednou se trefil i český útočník Tomáš Nosek.

Branky a nahrávky

29. Marchand (Pastrňák, Bergeron), 35. Bertuzzi (Pastrňák, Marchand), 45. Nosek, 48. Hathaway (Nosek, McAvoy), 59. DeBrusk (Marchand) – 36. Jensen, 48. Wilson (D. Strome, Carlson).

Statistika

Střely na bránu: 44 – 27 | Přesilová hra: 2/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 50:21

Jeremy Swayman (BOS) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 9:39

Charlie Lindgren (WSH) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 45:21

Darcy Kuemper (WSH) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 13:26



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+2, 0 účast, 8 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:25

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20

Tomáš Nosek (BOS) – 1+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49



Tři hvězdy utkání

1. Brad Marchand (BOS) - 1+2

2. Tomáš Nosek (BOS) - 1+1

3. David Pastrňák (BOS) - 0+2

PITTSBURGH PENGUINS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Velké selhání Penguins

Pořádný zásah do plánů Penguins. Pittsburgh nezvládl domácí zápas s Chicagem, prohrál 2:5 a přišel o kontrolu svého osudu. Nyní musí Tučňáci vyhrát poslední duel sezóny a doufat, že Islanders neuspějí.

Branky a nahrávky

46. Malkin (Rakell, Petry), 60. Heinen (Petry, Archibald) – 29. Murphy (A. Wagner, Kaiser), 51. B. Robinson (C. Jones, A. Bjork), 51. Athanasiou (A. Bjork, B. Robinson), 59. T. Johnson (S. Jones, Dickinson), 60. Entwistle (Zajcev, Englund).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88 %, odchytal 57:32

Petr Mrázek (CHI) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:12

Petr Mrázek (CHI) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Andreas Athanasiou (CHI) - 1+0

2. Petr Mrázek (CHI) - 38 zákroků

3. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+0

MINNESOTA WILD - WINNIPEG JETS

1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Winnipeg si zajistil play-off

Ve Winnipegu můžou slavit. Jets zvládli divoký závěr sezóny a dnešním vítězstvím na ledě Minnesoty si zajistili účast ve vyřazovacích bojích.

Branky a nahrávky

42. Kaprizov (Klingberg, M. Johansson) – 4. Lowry (Niederreiter, Morrissey), 14. Scheifele (Schmidt, Dubois), 55. Appleton (M. Barron, Stenlund).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 20 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 27 – 24



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) - 33 zákroků

2. Adam Lowry (WPG) - 1+0

3. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+0

COLORADO AVALANCHE - EDMONTON OILERS

1:2pp. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Edmonton je připraven na play-off

Hokejisté Edmontonu uspěli v osmém zápase v řadě a ukázali, že jsou na play-off více než připraveni. Oilers byli lepším týmem než Colorado a vyhráli 2:1 po prodloužení.

Branky a nahrávky

5. Meyers – 6. Ekholm (R. McLeod, Foegele), 62. Bouchard (McDavid, Draisaitl).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 40 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost ,950 %, odchytal 61:21

Stuart Skinner (EDM) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 61:50



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Evan Bouchard (EDM) - 1+0

2. Mattias Ekholm (EDM) - 1+0

3. Alexandar Georgijev (COL) - 38 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SEATTLE KRAKEN

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Vegas v domácím prostředí nezklamalo

Po vyrovnané první třetině se utkaní začalo stáčet na stranu Golden Knights. Vegas podalo velmi dobrý výkon a vyhrálo 4:1.

Branky a nahrávky

6. Amadio (R. Smith, W. Karlsson), 22. Amadio (R. Smith, W. Karlsson), 35. R. Smith (Amadio, Hague), 44. Marchessault (Pietrangelo, Stephenson) – 10. Gourde (Bjorkstrand).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (VEG) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00

Joey Daccord (SEA) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Michael Amadio (VEG) – 2+1

2. Reilly Smith (VEG) – 1+2

3. William Karlsson (VEG) – 0+2

ANAHEIM DUCKS - VANCOUVER CANUCKS

2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Canucks těsně zdolali Ducks

Poslední noční utkání bylo hodně vyrovnané, z těsného vítězství se nakonec radují hokejisté Vancouveru. O všem rozhodl na začátku třetí části J.T. Miller, na jehož gól nedokázali Ducks najít odpověď.

Branky a nahrávky

18. McTavish (Fowler, Zegras), 36. Helleson (Terry, Zegras) – 13. Boeser (E. Pettersson, J. Miller), 17. Kuzmenko (A. Hirose, Demko), 42. J. Miller (Di Giuseppe, E. Pettersson).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 36 | Přesilová hra: 1/5 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:42

Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:45



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:45



Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN) - 33 zákroků

2. Trevor Zegras (ANA) - 0+2

3. Drew Helleson (ANA) - 1+0

